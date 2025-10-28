El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad

Se trata de una semana en la que no podrá faltar el abrigo, al menos durante las mañanas. Para el fin de semana el pronóstico cambiará levemente.

El tiempo en Rosario: durante la semana la temperatura estaría en aumento para llegar a 29º el próximo sábado

Con la llegada de la primavera, Rosario disfrutó de algunas semanas de calor veraniego. Sin embargo, el fin de semana trajo un clima más fresco, y esta semana la ciudad amaneció con viento y bajas temperaturas. En este contexto, los rosarinos se preguntan cuánto más persistirán los días fríos y nublados, y cuándo regresará el calor primaveral.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este martes se espera una temperatura máxima de 17°C, cielo nublado y algunas lloviznas desde la madrugada. A lo largo de la semana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 29°C el próximo sábado.

Aunque las mínimas se mantendrán entre 7 y 15°C, las máximas subirán progresivamente, anticipando un fin de semana con un clima más cálido y agradable.

Una semana fresca

Aunque las mínimas de la semana se mantendrán entre los 7 y los 15 grados, progresivamente la máxima aumentará con el correr de los días, para llegar a un fin de semana con algo más de calor.

La mínima temperatura llegará a los 7 grados durante las primeras horas del miércoles, mientras que la máxima llegará a los 24 grados el viernes. Se trata de una semana en la que no podrá faltar el abrigo, al menos durante las mañanas.

Fin de semana con calor

Para el fin de semana el pronóstico cambiará levemente. La máxima llegará a 29 grados y la mínima subirá a 13. Las nubes no se irán completamente pero se espera que el sol tome más protagonismo.

La probabilidad de lluvia o llovizna sería inexistente.

Día a día: las máximas y mínimas para toda la semana

La semana del miércoles 29 de octubre al domingo 2 de noviembre presentará las siguientes temperaturas: