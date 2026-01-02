La Capital | La Ciudad | animales

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

El fuego destruyó por completo una vivienda y provocó la muerte de 14 mascotas que habían sido rescatadas de la calle. La familia perdió todo y piden colaboración

2 de enero 2026
El incendio ocurrido en una vivienda de Pedro Lino Funes al 1500, en la zona oeste de Rosario, dejó una escena devastadora: la pérdida total de la casa y la muerte de 14 animales domésticos, entre ellos tres perros y once gatos. Con el correr de las horas, amigos y allegados de la familia comenzaron a organizar una red de ayuda solidaria para asistir a los damnificados, que lo perdieron todo.

Según relató a La Capital una amiga de la pareja propietaria de la vivienda, el fuego se habría iniciado de manera accidental, posiblemente a partir de un fuego artificial que prendió la media sombra del patio y se propagó rápidamente hacia el interior de la casa. Esta versión no fue confirmada oficialmente y la causa del incendio continuaba bajo investigación.

Animales rescatados que no lograron escapar

Uno de los aspectos más conmovedores del siniestro fue la muerte de los animales que vivían en la casa. De acuerdo con el testimonio de personas cercanas a la familia, los perros y gatos fallecidos eran animales rescatados, muchos de ellos provenientes de situaciones de abandono extremo.

“Queremos que quede claro que sus animales eran rescatados. Algunos gatos tenían discapacidades y por eso no pudieron escapar”, explicó. La rápida propagación del fuego y la presencia de humo denso habrían impedido cualquier posibilidad de rescate.

Los bomberos constataron que el foco del incendio se originó en el sector del lavadero y que las llamas provocaron el colapso parcial del techo, la destrucción de electrodomésticos, mobiliario y una motocicleta que se encontraba en desuso. El dormitorio principal no presentó afectaciones directas, aunque el resto de la vivienda sufrió daños severos.

Pérdida total y pedido de colaboración

La familia afectada quedó sin pertenencias y sin un lugar donde vivir. “Ellos daban la vida por sus animales. No les quedó nada”, señalaron desde su entorno más cercano. Por ese motivo, amigos y conocidos comenzaron a difundir un pedido de ayuda económica para colaborar con la reconstrucción y las necesidades inmediatas.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias CAMI.JULI.BERNA.

Otros dos incendios durante Año Nuevo

En el inicio de 2026, Rosario registró además otros dos incendios en viviendas.Durante la madrugada, alrededor de la 1, se produjo un grave incendio en un departamento del octavo piso de un edificio ubicado en Alem al 1000, en barrio Martin. Una mujer quedó atrapada por el humo y fue rescatada por Bomberos Zapadores y Voluntarios. La víctima fue asistida por inhalación de humo y se encontraba fuera de peligro, aunque el departamento sufrió daños totales.

El tercer episodio ocurrió el jueves 1° de enero por la noche, cerca de las 21.15, en una vivienda ubicada en Castellano y Centeno, en el sudoeste de la ciudad. El incendio fue extinguido por vecinos y el propietario antes del arribo de Bomberos. Uno de los moradores fue atendido por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias por inhalación de monóxido de carbono y se encontraba estable.

