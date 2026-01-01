Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

El hecho se produjo en una casa de Pedro Lino Funes al 1500 y provocó la muerte de tres perros y once gatos. Fueron tres los incendios en Rosario durante el inicio del año

El incendio se produjo en una casa de Pedro Lino Funes al 1500 y provocó la muerte de tres perros y once gatos

Un incendio en la zona oeste de Rosario dejó como saldo la muerte de 14 animales domésticos y daños materiales de gran magnitud en una vivienda de una planta ubicada en Pedro Lino Funes al 1500. El siniestro fue el más grave de una seguidilla de incendios registrados en la ciudad durante el inicio del año nuevo.

Según precisaron los bomberos, el incendio se originó en el sector del lavadero de la vivienda, un ambiente cerrado que concentró el inicio del proceso combustivo. Desde allí, las llamas se propagaron hacia otros sectores y provocaron el colapso parcial del techo, la carbonización de tirantes de madera y el desprendimiento de revoques de mampostería.

El fuego también generó el derretimiento de la instalación eléctrica, el pandeo de chapas y daños estructurales que comprometieron distintos ambientes del inmueble, ubicado en una esquina con orientación noroeste.

Como consecuencia directa del incendio murieron tres perros y once gatos que se encontraban dentro de la vivienda al momento del siniestro .

Entre los bienes afectados se contabilizó la carbonización de sillones, un televisor, el sistema de elevación de un portón eléctrico y equipos de aire acondicionado. También se derritieron estructuras de policarbonato y media sombra. En el lavadero se produjo la destrucción total de un lavarropas, mientras que en el interior del inmueble se quemó por completo una motocicleta.

El relevamiento posterior indicó que uno de los dormitorios no presentó daños, mientras que el baño sufrió principalmente tiznamiento por el humo. En la cocina comedor, en cambio, el incendio afectó un televisor, un equipo de audio, un sillón, una mesa con seis sillas, heladera, cocina, alacena, calefactor y distintos utensilios, lo que dejó inutilizable ese sector de la vivienda.

En el lugar se encontraba quien sería el propietario del inmueble, identificado como Walter D., domiciliado en la misma dirección. No se registraron personas heridas. Las causas del incendio quedaron en etapa de investigación.

Otros dos incendios durante Año Nuevo

En el inicio de 2026, Rosario registró además otros dos incendios en viviendas.Durante la madrugada, alrededor de la 1, se produjo un grave incendio en un departamento del octavo piso de un edificio ubicado en Alem al 1000, en barrio Martin. Una mujer quedó atrapada por el humo y fue rescatada por Bomberos Zapadores y Voluntarios. La víctima fue asistida por inhalación de humo y se encontraba fuera de peligro, aunque el departamento sufrió daños totales.

El tercer episodio ocurrió el jueves 1° de enero por la noche, cerca de las 21.15, en una vivienda ubicada en Castellano y Centeno, en el sudoeste de la ciudad. El incendio fue extinguido por vecinos y el propietario antes del arribo de Bomberos. Uno de los moradores fue atendido por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias por inhalación de monóxido de carbono y se encontraba estable.