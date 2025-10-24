Jóvenes en moto balearon una ferretería en concurrida esquina de Empalme Graneros El ataque tuvo con blanco comercio ubicado en Provincias Unidas al 1.100 bis. No hubo heridos, pero la policía constató cinco impactos de bala en el frente. 24 de octubre 2025 · 09:59hs

Ferretería baleada en Empalme Graneros. Personal de PDI realizó las primeras actuaciones en el lugar.

Dos jóvenes que iban en moto atacaron a balazos a una ferretería en el barrio de Empalme Graneros, en la zona noroeste de Rosario. En el lugar, la Policía constató al menos cuatro impactos de bala en el frente del negocio y también hallaron una nota con amenazas

Fuentes oficiales señalaron que la balacera contra el comercio ubicado en avenida Provincias Unidas 1176 bis sucedió alrededor de las 17.30 del ayer jueves.

El propietario del negocio se comunicó con la central de emergencias 911 para denunciar que minutos antes dos hombres en moto pasaron por el lugar y dispararon contra el inmueble.

En declaraciones a Telefé Rosario, el comerciante contó que las cámaras de video vigilancia que hay en el lugar llegaron a captar el momento en que un joven delincuente se acercaba a la ferretería, arrojaba un papel dentro del local, salía corriendo e inmediatamente después se producían los disparos.

Efectivos de la Policía provincial acudieron al lugar y constataron cinco impactos de arma de fuego sobre el comercio. También incautaron una nota con amenazas que los pistoleros dejaron en el lugar.