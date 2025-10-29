Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

La designación de árbitros para la fecha 14 del torneo Clausura dejó una fuerte polémica, ya que Nicolás Lamolina quedó marginado de la lista y no dirigirá ningún encuentro este fin de semana. El juez estuvo a cargo del partido entre Barracas Central y Boca este lunes, en el que expulsó a Iván Tapia, hijo del presidente de la AFA.
Dicho encuentro, postergado de la fecha 12, tuvo la expulsión del jugador del Guapo a los 13 minutos de juego, con una dudosa sanción cuando le mostró la segunda tarjeta amarilla y posteriormente la roja. En primera instancia, el mediocampista vio la primera tarjeta tras un cruce con Leandro Paredes.
El VAR no pudo intervenir debido al protocolo, el cual no permite revisar la acción en jugadas de segunda amarilla. Luego, Barracas se puso en ventaja y Boca lo dio vuelta en el segundo tiempo, con un jugador de más, para llevarse el triunfo por 3-1 y los tres puntos, pero Lamolina quedó en el ojo de la tormenta.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1982891691322306583&partner=&hide_thread=false
La “sanción no informada” a Nicolás Lamolina
Si bien desde la AFA no realizaron ningún informe al respecto, Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje, decidió no designar a Lamolina para ninguno de los encuentros de la próxima jornada.
>> Leer más: Fuerte cambio en las revisiones del VAR: la propuesta que llegaría al Mundial 2026
Dicha medida funcionaría como una “sanción” indirecta al juez por el error, aunque generó polémica debido a que involucró nada más ni nada menos que al hijo de Tapia.
En tanto, el juez, que desde hace varios años se desempeña en la primera división, tampoco fue designado para ninguno de los cuatro partidos que se disputarán del reducido por el ascenso en la Primera Nacional.
Árbitros designados de la fecha 14
Viernes 31 de octubre
19.00 - San Lorenzo vs. Deportivo Riestra: Pablo Echavarría
21.15 - Newell's vs. Unión: Fernando Espinoza
21.15 - Instituto vs. Central: Nicolás Ramírez
Sábado 1° de noviembre
14.45 - Aldosivi vs. Independiente Rivadavia: Jorge Baliño
16.00 - Barracas Central vs. Argentinos: Andrés Merlos
17.00 - Vélez vs. Talleres: Sebastián Zunino
20.00 - Independiente vs. Atlético Tucumán: Sebastián Martínez
Domingo 2 de noviembre
16.00 - Estudiantes vs. Boca: Leandro Rey Hilfer
18.30 - Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan: Andrés Gariano
20.30 - River vs. Gimnasia: Nazareno Arasa
Lunes 3 de noviembre
16.45 - Platense vs. Sarmiento: Juan Pafundi
16.45 - Defensa y Justicia vs. Huracán: Yael Falcón Pérez
19.00 - Central Córdoba vs. Racing: Luis Lobo Medina
21.15 - Belgrano vs. Tigre: Fernando Echenique
21.15 - Banfield vs. Lanús: Facundo Tello