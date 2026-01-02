La Capital | Política | Provincias Unidas

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side

La oposición en el Congreso le avisa a Javier Milei que rechazará el decreto por el que pretende reformar de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional

2 de enero 2026 · 11:26hs
Provincias Unidas avisa que rechazará en la Cámara de Diputados el DNU de Milei

Foto: Archivo / La Capital.

Provincias Unidas avisa que rechazará en la Cámara de Diputados el DNU de Milei

La oposición, con Provincias Unidas a la cabeza, salió con los tapones de punta contra el decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional que introduce cambios profundos en la Ley de Inteligencia Nacional, con una mayor centralización en la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).

Ni bien este domingo se filtró el texto que reforma de manera integral la ley de Inteligencia, la oposición salió a cuestionar las formas. “No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso”, comienza en un comunicado de Provincias Unidas, el nuevo bloque comandado por gobernadores, como el santafesino Maximiliano Pullaro, y que suma a la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

Un punto que señalan como clave es que la modificación se realiza cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU.

Provincias Unidas vs Side

“El decreto introduce modificaciones de enorme impacto. Declara que todas las actividades de inteligencia pasan a tener “carácter encubierto”, ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario”.

Además sostienen que extiende la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, “una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles”.

También se enfocan en el punto polémico que habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia. “Es una facultad propia de las fuerzas de seguridad que contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta”.

Por último, exigen que el Congreso trate y rechace de inmediato el decreto en los términos de la Ley 26.122, y que cualquier reforma al sistema de inteligencia se discuta en el Parlamento “a la vista de la sociedad”.

Vale recordar que el para que un DNU sea rechazado definitivamente, ambas cámaras (Diputados y Senado) deben votar por su rechazo. Mientras al menos una de las cámaras no lo rechace (o si una lo aprueba), el DNU sigue vigente y tiene fuerza de ley.

La presidenta del bloque, la exvicegobernadora Gisela Scaglia, sostuvo: "Desde Provincias Unidas defendemos una regla básica: sin control del Congreso no hay democracia plena. Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse por DNU".

G9qOu7CXsAAcmNZ
El comunicado de Provincias Unidas

El comunicado de Provincias Unidas

El peronismo

El peronismo también anuncia resistencia en el Congreso. El diputado nacional de Fuerza Patria y ex interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, sostuvo que “nada bueno para la ciudadanía ni para el sistema de inteligencia argentino”.

“Por supuesto que lo vamos a rechazar en el Congreso y vamos a convocar a la sociedad para que nos acompañe”, y agregó: “Este DNU fortalece la idea de una Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina”.

Noticias relacionadas
Javier Milei visitará dos provincias en este arranque de año

Javier Milei empieza el año viajando a dos provincias: ¿visitará Santa Fe?

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, será beneficiado por el aumento salarial.

El gobierno confirmó el aumento salarial para funcionarios y promulgó el presupuesto 2026

Milei acelera la conformación de un bloque regional para confrontar con corrientes ideológicas que define contrarias a los principios de libertad y mercado.

Javier Milei avanza en el armado de un bloque regional de diez países

Cristina sigue internada en el Sanatorio Otamendi, en la ciudad de Buenos Aires, sin fecha de alta confirmada. 

Cristina Kirchner continúa internada y a la espera de novedades en la feria judicial

Ver comentarios

Las más leídas

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Lo último

Gastroenteritis por alimentos, virosis y dolencias cardíacas, las consultas después del 31

Gastroenteritis por alimentos, virosis y dolencias cardíacas, las consultas después del 31

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Gastroenteritis por alimentos, virosis y dolencias cardíacas, las consultas después del 31

Se suman las otitis y lesiones por caídas. Pero lo frecuente por estos días en Rosario son los cuadros de diarreas, vómitos y malestar por comida contaminada

Gastroenteritis por alimentos, virosis y dolencias cardíacas, las consultas después del 31
La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 
La Ciudad

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
La Ciudad

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side
Política

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote
Policiales

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

Ovación
El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newells

Por Luis Castro
Ovación

El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newell's

El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newells

El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newell's

El argentino que se peleó con Senna y que huyó de Liberia tras un intento de ser ejecutado

El argentino que se peleó con Senna y que huyó de Liberia tras un intento de ser ejecutado

Las estadísticas de Newells contra sus rivales en el primer torneo de 2026

Las estadísticas de Newell's contra sus rivales en el primer torneo de 2026

Policiales
Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años
POLICIALES

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jovenes y demoraron a siete personas en zona sur

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jovenes y demoraron a siete personas en zona sur

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote

La Ciudad
Gastroenteritis por alimentos, virosis y dolencias cardíacas, las consultas después del 31
Salud

Gastroenteritis por alimentos, virosis y dolencias cardíacas, las consultas después del 31

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse

Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario
La Ciudad

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario

Javier Milei avanza en el armado de un bloque regional de diez países
Política

Javier Milei avanza en el armado de un bloque regional de diez países

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 
La Ciudad

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos
Ovación

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Newells inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez
Ovación

Newell's inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil
La Ciudad

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil

Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación
Economía

Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año
La Ciudad

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis
Información General

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso
LA CIUDAD

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda
En el río Coronda

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural
Información General

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural

Al menos 47 muertos por un incendio en el bar de un centro de esquí en Suiza
El Mundo

Al menos 47 muertos por un incendio en el bar de un centro de esquí en Suiza

El primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martin
LA CIUDAD

El primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martin

Absuelven a tres mujeres acusadas de apropiarse mediante engaños de las propiedades de un anciano
Policiales

Absuelven a tres mujeres acusadas de apropiarse mediante engaños de las propiedades de un anciano

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoches demorados
LA CIUDAD

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoches demorados

Medios británicos destacan a Milei entre los líderes más influyentes en 2025
Política

Medios británicos destacan a Milei entre los líderes más influyentes en 2025

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo

Balacera mortal en Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros
Policiales

Balacera mortal en Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros