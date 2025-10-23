La Capital | Policiales | balacera

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Se trata de un chico de 16 años apuntado como autor de los disparos. Ya había tres detenidos por encubrimiento, acusados de quemar la moto usada en el ataque

23 de octubre 2025 · 13:58hs
Un menor detenido por la balacera al Heca. 

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Un menor detenido por la balacera al Heca. 
Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Un adolescente de 16 años se presentó ante la Justicia y quedó demorado bajo sospecha de que fue el autor del ataque a tiros contra el Hospital Clemente Álvarez ocurrido el 16 de octubre pasado. En la balacera al centro de salud se había hallado un mensaje dirigido a una persona vinculada a Los Monos que había estado internado hasta horas antes del hecho y desde el gobierno indicaron que se había tratado de un conflicto entre bandas.

Según comunicaron desde el Ministerio Público de la Acusación, este jueves un chico de 16 años se puso a disposición de la Justicia de Menores tras presentarse por su cuenta. "Es la persona sindicada como el autor del hecho de abuso de armas contra el Heca", indicaron desde el MPA.

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

El menor de edad se presentó en la oficina de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, de San Martín al 2800, ante el fiscal Ernesto Ducase. El funcionario dio aviso a fiscal Franco Tassini, a cargo de la investigación por el ataque a tiros contra el hospital.

Si bien es menor de edad, se lo puede imputar bajo la órbita de la Justicia de Menores. En ese marco desde el MPA indicaron que la audiencia está prevista para los próximos días. En ese contexto explicaron que hay otros tres detenidos que serán imputados por encubrimiento al ser aprehendidos cuando quemaban la moto utilizada en la balacera.

Cómo fue el ataque al Heca

El ataque al Heca sucedió cerca de las 17.30, cuando dos hombres que se desplazaban en una moto efectuaron varios disparos de arma de fuego contra el frente del hospital, en la esquina de Pellegrini y Crespo, uno de los corredores más transitados de la ciudad.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 19.38.04

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

El incidente no dejó heridos, pero desató el pánico entre el personal médico y los pacientes que se encontraban en el lugar. Testigos indicaron que los tiradores escaparon rápidamente por calle Crespo hacia el sur, antes de que llegaran los patrulleros de la Comisaría 32ª y el Comando Radioeléctrico (CRE).

Los agresores dejaron en el lugar una nota con amenazas. Al día siguiente el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que la nota estaba dirigida a Dylan Cantero, quien había sido baleado el día anterior y, tras quedar internado en el Heca, el mismo jueves de la balacera fue dado de alta. Se trata del nieto de Ariel "Viejo" Cantero, fundador de Los Monos.

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Se trata de un chico de 16 años apuntado como autor de los disparos. Ya había tres detenidos por encubrimiento, acusados de quemar la moto usada en el ataque

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital
