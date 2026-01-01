Al menos 47 muertos por un incendio en el bar de un centro de esquí en Suiza
El fuego, que causó varias explosiones, se produjo sobre la 1.30 mientras se celebraba una fiesta del Año Nuevo.
1 de enero 2026·18:03hs
Un incendio y varias explosiones en un bar de un centro de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais (suroeste de Suiza), causó al menos 47 muertos y 115 heridos, muchos con quemaduras graves, según comunicó este jueves la policía en un primer balance oficial.
El incendio, muy violento y que se propagó rápidamente, se produjo aproximadamente a las 1.30 de la mañana de este jueves, durante la fiesta de Año Nuevo que se celebraba en el bar Le Constellation, donde se encontraban más de un centenar de personas, mayoritariamente jóvenes. “Este incendio es una de las peores tragedias que ha vivido nuestro país”, declaró el presidente del Consejo Federal (Gobierno), Guy Parmelin.
Las autoridades cantonales de Valais, en un comunicado, afirman que un fuego “provocó un incendio generalizado que causó una o varias explosiones” en el bar, causando “numerosos muertos y heridos”. Varios medios suizos hablan de una situación de combustión súbita generalizada en el local a partir de un primer fuego.
Varios testigos han relatado a la cadena francesa BFM TV que el fuego pudo iniciarse por una vela o una bengala colocada sobre una botella de champán.
La fiscal general del cantón del Valais, Beatrice Pilloud, explicó en dos comparecencias de prensa a lo largo de la jornada que la investigación está abierta y ha descartado un atentado. El interior del local aún se está analizando y es prematuro hablar de si las medidas de seguridad en el bar se cumplían, ha dicho. Las autoridades cuentan con la colaboración del Instituto Forense de Zúrich, también para la identificación de las víctimas, que aún está en marcha y tardará algún tiempo. La policía estima que tal vez hagan falta varios días para entregar los cuerpos de los fallecidos a las familias.
“En cuestión de segundos, toda la discoteca se incendió”, han relatado dos testigos a BFM TV, añadiendo que vieron cómo se incendiaba el techo “de madera”. Emma y Albane lograron escapar del bar en medio de un “pánico absoluto”. “Todo el mundo gritaba”, afirmó una de ellas. Según su relato, el incendio comenzó por una vela que las camareras habían colocado sobre una botella de champán.
Victoria, otra francesa que se encontraba en el lugar, describió que una bengala en una botella prendió fuego al techo cuando una mujer, que iba a hombros de otra, la levantó demasiado. Según Victoria, las llamas se propagaron “a gran velocidad”. Las autoridades suizas aún no confirmaron este relato, pero sí que el incendio se propagó de manera generalizada y rápida. El embajador de Italia en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, declaró a Sky TG24 que las autoridades locales le habían informado de que el fuego se había iniciado cuando alguien encendió un petardo dentro del bar.
La puerta de salida del local era estrecha para la multitud en el bar, por lo que se rompieron ventanas para rescatar a las personas. Los bomberos y la policía llegaron en pocos minutos, según testigos.
La fiscal Pilloud evitó pronunciarse sobre los detalles del drama y ha insistido en que la investigación está apenas abierta. “El drama ocurrió hace solo unas horas, por lo que por el momento no puedo decir nada sobre lo sucedido”, señaló. Tampoco se ha establecido aún cuántas personas estaban en el local en el momento del incendio, y tampoco cuántas podían ser menores.
Alex, de 18 años, ha contado a la televisión suiza RTS que pasó junto al bar con unos amigos cuando vio salir humo y avisó a la policía. El joven ha asegurado que en medio del humo y llamas se produjo “una explosión” y que vio salir a gente herida por el fuego. “Estoy en shock”, añadió. Otro testigo que estaba en el lugar ha explicado que se rompieron cristales desde dentro para salir.
Un hombre de unos 30 años que llegó al lugar pocos minutos después de desatarse la tragedia describe “escenas como en una guerra”, con un espeso humo negro saliendo del bar, personas en llamas que corrían y gritaban, según cita el diario suizo Tages Anzeiger.
El bar Constellation, dirigido a un público joven, tiene capacidad para 300 personas en el interior y 40 en la terraza, según la página web de la estación de Crans-Montana. Situado en la planta baja de un edificio, cuenta con un sótano donde se organizan fiestas y eventos, según el diario suizo 24 Heures. El fuego, según varios testigos, se propagó rápidamente desde el sótano a la planta superior.
Samuel Rapp, de 21 años, ha explicado al diario Blick que estaba cerca del local. “Salí corriendo al exterior, era un auténtico horror. Vi cadáveres y personas con el pelo quemado”, explicó. Otros testimonios hablan de padres desesperados intentando llegar al local para buscar a sus hijos.
Según la policía, numerosas personas (más de un centenar, algunos testigos hablan de unas 200) se encontraban en el establecimiento en el momento del incidente. El jefe de la policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, explicó en una primera rueda de prensa que se recibió un aviso de emergencia por humo sobre la 1.30, y que las primeras patrullas policiales llegaron poco después al lugar de los hechos, seguidas poco después por un gran despliegue de bomberos y policías. La prioridad inicial fue atender a los heridos y trasladarlos a los hospitales cercanos. Paralelamente, los bomberos comenzaron las labores de extinción, aseguraron la zona y comenzaron las primeras investigaciones sobre la causa del accidente.
“Los primeros en acudir al lugar —los bomberos y los agentes de policía— se encontraron con una escena caótica, dramática, en un escenario operativo complicado", declaró a los medios Stéphane Ganzer, jefe de seguridad del cantón de Valais. “No puedo ocultarles que todos estamos conmocionados por lo ocurrido esta noche en Crans”, añadió Gisler. Ya por la tarde, Gisler precisó que la policía llegó dos minutos después del aviso de fuego e inmediatamente después acudieron los bomberos. A las cinco de la mañana, los sanitarios habían atendido a todas las víctimas, ha indicado el jefe policial. Es una tragedia “sin precedentes”, manifestó.
Varias víctimas con quemaduras graves han sido trasladadas en helicóptero a las ciudades de Zúrich, Lausanne, Sion y Ginebra, al quedar desbordados los centros sanitarios del cantón de Valais. Según las autoridades suizas, se han habilitado puntos de contacto y una línea telefónica para atender a los familiares de las víctimas. Tras el siniestro, han sido movilizados al menos 13 helicópteros, 42 ambulancias y 150 sanitarios.
Entre las víctimas se presume que hay turistas extranjeros. El Ministerio de Exteriores de Italia afirmó poco antes de que la policía suiza diera su primer balance de víctimas que el número de muertos asciende a 47. Según la cadena BFM TV, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés ha anunciado que dos ciudadanos de Francia han resultado heridos en el incendio. “Los servicios de emergencia les han atendido de inmediato”, confirmó el ministerio, según señala 20 Minutes.
Las autoridades han cerrado la entrada a la zona y también el espacio aéreo sobre la localidad, según informan medios suizos. Crans-Montana es una popular localidad turística situada a unos 1.500 metros de altitud, y cuenta con una gran estación de esquí con cerca de 2.500 plazas de hotel, además de viviendas vacacionales. A finales de enero también se celebran allí carreras de la Copa del Mundo de Esquí. La localidad tiene unos 10.000 habitantes, que se multiplican durante las fiestas y la temporada de esquí. El porcentaje de huéspedes suizos ronda el 80%, el resto es principalmente de Francia e Italia, según los medios suizos.
