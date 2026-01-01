Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario

El estacionamiento medido en Rosario actualiza sus valores desde este viernes. Las tarifas varían según la zona y la cantidad de horas

El estacionamiento medido en Rosario entra este viernes en una nueva etapa tarifaria. La Municipalidad aplica una actualización de valores que no se modificaban desde octubre de 2024 y que impacta en las tres zonas del sistema, con diferencias según el tiempo de uso del espacio público.

Los nuevos valores del estacionamiento medido en Rosario quedan establecidos por hora y por zona de la siguiente manera:

Segunda hora: 1.762,50 pesos

Tercera hora: 2.115 pesos

Zona B

Primera hora: 1.181 pesos

Segunda hora: 1.476,20 pesos

Tercera hora: 1.771,50 pesos

Zona C

Primera hora: 937 pesos

Segunda hora: 1.171,20 pesos

Tercera hora: 1.405,50 pesos

El esquema mantiene la lógica de incremento progresivo por permanencia, con el objetivo de desalentar estadías prolongadas.

Para qué sirve el estacionamiento medido

El sistema de estacionamiento medido en Rosario se encuentra concesionado a Tránsito Rosario SA y tiene como finalidad principal promover la rotación de vehículos en los boxes disponibles en la vía pública, especialmente en zonas de alta demanda comercial y administrativa.

>> Leer más: La Municipalidad defendió el estacionamiento medido: "Evita la congestión en el centro"

Desde la Municipalidad de Rosario señalan que la actualización busca acompañar el aumento de costos operativos y ordenar el uso del espacio urbano.

Horarios y días de funcionamiento

El estacionamiento medido en Rosario funciona en los siguientes horarios:

De lunes a viernes, de 9 a 20

Sábados y medio feriados, de 9 a 12

Los domingos y feriados no se cobra estacionamiento medido.