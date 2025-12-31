Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue atacada, golpeada y mordida durante un robo en su local

El violento ataque ocurrió en Mendoza al 3300, cuando un delincuente ingresó al local simulando ser cliente, se abalanzó sobre la joven y la golpeó salvajemente. La víctima debió ser hospitalizada. Un video de seguridad registró el ataque

Una joven sufrió un violento asalto este martes en barrio Echesortu , mientras atendía un local de fábrica y venta de sillones. El delincuente la tomó de los pelos, la golpeó en reiteradas ocasiones y le mordió un dedo de la mano , dejándola herida antes de robarle sus pertenencias.

El robo tuvo lugar en Mendoza al 3300 minutos antes de las 16. La víctima se encontraba en una videollamada cuando el agresor tocó el timbre insistentemente, hasta ingresar en el local. En primer lugar, el hombre se sentó en una de las sillas y aseguró que estaba esperando a su madre para “ver sillones para la casa”, sin realizar consultas o comentarios.

La vendedora le explicó que debía cerrar y que podría regresar a las 17, por lo que le pidió inmediatamente que se retirara del local porque debía cerrar. Al no atender el pedido, la joven aseguró que llamaría a la policía y el delincuente la golpeó, le pisó la cara e impactó su cráneo contra el piso.

Tras tomarla de los pelos y golpearla, el agresor intentó llevarla hacia el baño del local y comenzó a tocarla, pero la víctima logró defenderse. Durante la defensa de la joven, el agresor la mordió y le quitó su billetera, hasta que finalmente se retiró del local.

Por su parte, la vendedora precisó atención médica unos minutos después del hecho y fue internada debido a los múltiples golpes que recibió, principalmente en la cabeza, con heridas en las piernas y el dedo meñique, el cual el delincuente mordió durante la agresión. Unas horas más tarde, recibió el alta.