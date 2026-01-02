Derribaron un búnker en zona norte, ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Uno de los 9 imputados de la investigación actuaba detrás de las rejas. La casilla de venta de drogas se ubica en Hipólito Yrigoyen al 1300

En el segundo día del año, el gobierno provincia l derribó un nuevo búnker de venta de estupefacientes . En esta ocasión, la casilla estaba ubicada en la zona norte de la ciudad, en Hipólito Yrigoyen 1303.

La desactivación fue en el marco de una investigación donde hubo 20 allanamientos, nueve imputados -uno operaba desde la cárcel de Piñero- y un prófugo. Además, se detectaron vínculos con la banda Los Menores.

La fiscal de la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mercedes Banchio, dio detalles sobre el búnker que se derribó este viernes: “No tenía formato de vivienda: en este lugar no había luz, ni agua, ni gas, ni baño, no había ningún tipo de instalación que permitiera pasar más de unas horas, lo que nos permitió concluir que esto no era más que un lugar destinado a la venta, y era un lugar donde también había varios hechos vinculados a violencia altamente lesiva”.

Sobre los detalles de la investigación, Banchio afirmó: "hoy hay nueve personas imputadas y una persona prófuga, incluso alguno de los imputados estaba en prisión en Piñero. A través de una investigación que llevó varios meses, se derivó en 20 allanamientos simultáneos, incluso requisas en los lugares de detención".

casilla 2

Además, la fiscal expresó que en el funcionamiento del búnker ahora derribado "hay una vinculación con alguna fracción de lo que conocemos hoy como la banda de Los Menores".

bajar la violencia en los barrios

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, también presente en el operativo de hoy valoró que “cada vez que se inactiva un búnker se nota rápidamente el descenso de la violencia”, y mencionó al respecto la importancia de la Ley de Microtráfico, no solo por los números (101 búnkeres derribados), sino porque “en el seguimiento posterior al derribo vamos notando cómo incide en la reducción de la violencia en la zona, que es el espíritu de la ley".

"En definitiva, el atacar estos puntos no solamente tiene que ver con la venta de droga al menudeo, sino con la violencia que genera en el entorno: muertes, tiroteos, balaceras, y el riesgo para la población que vive en el barrio, y creo que ese es el resultado más importante, que esta herramienta ha permitido pacificar los sectores aledaños de estos puntos que generan una violencia muy importante”.

Con el derribo de este kiosco de venta de estupefacientes en Hipólito Irigoyen al 1300, se suman 101 búnker desactivados en todo el territorio provincial, desde que la Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura a fines de 2023. Este lunes, la desactivación número 100 tomó lugar en una casilla de venta de droga en Venado Tuerto.