Balacera en La Guardia: hirieron a dos jovenes y demoraron a siete personas en zona sur

La policía arrestó al presunto tirador tras un ataque perpetrado por delincuentes en automóvil durante la madrugada de Año Nuevo

Siete personas quedaron detenidas durante la madrugada de Año Nuevo a raíz de una balacera en la zona sur de Rosario . Fuentes oficiales confirmaron que dos jóvenes sufrieron heridas en el barrio Uriburu y La Guardia como consecuencia del ataque desde un automóvil.

La investigación se inició pocos minutos antes de las cuatro de la mañana de este jueves, cuando los pacientes de 20 y 25 años recibieron asistencia médica en el cruce de Milán y Balcarce . El primero había recibido un disparo en la pierna izquierda, mientras que el otro presentaba lesiones en el tórax.

El Comando Radioeléctrico empezó a buscar a los agresores siguiendo la pista de un Ford Ka negro que quedó abandonado a pocas cuadras del lugar. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un revólver y una carabina , así como otro vehículo utilizado por los delincuentes y sus cómplices.

El auto que había utilizado el tirador fue descartado en el cruce de Presidente Roca y Milán. En primera instancia, los investigadores notaron que había vainas servidas dentro del coche y a media cuadra de allí se cruzaron con los primeros sospechosos.

Balacera Milán Balcarce 2 Foto: Policía de Santa Fe.

En el marco de un operativo cerrojo, las fuerzas de seguridad provinciales arrestaron a cuatro personas tras una persecución desde pasaje Ghiglione al 4500 hasta una vivienda cercana. Durante la requisa hallaron un revólver calibre 22 adentro de un balde de albañileríay algunos cartuchos intactos.

Más tarde, los agentes descubrieron que el presunto autor de la balacera había escapado a bordo de un Volswagen Suran azul. A partir del análisis del material de cámaras de videovigilancia, una mujer de 36 años identificada como Silvina P. quedó demorada junto a Domingo R. (38) por encubrimiento en esa maniobra.

Balacera Milán Balcarce 1 Foto: Policía de Santa Fe.

Mientras tanto, Juan Pablo P. fue detenido en el cruce de Juan Canals y pasaje Ghiglione por el ataque a balazos en Balarce y Milán. Además del hombre de 39 años, las autoridades aprehendieron a Blanca S. (59), Ricardo P. (63), Ricardo A. (39) y Elías P. (18).