Javier Milei avanza en el armado de un bloque regional de diez países

Con el objetivo de “plantarse frente al socialismo”, el presidente impulsa una flamante alianza de centroderecha

Milei acelera la conformación de un bloque regional para confrontar con corrientes ideológicas que define contrarias a los principios de libertad y mercado.

El presidente Javier Milei confirmó que avanza en la conformación de un bloque regional de diez países que funcionaría a modo de plataforma estratégica para “plantarse frente al socialismo del siglo XXI” y otras corrientes ideológicas que define contrarias a los principios de libertad y mercado .

En ese sentido, el jefe del Estado confirmó que volverá a participar del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) a fines de enero, marco en el cual brindará, según adelantó, un nuevo discurso “antiwoke” .

Milei reveló su proyecto de alianza estratégica en la región a través del adelanto de una entrevista que concedió a la cadena CNN y que se difundirá en breve.

Adelantó su voluntad de conformar un bloque regional de derecha que tiene como meta defender las “ideas de la libertad” .

En esa línea, el periodista Andrés Oppenheimer, encargado de entrevistar al libertario, publicó en su cuenta de la red social X un video con el adelanto de la charla con Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oppenheimera/status/2006338636510277645&partner=&hide_thread=false Ayer lo entrevisté al presidente Javier Milei en su despacho. No te pierdas la entrevista próximamente en CNN y el Canal “Oppenheimer Presenta” de YouTube! pic.twitter.com/uqAKY0mtHH — Andres Oppenheimer (@oppenheimera) December 31, 2025

El presidente dijo que, si bien el proyecto todavía no tiene un nombre formal, ya hay diez países con los que se está trabajando para consolidar la alianza.

Milei contó que el objetivo es articular una plataforma de gobiernos y dirigentes que compartan una agenda centrada en la defensa de la libertad económica, la propiedad privada y la lucha contra lo que denomina “cáncer del socialismo” y del movimiento “woke”.

>>Leer más: Medios británicos destacaron a Javier Milei entre los líderes más influyentes en 2025

Al respecto, consideró que la región “ha despertado” tras recientes procesos electorales que, a su entender, alumbraron gobiernos con visiones afines.

En la Casa Rosada, paralelamente, destacan a los líderes y países que en los últimos meses mantuvieron acercamientos políticos con la Argentina o comparten sintonía ideológica.

Potenciales integrantes del bloque

La lista incluye José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), José Jerí (Perú), José Raúl Mulino (Panamá) y Luis Abinader (República Dominicana).

La iniciativa fogoneada por Milei contempla la convocatoria a una cumbre de líderes afines en 2026 en la Argentina. Resta definir la fecha y la sede del encuentro.

El libertario también reivindicó su posición crítica frente al presidente de Brasil, Lula da Silva, y afirmó que el bloque propuesto tendría un perfil que lo separa del liderazgo político de ese país.

Por último, aseveró que el armado del nuevo bloque regional es parte de una política exterior que busca alinearse con Estados Unidos, en especial bajo la administración del presidente Donald Trump.