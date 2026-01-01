La Capital | Economía | dólar

Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación

Desde este 1º de enero de 2026, el Banco Central modificó la forma en que se actualizan las bandas de flotación: el precio del dólar ahora se ajusta según el último dato de inflación disponible

1 de enero 2026 · 17:43hs
Desde el 1° de enero de 2026

Desde el 1° de enero de 2026, el BCRA actualiza el piso y el techo del dólar según la inflación y prevé comprar divisas para reforzar las reservas

El Banco Central de la República Argentina informó hace algunas semanas que a partir de este 1º de enero de 2026 modificará el mecanismo de actualización de la banda de flotación cambiaria del dólar. Desde este jueves, los límites inferior y superior del dólar se ajustarán en la misma proporción que el último dato de inflación disponible, lo que - con los niveles actuales- implicará incrementos superiores al 1% mensual que rige hoy.

En un comunicado oficial, la autoridad monetaria también adelantó que pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas internacionales mediante la compra de dólares en el mercado de cambios, con el objetivo de reforzar el stock de divisas durante 2026.

Cómo se actualizará la banda desde enero

Según precisó el Central, el piso y el techo de la banda cambiaria se moverán en línea con la inflación más reciente. En enero de 2026, por ejemplo, la actualización será del 2,5%, de acuerdo con el índice de noviembre de 2025.

El organismo no aclaró si el ajuste se realizará de una sola vez al inicio de cada mes o de manera progresiva, como ocurre en la actualidad con la actualización diaria que converge al 1% mensual.

>> Leer más: Vacaciones en el exterior: cómo evitar los impuestos al dólar tarjeta de crédito

El régimen de flotación entre bandas fue anunciado el 10 de abril de 2025 por el ministro de Economía Luis Caputo, en el marco del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hasta entonces, el tipo de cambio se actualizaba mediante un crawling peg del 1% mensual.

Con el nuevo esquema, el dólar flota libremente dentro de una zona delimitada por un piso y un techo. Si la cotización toca el límite inferior, el BCRA compra divisas para evitar una caída mayor; si alcanza el techo, vende dólares para contener la suba.

La evolución de las bandas y el dólar

En el esquema vigente hasta ahora, la banda se ajustaba de forma diaria para alcanzar un 1% mensual: el techo subía 1% y el piso bajaba en la misma proporción, con el objetivo de ensanchar la zona de no intervención. Como esa actualización quedó por debajo de la inflación reciente, el techo de la banda cayó en términos reales.

Con el nuevo criterio, en enero de 2026 las bandas deberían ubicarse en un piso de $ 893,37 y un techo de $ 1.564,77.

Tras el lanzamiento del esquema de flotación, el dólar mayorista subió cerca del 10% (de $ 1.078 a $ 1.182), pero se mantuvo en la zona inferior hasta julio de 2025. Luego, con mayor volatilidad y el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), la cotización tocó el techo y obligó al BCRA a vender US$ 1.100 millones en tres días. En la previa de las elecciones legislativas de octubre, el Central volvió a intervenir, aunque con ventas más acotadas.

Un programa para sumar reservas en 2026

Junto con el cambio en la banda, el BCRA anunció un esquema de compras de divisas para acumular, si se cumplen determinadas condiciones, unos US$ 10 mil millones durante 2026. Las adquisiciones se realizarán a partir de la remonetización de la economía, es decir, cuando aumente la demanda de pesos.

La autoridad monetaria estimó que la base monetaria crecerá del 4,2% al 4,8% del PBI en 2026, impulsada por una mayor actividad económica, lo que abriría margen para comprar dólares en el mercado.

>> Leer más: Luis Caputo, sobre el cambio de esquema de bandas cambiarias del dólar: "La desinflación va a continuar"

No obstante, aclaró que las compras dependerán de la oferta de la balanza de pagos, la evolución de la inflación y el nivel de actividad. Para evitar impactos bruscos en la cotización, el BCRA fijó un tope de compras equivalente al 5% del volumen diario operado en el mercado libre de cambios.

Además, el Central podrá realizar compras “en bloque”, fuera del mercado oficial, por ejemplo cuando empresas o provincias obtengan financiamiento en dólares y acuerden vender esas divisas directamente al Estado a un precio pactado.

Qué cambia a partir de 2026

Con la actualización por inflación, el nuevo esquema buscará evitar que el techo de la banda quede rezagado frente al aumento de precios y reducir la necesidad de intervenciones abruptas. Al mismo tiempo, el programa de compras apunta a recomponer reservas sin generar presiones excesivas sobre el tipo de cambio, en un año clave para la política económica y financiera.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ensaya un nuevo truco de magia.

Las nuevas bandas y los vencimientos de deuda encienden el dólar

Marcha nacional de la UOM en Firmat. Las crisis de empresas golpean en todo el país.

El mapa de la crisis: Buenos Aires y Santa Fe encabezan el ranking de conflictos

El gobernador Pullaro en una antigua reunión con Caputo, jefe del Palacio de Hacienda nacional.

El (des) acuerdo entre Pullaro y Caputo por los dólares crocantes de Nueva York

Desde Fundación Apertura consideraron que la Declaración Jurada Simplificada en el Impuesto a las Ganancias es una herramienta que deberá probar su eficacia.

Reforma del Régimen Penal Tributario: avances y puntos bajo la lupa

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Ola de calor: cómo enfriar la casa en verano con tres pasos simples y sin usar el aire acondicionado

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoches demorados

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario

Consejos para disfrutar del sol y cuidar la piel durante el verano

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

Homicidios en Rosario: 2025 cerró con más crímenes que 2024, pero lejos de la década más violenta

Con al menos 116 asesinatos registrados en el departamento Rosario, el año pasado mostró un marcado aumento del 27% respecto de 2024, aunque las cifras siguen muy por debajo de los niveles extremos que marcaron el período más sangriento entre 2013 y 2023.

Por Andrés Abramowski

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Ola de calor: cómo enfriar la casa en verano con tres pasos simples y sin usar el aire acondicionado

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoches demorados

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Lionel Messi y otros cuatro argentinos fueron elegidos en un XI ideal de América 2025

Homicidios en Rosario: 2025 cerró con más crímenes que 2024, pero lejos de la década más violenta

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

El tiempo en Rosario: el viernes trae algo de alivio, pero sigue el calor

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Pullaro afirmó que Rosario será la ciudad más segura de la Argentina

Maltrato animal: Este año el municipio intervino en más de 1.300 casos

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

