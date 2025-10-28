Central: la millonaria cifra que el Banco Central le reclama al club de Arroyito

Según informó la vice canalla Carolina Cristinziano, la entidad bancaria exige el pago por ventas al exterior mal liquidadas. Dijo que hay dirigentes imputados.

En la asamblea del lunes por la noche, la vice Cristinziano dio detalles de la deuda que reclama el Banco Central.

En Central preocupa una investigación que el Banco Central está llevando adelante por impuestos impagos en la venta de varios jugadores al exterior en los últimos años y por lo que hay exdirigentes imputados, según palabras de la vicepresidenta Carolina Cristinziano .

La palabra de la dirigente canalla se escuchó en lo que fue la asamblea Ordinaria en la que mediante el sistema de asambleístas fue aprobada la Memoria y Balance del período comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025 .

Allí, en un momento determinado Cristinziano pidió la palabra para hablar de un tema que preocupa en Arroyito, por esas transferencias que no cumplieron todos los requisitos.

Lo que el Banco Central de la República Argentina está investigando y le reclama a Central es 3,5 millones de dólares y 3 millones de euros . Por este motivo, según Cristinziano, están imputados el expresidente Rodolfo Di Pollina y el extesorero Adrián Raguzza .

Carolina Cristinziano, vice de Central, habló del estado de situación de una deuda millonaria.

“Como el que debe es el club, también fueron imputados Gonzalo Belloso (actual presidente) y Guillermo Bagneres (fue el tesorero que inició está gestión)”, esgrimió la vice canalla.

Las transferencias que están bajo la lupa del Banco Central son las de Lautaro Blanco (a Elche de España), Jeremías Ledesma (Cádiz), Emmanuel Ojeda (Universidad de Chile), Federico Carrizo (Cerro Porteño de Paraguay) y José Leguizamón (Olimpia de Paraguay).

Blanco Lautaro Blanco fue transferido de Central a Elche de España. Es una de las ventas que está bajo investigación.

Lo que exige el Estado

“El Estado te obliga a liquidar lo que vendés al exterior vía Banco Central, que te pesifica el dinero que ingresa”, dijo Cristinziano. Y agregó: “En varias transferencias que se realizaron por la gestión anterior no se cumplió con ese paso. Algunas de ellas fueron observadas y están actualmente bajo investigación como intento de defraudación al Estado”.

Lo cierto es que el monto reclamado es más que importante. Pero advierten que eso es lo que el Banco Central reclama "ahora", ya que está el riesgo de que si el problema no es solucionado en breve, la cifra podría incrementarse de manera considerable.

Ledesma Jeremías Ledesma fue campeón en Central de la Copa Argentina. Después emigró al fútbol español.

En otro orden, la vice aclaró que “en cuanto a las dos vetas de jugadores al exterior que hizo este gobierno, las de Alejo Veliz y Gino Infantino, están aprobadas”.