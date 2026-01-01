La Capital | La Ciudad | nacimiento

Año Nuevo: el primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martín

Por segundo año consecutivo, el centro médico ubicado en Moreno y San Luis fue escenario del primer parto del año. Dónde fueron los primeros nacimientos en el país

1 de enero 2026 · 12:19hs
El intendente Pablo Javkin visitó al primer bebé que nació en la Maternidad Martin

Foto: Municipalidad de Rosario

La Maternidad Martin recibió al primer bebé del 2026

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

El primer nacimiento del año 2026 en Rosario se registró a la 1.03 en la Maternidad Martin, según informaron fuentes del municipio. Se trata de Giovanni González, quien llegó a este mundo por parto natural y pesó 3,660 kilogramos. Trascendió que tanto el niño como su mamá se encuentran en buen estado de salud.

Según fuentes oficiales, por segundo año consecutivo el centro de médico de Moreno y San Luis fue sede del primer nacimiento del año.

Durante la mañana, el intendente Pablo Javkin se acercó al efector para saludar al recién nacido, a su mamá y a su papá, Ian, compartir un emotivo encuentro y entregar obsequios en el marco de la tradicional visita por el primer nacimiento del año.

Cabe señalar que Yulissa, la mamá del bebé, realizó el seguimiento de su embarazo en el Centro de Salud Itatí, ubicado en el distrito Sudoeste, lo que permitió un acompañamiento continuo durante todo el proceso gestacional y tuvo un parto normal.

Una nena en el Roque Sáenz Peña

Además de Giovanni en la Maternidad Martin, esta madrugada en el Hospital Roque Sáenz Peña nació a Aitana, a las 5.04, quien también se suma a la lista de primeros nacimientos en este 2026.

Primeros nacimientos del 2026 en el país

A nivel nacional se conocieron los primeros bebés que llegaron a este mundo en el 2026 en la Argentina y el puesto uno se lo lleva la provincia de San Luis con el caso de Mia Saray Frías Olaechea.

En la Clínica Italia, las autoridades informaron que Florencia Olaechea dio a luz a las 00hs a Mia, momento en el que todo el país levantaba la copa para brindar por el comienzo de un nuevo año.

>> Leer más: En Rosario nacen cada vez menos bebés y crece la edad de las madres que dan a luz

Se supo que Florencia tenía cesárea programada para este viernes, por lo que fueron a festejar a la casa de un familiar, pero en medio de la cena se adelantó el trabajo de parto y debieron ir a urgencias, lugar donde se produjo el nacimiento.

Minutos después, a las 00.02, se conoció la gran noticia del nacimiento de Helena Giselle en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes en Tucumán. En esa provincia la actividad fue intensa ya que otra mamá dio a luz a Noah Alejandro.

El otro caso tuvo lugar en Santiago del Estero donde se indicó que a las 00.09 de este jueves 1 de enero nació Génesis Victoria en la Maternidad del Hospital Regional Ramón Carrillo.

En Salta también hubo festejo. En el Hospital Público Materno Infantil, a las 1.35, nació Hannah y se destacó que, tanto la madre como la bebé, se encuentran en perfecto estado de salud.

Menos de una hora después, a las 2.28 en San Juan, se informó que Solange Atampiz dio a luz a Natalia Morales en el Hospital Rawson.

En La Plata se celebró también. Esta vez en el Hospital San Roque de Gonnet se conoció el nacimiento de Benicio Felipe a las 04.24.

En tanto que a las 6.31, en Bahía Blanca, se supo del caso de Darkiel, quien nació en la habitación 20 del Hospital Penna.

