Gastroenteritis por alimentos, virosis y dolencias cardíacas, las consultas después del 31

Se suman las otitis y lesiones por caídas. Pero lo frecuente por estos días en Rosario son los cuadros de diarreas, vómitos y malestar por comida contaminada

Las descomposturas por consumo de alimentos en mal estado son frecuentes en estos días

Pasaron las fiestas y con ellas algunos excesos que dejaron secuelas, sobre todo los que tienen que ver con la comida y el alcohol, a lo que se suman la falta de descanso y el calor agobiante que azota a Rosario. En las guardias médicas se ven reflejadas las consecuencias de muchas de estas situaciones. Aunque no hay un número de consultas más alto que en otras temporadas, en los últimos días, sanatorios de Rosario recibieron personas con dolor abdominal, vómitos y diarrea, y la consecuente deshidratación, típicos de gastroenteritis por ingerir alimentos que perdieron la cadena de frío, o por cantidad desmedida de alcohol, grasas y azúcares. También se registran casos de problemas respiratorios (en general de las vías aéreas superiores) y afecciones vasculares por aumento en la presión arterial, entre otras causas.

Así lo reflejaron a La Capital especialistas a cargo de guardias médicas de centros de salud referentes de la zona. Germán Schmuckler, jefe de Guardia del Sanatorio Británico, dijo que "los cuadros digestivos abdominales son los más comunes en esta época de fiestas y casi todos relacionados con intoxicaciones alimentarias".

"Fundamentalmente, se da cuando se corta la cadena de frío , en especial si se trata de alimentos con cremas, mayonesas (sobre todo caseras), crudos, y cuando el consumo no se acompaña con una buena hidratación, mucho más teniendo en cuenta el calor intenso de los últimos días", mencionó el médico.

En este punto, Schmukler brindó recomendaciones que sirven también para los días sucesivos, porque salvo algunas jornadas, se mantendrá el calor agobiante. Lo que se come está íntimamente ligado a la salud y es necesario prestar atención a la preparación, conservación y consumo. "Hay que tener mucho cuidado con la procedencia (comprar en establecimientos habilitados y con higiene y que cumplan las normas bromatológicas), tener en cuenta la preparación, que no haya contaminación cruzada (utensilios que cortan crudo y luego cocido, o verduras) y el lavado de manos es clave y no comer aderezos en especial los caseros", señaló.

image - 2025-12-22T185936.472 Es fundamental extremar los cuidados en la manipulación de los alimentos, desde su compra hasta el momento de consumo.

Estas intoxicaciones pueden provocar dolor de cabeza, abdominal, fiebre, "y esto se confunde con malestares a causa del calor, por ejemplo en gente que hace deportes (en horario de altas temperaturas)".

Ante la duda, lo mejor es consultar a un profesional.

Otras dolencias

"En el sanatorio, como todos los años, hemos visto más cuadros gastrointestinales, pero también problemas cardiovasculares, que no es lo común", destacó.

Schmuckler dijo que atendieron varias personas con Accidentes Cerebro Vasculares y dolores en el pecho de origen cardíaco. "No creo que haya relación con las fiestas pero vimos más casos", comentó.

Otras de las patologías o procesos que se ven aumentados en esta época son las otitis por contacto con el agua del río y piletas. Y lesiones por caídas, en especial en personas de mayor edad.

>> Leer más: Temporada de otitis, ¿para qué sirve el alcohol boricado?

En la guardia del Centro de Emergencias Rosario (CER) del Sanatorio Parque, el panorama es similar. Gustavo Ruiz, jefe de dicha área, comentó que "estamos viendo lo de todos los años, en especial patología abdominal producto de los festejos de los últimos días (personas con dolor abdominal, vómitos y diarrea)".

También algunos hechos aislados de quemaduras por pirotecnia y en el proceso de hacer un asado.