Rosario: policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

Efectivos del Comando Radioeléctrico asistieron a una joven en trabajo de parto. Tanto la madre como el bebé se encuentran bien

La madre y su bebé posá con los efectivos tras el parto

Un parto fue asistido por efectivos de la Policía de Santa Fe en las primeras horas de 2026, durante un traslado de emergencia realizado en la zona oeste de Rosario. La intervención ocurrió mientras un móvil del Comando Radioeléctrico realizaba tareas preventivas y fue alertado por vecinos sobre la situación de una mujer en trabajo de parto.

El hecho se produjo en la intersección de Avellaneda y Amenábar. Los agentes patrullaban por Cerrillos y Seguí cuando un grupo de personas les advirtió que una joven de 25 años necesitaba asistencia inmediata. Ante la urgencia, los policías cargaron a la mujer en el móvil y emprendieron el traslado hacia la Maternidad Martin.

Durante el trayecto, el trabajo de parto avanzó y el nacimiento se produjo en la parte trasera del vehículo policial, con la colaboración directa del personal que brindó asistencia a la madre.

Derivación a la Maternidad Martin

Una vez finalizado el parto, los efectivos continuaron el traslado hasta la Maternidad Martin, donde la mujer y el recién nacido fueron atendidos por el equipo médico. Según se informó, ambos se encontraban en muy buen estado de salud.

El operativo se desarrolló en pocos minutos y permitió que el nacimiento se produjera sin complicaciones, en una intervención que marcó el inicio del año para el personal policial que participó del hecho.