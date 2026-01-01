En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

En los próximos días la entidad de barrio Sarmiento oficializará al DT de Argentino que estará a cargo en la temporada 2026 de la Primera C

Previti y sus colaboradores. El experimentado técnico llegó a Argentino de la mano del Indio Fagiani

Argentino. José Previti es el técnico elegido para dirigir al Salaíto en la temporada 2026

En Argentino todos los caminos conducen a José Previti para que sea confirmado como nuevo entrenador de la entidad de barrio Sarmiento y dirigir al Albo en el torneo de la Primera C , temporada 2026. El DT dirigió tres partido en el 2025.

El experimentado técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol y actualmente DT de la reserva salaíta es el elegido para comandar a un plantel que tendrá un bajo presupuesto económico.

En el cierre del 2025, Argentino tiene todo definido para que José Previti sea nuevo técnico para disputar la cuarta categoría de la AFA. El DT llegó de la mano de Daniel Fagiani para integrar el cuerpo técnico en octubre del 2023.

Ya en el 2024, tras una mala campaña, el Indio Fagiani renunció a su cargo, José Previti se hizo cargo del plantel y ganó los tres partidos que disputó ante Victoriano Arenas (1-0), Central Ballester ( 2-0) y Sportivo Barracas (1-0).

La gerenciadora apostó a Gerardo Martino (hijo)

A pesar de los buenos resultados, la gerenciadora quiso dar un golpe de calidad y apostó a Gerardo Martino (hijo) para la última parte del torneo Clausura.

La campaña fue muy regular, el equipo logró clasificar al reducido pero el novato técnico no tuvo la muñeca para llevar muy alto a la entidad de barrio Sarmiento.

En el Reducido fue eliminado por Leandro N. Alem

Y en el Reducido, el Salaíto cayó sin pena ni gloria ante Leandro N. Alem en dos partidos y así en el estadio Olaeta se despidió de la ilusión de lucha por el segundo ascenso a la Primera B.

Previti dirigió en la temporada 2015

José Previti fue elegido como técnico por la nueva subcomisión de fútbol de Argentino (a cargo de Abel Piva) para conducir al equipo en el 2015 que disputaba la Primera D. En aquella temporada, el DT comenzó a trabajar en la búsqueda de refuerzos, fue una misión difícil porque los jugadores en esa oportunidad no podían ser profesionales, Previti venía de dirigir al club Pablo VI, bicampeón de la Rosarina en primera división.