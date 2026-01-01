Año Nuevo: el primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martín
Por segundo año consecutivo, el centro médico ubicado en Moreno y San Luis fue escenario del primer parto del año. Dónde fueron los primeros nacimientos en el país
1 de enero 2026·12:19hs
El primer nacimiento del año 2026 en Rosario se registró a la 1.03 en la Maternidad Martin, según informaron fuentes del municipio. Se trata de Giovanni González, quien llegó a este mundo por parto natural y pesó 3,660 kilogramos. Trascendió que tanto el niño como su mamá se encuentran en buen estado de salud.
Según fuentes oficiales, por segundo año consecutivo el centro de médico de Moreno y San Luis fue sede del primer nacimiento del año.
Durante la mañana, el intendente Pablo Javkin se acercó al efector para saludar al recién nacido, a su mamá y a su papá, Ian, compartir un emotivo encuentro y entregar obsequios en el marco de la tradicional visita por el primer nacimiento del año.
Cabe señalar que Yulissa, la mamá del bebé, realizó el seguimiento de su embarazo en el Centro de Salud Itatí, ubicado en el distrito Sudoeste, lo que permitió un acompañamiento continuo durante todo el proceso gestacional y tuvo un parto normal.
Una nena en el Roque Sáenz Peña
Además de Giovanni en la Maternidad Martin, esta madrugada en el Hospital Roque Sáenz Peña nació a Aitana, a las 5.04, quien también se suma a la lista de primeros nacimientos en este 2026.
Primeros nacimientos del 2026 en el país
A nivel nacional se conocieron los primeros bebés que llegaron a este mundo en el 2026 en la Argentina y el puesto uno se lo lleva la provincia de San Luis con el caso de Mia Saray Frías Olaechea.
En la Clínica Italia, las autoridades informaron que Florencia Olaechea dio a luz a las 00hs a Mia, momento en el que todo el país levantaba la copa para brindar por el comienzo de un nuevo año.
Se supo que Florencia tenía cesárea programada para este viernes, por lo que fueron a festejar a la casa de un familiar, pero en medio de la cena se adelantó el trabajo de parto y debieron ir a urgencias, lugar donde se produjo el nacimiento.
Minutos después, a las 00.02, se conoció la gran noticia del nacimiento de Helena Giselle en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes en Tucumán. En esa provincia la actividad fue intensa ya que otra mamá dio a luz a Noah Alejandro.
El otro caso tuvo lugar en Santiago del Estero donde se indicó que a las 00.09 de este jueves 1 de enero nació Génesis Victoria en la Maternidad del Hospital Regional Ramón Carrillo.
En Salta también hubo festejo. En el Hospital Público Materno Infantil, a las 1.35, nació Hannah y se destacó que, tanto la madre como la bebé, se encuentran en perfecto estado de salud.
Menos de una hora después, a las 2.28 en San Juan, se informó que Solange Atampiz dio a luz a Natalia Morales en el Hospital Rawson.
En La Plata se celebró también. Esta vez en el Hospital San Roque de Gonnet se conoció el nacimiento de Benicio Felipe a las 04.24.
En tanto que a las 6.31, en Bahía Blanca, se supo del caso de Darkiel, quien nació en la habitación 20 del Hospital Penna.
Noticias relacionadas
Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso
Ante el calor del año nuevo, los rosarinos se volcaron a La Florida y las piletas del parque Alem
Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoches demorados
El 2026 arrancó con pronóstico de calor y aviso de lluvias hacia la tarde
El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor extremo, ¿llega el alivio este jueves?
Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda
Fito Páez en Rosario: anunció un show gratuito en el Monumento para el 14 de marzo
Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud del chef Christian Petersen
Lo último
El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite
Cristina Kirchner continúa internada y a la espera de novedades en la feria judicial
Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural
El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite
Con temperaturas cercanas a los 40 grados, miles de personas colmaron La Florida, la rambla Cataluña y las piletas del parque Alem en busca de alivio, mientras el Paraná apareció cubierto de camalotes y el calor extremo marcó el inicio del año en la ciudad.
LA CIUDAD
Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso
LA CIUDAD
El primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martín
En el río Coronda
Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda
Policiales
Absuelven a tres mujeres acusadas de apropiarse mediante engaños de las propiedades de un anciano
Información General
Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis
Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor extremo, ¿llega el alivio este jueves?
Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda
Fito Páez en Rosario: anunció un show gratuito en el Monumento para el 14 de marzo
Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud del chef Christian Petersen
Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos
Ovación
Ovación
Orgullo argentino camino a la Fórmula 1: el piloto que sacó licencia albiceleste para la F3
Orgullo argentino camino a la Fórmula 1: el piloto que sacó licencia albiceleste para la F3
Matías Giroldi: "Central Córdoba es mi casa, fue el club que me terminó de formar en todo sentido"
La AFA tomó una drástica decisión con los futbolistas juveniles y la patria potestad
Policiales
En el río Coronda
Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda
Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos
Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo
Homicidios, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025
La Ciudad
La Ciudad
El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite
Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso
Ante el calor del año nuevo, los rosarinos se volcaron a La Florida y las piletas del parque Alem
El primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martín
Turismo
Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas
Policiales
Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos
Economía
El mapa de la crisis: Buenos Aires y Santa Fe encabezan el ranking de conflictos
LA CIUDAD
Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán
La Ciudad
Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem
Política
Pullaro afirmó que "Rosario será la ciudad más segura de la Argentina"
La Región
Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos
La Ciudad
Maltrato animal: Este año el municipio intervino en más de 1.300 casos
La Región
Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto
Política
Sturzenegger elogió a los argentinos que vacacionan en el exterior
Política
Atentado contra Cristina: la fiscalía pide aumentar las penas de Sabag Montiel y Uliarte
LA CIUDAD
Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario
La Ciudad
Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141
Información General
¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países
Información General
Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy
Información general
Un apellido "maldito": las tragedias que marcaron a la familia Kennedy
Policiales
Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Información General
La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Policiales
La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco
La Ciudad
Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario