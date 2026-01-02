Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse

La Escuela Municipal de Jardinería dictará en enero dos talleres sobre semillas y mantenimiento de canteros. La inscripción abre el 5 y los cupos son limitados

Rosario ofrece talleres gratuitos de jardinería en enero: semillas y cuidado de canteros en verano

La Municipalidad de Rosario anunció una nueva propuesta de formación ambiental para el mes de enero de 2026. A través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público y la Escuela Municipal de Jardinería , se dictarán dos talleres gratuitos orientados a la comunidad, con foco en el conocimiento de las semillas y el mantenimiento de canteros durante el verano.

Las actividades se desarrollarán en la sede de la Escuela de Jardinería, ubicada en Moreno 2450, entre Ocampo y Viamonte , y contarán con cupos limitados para 50 personas por curso. La inscripción para ambas propuestas se habilitará el lunes 5 de enero.

El primero de los talleres lleva por nombre “Semillas: el origen de la vida” y propone un abordaje integral sobre la importancia de las semillas como punto de partida de los organismos vegetales y como patrimonio a preservar.

El curso se dictará los miércoles 7, 14, 21 y 28 de enero, de 18 a 19.30, en la Escuela de Jardinería. Desde la organización destacaron que la propuesta busca concientizar sobre el cuidado y la preservación de las semillas, entendidas como una responsabilidad colectiva y como portadoras de futuros posibles.

La inscripción se realiza a través del formulario oficial disponible en el sitio web del municipio: https://www.rosario.gob.ar/inicio/webform/inscripcion_a_taller_semillas

Mantenimiento de canteros en verano

La segunda propuesta está orientada al cuidado de espacios verdes durante la época de mayores temperaturas. El taller “Mantenimiento de canteros en verano” se dictará el sábado 17 de enero, de 8 a 11, también en Moreno 2450.

Durante la jornada, se brindarán técnicas y consejos prácticos para sostener el buen estado de los canteros frente al calor, con recomendaciones adaptadas a las condiciones climáticas del verano rosarino.

La inscripción se realiza mediante el siguiente enlace: https://www.rosario.gob.ar/inicio/webform/canteros_de_verano

Educación ambiental y compromiso comunitario

Desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público señalaron que los talleres y cursos de la Escuela Municipal de Jardinería tienen como objetivo acercar a la comunidad conocimientos sobre las plantas y su cuidado, al tiempo que promueven un compromiso activo con la protección del ambiente.

Quienes deseen realizar consultas o ampliar información pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected].