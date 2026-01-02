La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas rescatadas

Los vecinos de zona oeste sospechan que el incendio fue provocado por fuegos artificiales. Piden frenar el uso de pirotecnia en Rosario, donde está prohibida

El incendio que arrasó una vivienda de la zona oeste de Rosario y provocó la muerte de 14 mascotas volvió a poner en el centro del debate el uso de pirotecnia en la ciudad. La pareja que vivía en la casa sospecha que el foco se habría iniciado por fuegos artificiales encendidos durante los festejos de Año Nuevo, una práctica que está prohibida desde hace más de dos décadas, pero que continúa siendo frecuente.

Camila , una de las damnificadas, relató entre lágrimas que al momento del incendio no se encontraban en la vivienda. “Fuimos a almorzar a la casa de mis suegros por Año Nuevo. Los dejamos un rato solos y no sabemos qué pasó. Nos llamaron los vecinos diciendo que había fuego y volvimos volando ”, contó en diálogo con el programa De 12 a 14.

Cuando regresaron, la situación ya era irreversible. “Perdimos a todos los animales, los vecinos no podían abrir la puerta”, dijo. De los 14 perros y gatos que vivían en la casa, solo una perra logró ser rescatada con vida.

Camila explicó que desde hace unos siete años rescata animales de la calle para darles tránsito hasta que son adoptados. Muchos de los perros y gatos que murieron tenían discapacidades físicas que les impedían moverse con rapidez o huir ante una situación extrema.

“Muchos no podían correr, algunos no veían bien. Por eso no lograron escapar del fuego”, explicó. La joven describió la pérdida como devastadora. “Yo era feliz con ellos y me los sacaron. Perdí mi vida, lo que más amaba. No me quedó nada por la diversión de un rato”, afirmó, en referencia directa al uso de pirotecnia.

El incendio destruyó casi por completo la vivienda de Pedro Lino Funes al 1500. Solo una habitación quedó en pie, mientras que el techo colapsó en gran parte de la estructura. También se quemó una motocicleta que estaba en el patio. Vecinos del barrio confirmaron que ahora la familia necesita ayuda urgente para poder reconstruir el lugar y volver a vivir allí.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias CAMI.JULI.BERNA

La pirotecnia, prohibida pero presente

En Rosario, el uso, la tenencia y la comercialización de pirotecnia están prohibidos desde 2003. Años más tarde, la normativa se flexibilizó para permitir únicamente artefactos de efectos visuales, sin estruendo ni combustión. Sin embargo, los fuegos artificiales con ruido siguen apareciendo en celebraciones masivas, especialmente en Navidad y Año Nuevo.

En octubre pasado, la comisión de Gobierno del Concejo Municipal dio despacho a una reforma del Código de Convivencia Ciudadana para endurecer las sanciones. El proyecto acordado duplicó las multas vigentes y estableció sanciones que van de 50 a 1.000 unidades fijas, equivalentes al precio de un litro de nafta súper. Con valores de referencia de septiembre, la multa máxima ronda el millón y medio de pesos.

La concejala María Fernanda Rey advirtió entonces que la pirotecnia “está prohibida pero se sigue utilizando” y recordó que los reclamos provienen principalmente de familias con personas con trastornos del espectro autista y de proteccionistas de animales. “Lo que a mucha gente la divierte, a otros los perjudica enormemente”, sostuvo.

Falta de controles y consecuencias visibles

El caso de Camila y su pareja expuso con crudeza las consecuencias del incumplimiento de la normativa. Además del sufrimiento de los animales y las personas, la pirotecnia representa un riesgo concreto de incendios, tanto para quienes la manipulan como para vecinos y transeúntes.

La legislación vigente contempla, además de las multas, el decomiso de la mercadería y la clausura de comercios por hasta 90 días. En eventos masivos, las sanciones pueden recaer sobre los organizadores. Sin embargo, desde el Concejo reconocen que sin controles efectivos, las sanciones pierden su efecto disuasorio.

Mientras la familia intenta recomponerse del golpe, el pedido de Camila resume un reclamo que se repite cada año. “Les pido por favor que paren con la pirotecnia. Los animales sufren y puede pasar esto”, dijo. Su testimonio volvió a encender una discusión pendiente en Rosario, donde la pirotecnia sigue siendo una práctica ilegal, pero todavía tolerada.

¿Por qué está prohibida la pirotecnia en Rosario?

La prohibición del uso, tenencia y comercialización de pirotecnia en la ciudad se implementó en 2003. Veinte años más tarde, el Concejo flexibilizó la ordenanza correspondiente y permitió la utilización de artefactos que sólo tienen efectos visuales y no hacen ruido.

Actualmente, la normativa local no permite elementos con mechas, así como los que se encienden por combustión o fricción. Además del daño a la salud de personas del TEA y animales domésticos, la regulación indica que este tipo de productos ponen en riesgo la seguridad de las personas, tanto de quienes las manipulan como de transeúntes y vecinos.

A partir de la revisión del Código de Convivencia Ciudadana, los ediles acordaron aplicar multas mayores para disuadir a quienes usan pirotecnia. A su vez mantuvieron las sanciones de decomiso de la mercadería y las clausuras de comercios por un plazo máximo de 90 días. Si la infracción ocurre durante actividades masivas en la vía pública, las actas recaerán sobre los organizadores o responsables de esos encuentros.