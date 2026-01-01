La Capital | Información General | Córdoba

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural

La menor sufrió una emergencia médica mientras se encontraba junto a sus padres en un complejo turístico. La causa fue caratulada como muerte dudosa

1 de enero 2026 · 15:20hs
Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural

Una niña de 9 años falleció ayer en la zona rural de Oncativo, provincia de Córdoba, tras sufrir un episodio de ahogamiento en el jacuzzi de un hotel. La menor, oriunda de Córdoba capital, se encontraba alojada junto a sus padres, quienes presenciaron el incidente ocurrido cerca de las 20.10 horas en un establecimiento del departamento Río Segundo.

De acuerdo con información oficial brindada por la Unidad Regional Departamental Río Segundo (URD Río Segundo), el hecho se produjo en el Hotel Rural Nono Luigi. Según detalló Cadena 3 en sus reportes, la niña fue asistida por personal médico tras un llamado de emergencia.

Una ambulancia la trasladó de urgencia a la Clínica Gatti de Oncativo, donde el equipo de salud realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 45 minutos. La menor no logró ser estabilizada y se confirmó su deceso en el centro asistencial.

El parte policial indicó que la menor sufrió una broncoaspiración mientras permanecía en el jacuzzi del hotel. Las circunstancias exactas del episodio son materia de investigación y la causa judicial fue caratulada como muerte dudosa.

La familia de la víctima, integrada por sus padres de 40 y 39 años, recibió contención profesional en medio del proceso de duelo. Las fuerzas de seguridad tomaron intervención para esclarecer el contexto y los posibles factores que intervinieron en el fallecimiento.

