Incendio en un edificio de barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8º piso

El siniestro se produjo esta madrugada en la torre ubicada en Alem al 1000. Los daños en el departamento fueron totales, pero la víctima tuvo que ser asistida por el Sies

Mal inicio del 2026. Incendio en edificio de barrio Martin. Daños totales y una mujer que tuvo que se rescatada por Bomberos Zapadores

Los habitantes de un edificio de Alem al 1000, en pleno barrio Martin , comenzaron el 2026 de una forma poco agradable. Un grave i ncendio se declaró en un departamento ubicado en el octavo piso y hubo momentos de mucha tensión porque una mujer había quedado atrapada en el lugar y no podía descender .

La historia tuvo un final feliz, porque la víctima pudo ser asistida para salir sana y salva, pero los daños en el lugar fueron totales . Fue sin dudas una noche para el olvido para todos los habitantes de la torre.

En el lugar actuaron dotaciones de Bomberos Zapadores y de Voluntarios de Rosario. Todo comenzó alrededor de la 1 de hoy. El siniestro sucedió en un edificio que tiene 9 pisos.

Los rescatistas fueron convocados al lugar por la emergencia del incendio, pero al llegar al sitio tomaron conocimiento de que había una persona atrapada en el octavo piso.

Portando equipos de protección contra el fuego y máscaras para poder respirar ante el humo, los socorristas se dividieron en tres grupos, uno se abocó a la apertura forzada de la puerta del departamento en el piso 8 y rescató a una mujer que se encontraba imposibilitada de salir por sus propios medios debido a la cantidad de humo y temperatura reinante en el palier.

Los bomberos lograron acceder al departamento y asistieron a la víctima para que pudiera salir. Otro grupo se abocó a la apertura forzada de la puerta de la azotea, y el 3° grupo a cortar el suministro eléctrico y luego realizar tareas de extinción.

Los daños en el departamento fueron muy importantes. Según trascendió, la vecina que pudo ser rescatada fue asistida por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias por inhalación de humo.