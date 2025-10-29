La Capital | Ovación | VAR

Fuerte cambio en las revisiones del VAR: la propuesta que llegaría al Mundial 2026

Desde la International Football Association Board (IFAB) analizan una importante medida para las revisiones arbitrales a partir del próximo año

29 de octubre 2025 · 10:57hs
La IFAB propone un cambio rotundo para las revisiones del VAR a partir de 2026.

AP

La IFAB propone un cambio rotundo para las revisiones del VAR a partir de 2026.

En las últimas horas, trascendió que la International Football Association Board (IFAB) presentará en su reunión anual la posibilidad de que el VAR comience a intervenir en la revisión de segundas tarjetas amarillas, hecho que podría convertirse en una realidad a partir del próximo Mundial 2026 si prospera la medida.

La modificación busca evitar expulsiones injustas por errores arbitrales, debido a que, en los casos que el jugador es expulsado por doble amonestación, el protocolo del VAR no permite a los jueces intervenir para revisar si la acción no ameritaba para la sanción de otra tarjeta amarilla.

Este cambio, que representaría uno de los más significativos de estos años, se debatió entre los Comités Asesores Técnicos y de Fútbol de la IFAB con el objetivo de evitar dejar en inferioridad numérica a un equipo a causa de una decisión errónea.

Cabe aclarar que la propuesta será sometida a votación durante la próxima asamblea anual y, en caso de ser aprobada, podría implementarse a partir de la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Amarilla.jpg
La segunda amonestación podría ser revisada por el VAR para evitar expulsiones injustas.

La segunda amonestación podría ser revisada por el VAR para evitar expulsiones injustas.

El antecedente del VAR en Copa Libertadores

Hace apenas unas semanas, la Conmebol retiró la suspensión de Gonzalo Plata, futbolista ecuatoriano de Flamengo, quien había sido expulsado por doble amonestación en el partido de ida de los cuartos de final frente a Estudiantes.

En aquel duelo que el Mengao ganó 2-1 en el Maracaná, el delantero vio la segunda tarjeta amarilla por una supuesta falta sobre Facundo Rodríguez, pero las imágenes demostraron que el defensor pincharrata fue quien llegó tarde a la jugada.

>> Leer más: La AFA aumentó el precio de las entradas: la general costará 30 mil pesos

El VAR revisó la acción por posible penal, pero confirmaron que la infracción era fuera del área, por lo que no pudieron intervenir. Luego del encuentro, Flamengo presentó una queja formal ante la Conmebol, que validó el reclamo y le permitió al ecuatoriano disputar el partido de vuelta en La Plata.

Otras posibles medidas de la IFAB

Por otro lado, la entidad analiza nuevas medidas para mejorar el ritmo del partido y reducir las interrupciones de las acciones, tales como extender el conteo de demora para los saques laterales y desde el arco, tales como ya se aplica con la retención de los arqueros.

El objetivo principal es que el juego sea más dinámico, por lo que implementarían un conteo de cinco segundos por parte de los árbitros y, en caso de que la orden no sea acatada, se daría la concesión de un tiro de esquina para el rival.

En tanto, la posibilidad de introducir la tarjeta verde, la cual fue implementada durante el Mundial sub-20 que se disputó en Chile en este 2025, sería sometida a debate para analizar si es implementada con las selecciones mayores.

Noticias relacionadas
Gimnasia B campeón de la Primera B en el torneo de la Asociación Rosarina de Básquet.

Básquet: Gimnasia con su segundo equipo ascendió a la Primera A de la Rosarina

Con el gol de penal de Di María ante Sarmiento, Central logró el pasaje a la Copa Libertadores.

Por qué Central tuvo mérito como para ganarse un lugar en la Libertadores

Los hinchas de Newells tendrán que pagar la general con un incremento el viernes ante Unión.

La AFA aumentó el precio de las entradas: la general costará 30 mil pesos

La asamblea de Newells por la memoria y balance del período 2024/2025 por ahora no se hace.

La asamblea sobre el balance de Newell's pasó para más adelante

Ver comentarios

Las más leídas

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Bernardi pasa la escoba en Newells: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Lo último

Elecciones 2025: Eduardo Toniolli analizó que el peronismo hoy no es una fuerza nacional

Elecciones 2025: Eduardo Toniolli analizó que el peronismo hoy no es una fuerza nacional

Juan José Campanella cruzó en vivo a Mario Pergolini: Yo perdono pero no olvido

Juan José Campanella cruzó en vivo a Mario Pergolini: "Yo perdono pero no olvido"

Copa Sudamericana: Jorge Sampaoli quedó a un paso de repetir el título de 2011

Copa Sudamericana: Jorge Sampaoli quedó a un paso de repetir el título de 2011

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas

La Justicia de Entre Ríos ordenó la resitución en el Delta del Paraná por la demanda de la Municipalidad de Rosario contra Enzo Mariani

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas
Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un pero en la reforma laboral
Política

Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un "pero" en la reforma laboral

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas
POLICIALES

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido
POLICIALES

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Bernardi pasa la escoba en Newells: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Preocupación en Central por la gran deuda que le reclama el Banco Central

Preocupación en Central por la gran deuda que le reclama el Banco Central

Ovación
Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca
Ovación

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

Fuerte cambio en las revisiones del VAR: la propuesta que llegaría al Mundial 2026

Fuerte cambio en las revisiones del VAR: la propuesta que llegaría al Mundial 2026

Básquet: Gimnasia con su segundo equipo ascendió a la Primera A de la Rosarina

Básquet: Gimnasia con su segundo equipo ascendió a la Primera A de la Rosarina

Policiales
La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas
POLICIALES

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

La Ciudad
Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas
La Ciudad

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas

Paritaria docente: Amsafé analizó la promesa del gobierno de compensar sueldos

Paritaria docente: Amsafé analizó la promesa del gobierno de "compensar" sueldos

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre
Información General

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos
El Mundo

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora
Información General

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia
Información General

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia

Lourdes dijo que está muy triste porque su expareja seguirá preso
Información General

Lourdes dijo que está "muy triste" porque su expareja seguirá preso

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel
POLICIALES

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes
La Región

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Por Matías Petisce
La Ciudad

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario
Economía

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina
Policiales

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días
La Región

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días

Amateurs y veteranos: la pasión por el fútbol deja de lado el crujir de las rodillas

Por Luis Castro
Ovación

Amateurs y veteranos: la pasión por el fútbol deja de lado el crujir de las rodillas

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados
Policiales

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados

El escultor que homenajeó a Russo quiso plasmar el gesto que lo caracterizaba
Ovación

El escultor que homenajeó a Russo quiso plasmar "el gesto que lo caracterizaba"

El tiempo en Rosario: hasta cuándo seguirá el frío en la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: hasta cuándo seguirá el frío en la ciudad

Paritaria docente: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
LA CIUDAD

Paritaria docente: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

China exigirá títulos universitarios a algunos influencers
El Mundo

China exigirá títulos universitarios a algunos influencers

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026
Información General

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos
Política

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos