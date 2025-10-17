Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero El intendente remarcó que el municipio entregó los registros de las cámaras de video, y se mostró confiado en que el hecho "será esclarecido". 17 de octubre 2025 · 12:07hs

Foto: La Capital / Virginia Benedetto. Balacera al Heca. Personal de mantenimiento trabaja en la reparación de uno de los vidrios perforados por las balas.

El intendente Pablo Javkin se refirió hoy a la balacera que sufrió el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca). El ataque al nosocomio más importante de la ciudad se produjo ayer jueves alrededor de las cinco y media de la tarde cuando dos hombres que iban en moto dispararon disparos contra la fachada del edificio que da sobre Pellegrini y Crespo.El incidente no causó heridos, pero sí dejó a todos los empleados del hospital bajo estado de conmoción.

A partir de ese momento, la actividad en el Heca quedó restringida a la atención de casos graves o de urgencias y con la presencia de agentes policiales fuertemente armados como custodia. Luego de conocerse el anuncio del Gobierno provincial de ofrecer una recompensa para quien aporte información fidedigna que lleve a la detención de los autores materiales e intelectuales, el intendente de Rosario sostuvo que, tras el impacto de ayer, la actividad en el hospital comenzó a normalizarse cerca del mediodía.

Javkin avaló la hipótesis preliminar de que la balacera habría tenido que ver con la atención en el Heca de Dylan Cantero, hijo del fundador de la banda de Los Monos, herido en una balacera en zona sur. “Tuvimos la internación de una persona muy conocida, pero también había otras que ingresaron por el mismo hecho. Ayer hubo un ataque en el que dejaron una nota vinculada a este tema. Cuando sucedió la balacera, Cantero ya no estaba internado, desde la mañana estaba a disposición del fiscal”.

Javkin agregó que “la normalidad no se construye porque no pasen cosas. La normalidad se construye cuando pasan cosas y se detiene a los autores. Aportamos a la justicia imágenes de cámaras propias de hospital y de la calle. El hecho se produjo por calle Crespo y hay registros desde varios lugares. Ese material y la recompensa nos permitirá esclarecer el hecho. Lo vamos a esclarecer”·. “Esto tiene que ver con reacomodamientos en el mundo de las bandas. Fue un incidente y nuestro objetivo es normalizar el Heca. Anoche tomamos medidas de seguridad por el hecho y algunas custodias dentro del hospital por posibles otras motivaciones. Pusimos a disposición del fiscal todo el material de las cámáras y los vamos a encontrar”, sostuvo Javkin.