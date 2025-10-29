Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

El mediocampista de Barracas Central fue expulsado por doble amonestación tras una dudosa infracción, que generó consecuencias al juez del partido

La designación de árbitros para la fecha 14 del torneo Clausura dejó una fuerte polémica , ya que Nicolás Lamolina quedó marginado de la lista y no dirigirá ningún encuentro este fin de semana. El juez estuvo a cargo del partido entre Barracas Central y Boca este lunes, en el que expulsó a Iván Tapia, hijo del presidente de la AFA .

Dicho encuentro, postergado de la fecha 12, tuvo la expulsión del jugador del Guapo a los 13 minutos de juego , con una dudosa sanción cuando le mostró la segunda tarjeta amarilla y posteriormente la roja. En primera instancia, el mediocampista vio la primera tarjeta tras un cruce con Leandro Paredes.

El VAR no pudo intervenir debido al protocolo , el cual no permite revisar la acción en jugadas de segunda amarilla. Luego, Barracas se puso en ventaja y Boca lo dio vuelta en el segundo tiempo, con un jugador de más, para llevarse el triunfo por 3-1 y los tres puntos, pero Lamolina quedó en el ojo de la tormenta .

Si bien desde la AFA no realizaron ningún informe al respecto, Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje, decidió no designar a Lamolina para ninguno de los encuentros de la próxima jornada.

¡EL GUAPO SE HABÍA QUEDADO CON 10! TAPIA VIO LA SEGUNDA AMARILLA POR ESTA FALTA A PAREDES Y SE FUE EXPULSADO ANTE BOCA. ¿QUÉ TE PARECE?

Dicha medida funcionaría como una “sanción” indirecta al juez por el error, aunque generó polémica debido a que involucró nada más ni nada menos que al hijo de Tapia.

En tanto, el juez, que desde hace varios años se desempeña en la primera división, tampoco fue designado para ninguno de los cuatro partidos que se disputarán del reducido por el ascenso en la Primera Nacional.

Árbitros designados de la fecha 14

Viernes 31 de octubre

19.00 - San Lorenzo vs. Deportivo Riestra: Pablo Echavarría

21.15 - Newell's vs. Unión: Fernando Espinoza

21.15 - Instituto vs. Central: Nicolás Ramírez

Sábado 1° de noviembre

14.45 - Aldosivi vs. Independiente Rivadavia: Jorge Baliño

16.00 - Barracas Central vs. Argentinos: Andrés Merlos

17.00 - Vélez vs. Talleres: Sebastián Zunino

20.00 - Independiente vs. Atlético Tucumán: Sebastián Martínez

Domingo 2 de noviembre

16.00 - Estudiantes vs. Boca: Leandro Rey Hilfer

18.30 - Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan: Andrés Gariano

20.30 - River vs. Gimnasia: Nazareno Arasa

Lunes 3 de noviembre

16.45 - Platense vs. Sarmiento: Juan Pafundi

16.45 - Defensa y Justicia vs. Huracán: Yael Falcón Pérez

19.00 - Central Córdoba vs. Racing: Luis Lobo Medina

21.15 - Belgrano vs. Tigre: Fernando Echenique

21.15 - Banfield vs. Lanús: Facundo Tello