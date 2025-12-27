La Capital | Zoom | Christian Petersen

Christian Petersen fue trasladado a Buenos Aires: qué dice el primer parte médico

El cocinero se recupera tras descomponerse mientras intentaba escalar el volcán Lanin. En los últimos días mejoró su estado de salud y fue extubado

27 de diciembre 2025 · 15:29hs
Christian Petersen sufrió una descompensación el 12 de diciembre 

Christian Petersen sufrió una descompensación el 12 de diciembre 

Tras dos semanas de hospitalización en Neuquén, Christian Petersen fue trasladado en un avión sanitario al Hospital Alemán de Buenos Aires. El cocinero de 56 años se recupera de una descompensación cuando visitaba el volcán Lanin. En las últimas horas, el chef fue extubado, lo que permitió ser derivado a la Capital Federal.

El pasado 12 de diciembre, Petersen sufrió una descompensación cuando formaba parte de un grupo de excursionistas que visitaban la Cordillera de los Andes. Desde entonces, estuvo internado en el Hospital Ramón carrillo de San Martín de Los Andes, en la provincia de Neuquén.

La evolución que mostró el chef permitió a la familia trasladarlo a Buenos Aires. En el marco de las fiestas navideñas, la familia Petersen emitió un comunicado en el que aclaran las mejorías y precisaron que fue extubado.

>> Leer más: El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

Con la estabilización de la salud del chef, se decidió su derivación al Hospital Alemán de Buenos Aires, para estar más cerca de su familia y allegados. La clínica privada está ubicada en Recoleta.

El comunicado del Hospital Alemán

Luego de recibir al cocinero, el Hospital Alemán emitió el primer parte médico, que lleva la firma del director médico Norberto Mezzadri. “En la tarde de ayer, luego de un traslado sanitario realizado sin complicaciones, el paciente fue ingresado para continuar su atención en un centro de mayor complejidad”, explicaron desde la clínica.

Según confirmó el parte, Petersen se encontraba estable y fue recibido por un equipo médico interdisciplinario para una evaluación inicial y un ajuste del tratamiento de acuerdo con su evolución. “El Hospital Alemán mantendrá una comunicación permanente, respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica", señaló en el final.

Petersen 27.12

Habló la familia de Christian Petersen

El fin de año de la familia de Christian Petersen quedó signado por la incertidumbre luego de la descompensación que sufrió el chef mientras intentaba escalar el volcán Lanín, en Neuquén. Horas antes de la Nochebuena, desde el círculo íntimo del cocinero emitieron un comunicado para informar sobre su salud, mientras estaba internado en la provincia patagónica.

La familia de Petersen usó la cuenta de Instagram del reconocido chef (cuenta con 700.000 seguidores) para dar a conocer las nuevas noticias sobre su salud.

A través de un texto subido a una historia en la cuenta de Instagram del chef y tras varias semanas de angustia e incertidumbre, la familia de Christian Petersen aseguró que se sumaba a la "jornada festiva" para agradecer una "franca mejoría" del cocinero.

“En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris. Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo”, comienza el breve texto.

Y continuaron: "Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín (de los Andes) con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención".

"Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día. Queremos agradecer tantas señales de afecto y energías positivas recibidas, que pulsan lo más valioso que Chris necesita, el respeto y la tan amorosa valoración de la vida", concluye la carta, fechada este 24 de diciembre.

Qué pasó con Christian Petersen, según los guías de montaña

La postura de la familia Petersen en nombre del chef se conoció luego de que la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) difundiera un comunicado en el que detallaron cómo se desarrolló la expedición al volcán Lanín en la que participó el chef Christian Petersen, quien luego quedó internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

El texto, publicado en redes sociales, buscó aclarar versiones que circularon luego de que se conociera el hecho. La entidad desmintió que el cocinero haya sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) o una fibrilación auricular durante el ascenso, como se mencionó en un principio.

>> Leer más: El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen mientras su padre está internado

Según la AAGM, Petersen no presentó problemas de salud durante el tramo del recorrido que completó. No obstante, el comunicado señaló un cambio en su comportamiento que alteró la dinámica del grupo.

El examen toxicológico

La internación en terapia intensiva de Christian Petersen en San Martín de los Andes sumó un nuevo y delicado capítulo tras filtrarse el resultado del examen toxicológico realizado tras su descompensación durante una excursión al volcán Lanín. La información generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y la gastronomía, donde el chef es una figura muy reconocida por su trabajo en televisión.

El dato se conoció en "Tarde o Temprano" (El Trece), cuando la periodista Fernanda Iglesias aportó detalles que, aseguró, la familia del cocinero habría intentado mantener en reserva. De acuerdo a lo que contó al aire, el examen toxicológico realizado a Petersen dio positivo en cocaína y MD, una sustancia asociada a las metanfetaminas. “La familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas”, afirmó la panelista, sin rodeos.

Noticias relacionadas
Hans Petersen junto a su padre Christian. 

El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen, quien continúa internado

Filtraron el resultado del examen toxicológico a Christian Petersen tras su internación por una grave descompensación al intentar ascender al volcán Lanín.

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

El chef Christian Petersen se recupera favorablemente

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

El chef Christian Petersen se recupera favorablemente

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Mar del Plata o Florianópolis: los precios de veranear en 2026 en Argentina o Brasil

Mar del Plata o Florianópolis: los precios de veranear en 2026 en Argentina o Brasil

Lo último

Un chamán en Rosario: un libro cuenta la historia de un sanador itinerante que dejó su huella en la ciudad

Un chamán en Rosario: un libro cuenta la historia de un sanador itinerante que dejó su huella en la ciudad

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Pullaro cuestionó el presupuesto nacional: asegura que desatiende rutas y deudas con Santa Fe

Advirtió que el monto destinado para todo el país es menor a la inversión provincial en rutas y señaló que el deterioro de la red nacional será inevitable

Pullaro cuestionó el presupuesto nacional: asegura que desatiende rutas y deudas con Santa Fe
Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
policiales

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe
La Región

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

En alpargatas y selfie con el carnicero: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
Ovación

En alpargatas y selfie con el carnicero: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe
Política

Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe

Goity: No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Mar del Plata o Florianópolis: los precios de veranear en 2026 en Argentina o Brasil

Mar del Plata o Florianópolis: los precios de veranear en 2026 en Argentina o Brasil

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

Ovación
Con varios jugadores formados en Newells, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera
OVACIÓN

Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Con varios jugadores formados en Newells, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

En alpargatas y selfie con el carnicero: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

En alpargatas y selfie con el carnicero: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

Un director técnico rosarino que trabajó con Bielsa y Sampaoli dirigirá a un grande de Sudamérica

Un director técnico rosarino que trabajó con Bielsa y Sampaoli dirigirá a un grande de Sudamérica

Policiales
Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros
Policiales

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Empalme Graneros: una mujer fue detenida por apuñalar a un amigo

Empalme Graneros: una mujer fue detenida por apuñalar a un amigo

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

La Ciudad
Un chamán en Rosario: un libro cuenta la historia de un sanador itinerante que dejó su huella en la ciudad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un chamán en Rosario: un libro cuenta la historia de un sanador itinerante que dejó su huella en la ciudad

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto

Inauguración de obras del aeropuerto: refuerzan el servicio de colectivos

Inauguración de obras del aeropuerto: refuerzan el servicio de colectivos

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Una de las grandes promesas de Newells extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027
OVACIÓN

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

Sin Navas, Newells se hubiese ido al descenso: la explosiva declaración de un exrojinegro
OVACIÓN

"Sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exrojinegro

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe
Salud

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur
Policiales

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos
Información general

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud
Zoom

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto
LA CIUDAD

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

Messi mandó un saludo por las fiestas de fin de año junto a un funcionario santafesino
Ovación

Messi mandó un saludo por las fiestas de fin de año junto a un funcionario santafesino

Playa Grande y La Bristol, los nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen y qué gusto tienen
Información General

"Playa Grande" y "La Bristol", los nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen y qué gusto tienen

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días
La Ciudad

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego
Policiales

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: Fue más anímico que económico
Economía

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: "Fue más anímico que económico"

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón
LA REGION

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes
Policiales

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal
POLITICA

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil
Ovación

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %
Economía

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %