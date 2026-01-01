La Capital | Política | Milei

Javier Milei avanza en el armado de un bloque regional de diez países

Con el objetivo de “plantarse frente al socialismo”, el presidente impulsa una flamante alianza de centroderecha

1 de enero 2026 · 18:21hs
Milei acelera la conformación de un bloque regional para confrontar con corrientes ideológicas que define contrarias a los principios de libertad y mercado.

Milei acelera la conformación de un bloque regional para confrontar con corrientes ideológicas que define contrarias a los principios de libertad y mercado.

El presidente Javier Milei confirmó que avanza en la conformación de un bloque regional de diez países que funcionaría a modo de plataforma estratégica para “plantarse frente al socialismo del siglo XXI” y otras corrientes ideológicas que define contrarias a los principios de libertad y mercado.

En ese sentido, el jefe del Estado confirmó que volverá a participar del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) a fines de enero, marco en el cual brindará, según adelantó, un nuevo discurso “antiwoke”.

Milei reveló su proyecto de alianza estratégica en la región a través del adelanto de una entrevista que concedió a la cadena CNN y que se difundirá en breve.

Adelantó su voluntad de conformar un bloque regional de derecha que tiene como meta defender las “ideas de la libertad”.

En esa línea, el periodista Andrés Oppenheimer, encargado de entrevistar al libertario, publicó en su cuenta de la red social X un video con el adelanto de la charla con Milei.

El presidente dijo que, si bien el proyecto todavía no tiene un nombre formal, ya hay diez países con los que se está trabajando para consolidar la alianza.

Milei contó que el objetivo es articular una plataforma de gobiernos y dirigentes que compartan una agenda centrada en la defensa de la libertad económica, la propiedad privada y la lucha contra lo que denomina “cáncer del socialismo” y del movimiento “woke”.

Al respecto, consideró que la región “ha despertado” tras recientes procesos electorales que, a su entender, alumbraron gobiernos con visiones afines.

En la Casa Rosada, paralelamente, destacan a los líderes y países que en los últimos meses mantuvieron acercamientos políticos con la Argentina o comparten sintonía ideológica.

Potenciales integrantes del bloque

La lista incluye José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), José Jerí (Perú), José Raúl Mulino (Panamá) y Luis Abinader (República Dominicana).

La iniciativa fogoneada por Milei contempla la convocatoria a una cumbre de líderes afines en 2026 en la Argentina. Resta definir la fecha y la sede del encuentro.

El libertario también reivindicó su posición crítica frente al presidente de Brasil, Lula da Silva, y afirmó que el bloque propuesto tendría un perfil que lo separa del liderazgo político de ese país.

Por último, aseveró que el armado del nuevo bloque regional es parte de una política exterior que busca alinearse con Estados Unidos, en especial bajo la administración del presidente Donald Trump.

Homicidios en Rosario: 2025 cerró con más crímenes que 2024, pero lejos de la década más violenta

Con al menos 116 asesinatos registrados en el departamento Rosario, el año pasado mostró un marcado aumento del 27% respecto de 2024, aunque las cifras siguen muy por debajo de los niveles extremos que marcaron el período más sangriento entre 2013 y 2023.

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

Homicidios en Rosario: 2025 cerró con más crímenes que 2024, pero lejos de la década más violenta

