La Capital | Policiales | balacera

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos en zona sur

El caso de abuso de armas sucedió anoche en Ovidio Lagos al 3200. Los sospechosos fueron apresados cuando iban en bicicleta y llevaban un arma entre sus prendas.

21 de octubre 2025 · 07:34hs
La balacera ocurrió en la zona sur de Rosario. La Policía reportó la detención de dos sospechosos.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La balacera ocurrió en la zona sur de Rosario. La Policía reportó la detención de dos sospechosos.
Los sospechosos detenidos a unos cien metros del comercio baleado. Tenían un ama en su poder

Foto: Policía de Santa Fe.

Los sospechosos detenidos a unos cien metros del comercio baleado. Tenían un ama en su poder, según la información policial. 
El arma de fuego que se habría utilizado en el ataque al comercio de repuestos para motos. 

Foto: Policía de Santa Fe.

El arma de fuego que se habría utilizado en el ataque al comercio de repuestos para motos. 

Un local dedicado a la venta de repuestos para motos fue blanco de una balacera durante la noche del lunes en la zona sur de Rosario, y poco después efectivos del Comando Radioeléctrico detuvieron a dos jóvenes como presuntos sospechosos de ser los autores del ataque. Según el parte oficial, una de esas personas, al momento de ser aprehendida, tenía en su poder un arma de fuego.

El caso de abuso de armas sucedió alrededor de las 21.30 de ayer en Ovidio Lagos 3200. Fuentes oficiales indicaron que a esa hora ingresó una llamada a la Central de Emergencias 911 en la que se denunció un ataque con arma de fuego contra un comercio de venta de repuestos de moto ubicado en ese sector de zona sur.

La versión preliminar del hecho indicaba que los responsables del delito eran dos hombres jóvenes que iban en bicicleta.

>> Leer más: Balacera en Las Delicias: dispararon contra un comercio a modo de venganza

Los voceros agregaron que agentes del Comando Radioeléctrico, tras recibir la novedad, montaron un operativo de búsqueda que dio un primer resultado en la zona de Conscripto Carrasco al 3900, también en la zona sur.

balacera local de motos
El arma de fuego que se habría utilizado en el ataque al comercio de repuestos para motos.

El arma de fuego que se habría utilizado en el ataque al comercio de repuestos para motos.

Cómo fueron detenidos los sospechosos

En ese sector de la ciudad donde la calle Ricchieri cambia de nombre por el de Conscripto Omar Carrasco, fueron aprehendidos dos sospechosos que iban en bicicleta playera cuyas características responderían a la que describieron algunos testigos de la balacera. La Policía también reportó que incautó un arma de fuego que estaba en poder de uno de los sospechosos.

>> Leer más. Un hombre y una mujer detenidos por balacera contra una mercería en zona sur

De acuerdo con la información oficial, en el lugar del tiroteo se verificaron tres orificios por impactos de arma de fuego.

detenidos por balacera
Los sospechosos detenidos a unos cien metros del comercio baleado. Tenían un ama en su poder, según la información policial.

Los sospechosos detenidos a unos cien metros del comercio baleado. Tenían un ama en su poder, según la información policial.

Noticias relacionadas
Balacera al Heca. Personal de mantenimiento trabaja en la reparación de uno de los vidrios perforados por las balas. 

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Hospital custodiado. Policías fuertemente armados montan guardia este viernes en el playón de acceso 

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores

Dylan Cantero fue trasladado al Heca

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

La balacera ocurrió cerca del cruce de Necochea y Presidente Quintana.

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

Ver comentarios

Las más leídas

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Lo último

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

"Queremos escuchar a las víctimas de esta tragedia", aseguró Mónica Fein, presidenta del grupo de diputados que analiza el caso del fármaco adulterado.

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Por Carina Bazzoni

Día de la Madre: el comercio en Rosario mostró señales frías

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Día de la Madre: el comercio en Rosario mostró señales frías

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 
POLICIALES

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí
POLICIALES

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Ovación
Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo
Ovación

Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo

Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo

Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo

Newells: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI se puso el traje de candidato al título en la A

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI se puso el traje de candidato al título en la A

Policiales
Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 
POLICIALES

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

La Ciudad
Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes
La Ciudad

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura
Policiales

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente
Política

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente

La lapidaria frase de Trump: Argentina no tiene dinero, están muriendo
Política

La lapidaria frase de Trump: "Argentina no tiene dinero, están muriendo"

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami
Política

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación
Policiales

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez
Información General

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: Los salarios no entienden de elecciones
La Ciudad

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: "Los salarios no entienden de elecciones"

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Susana Giménez vuelve a protagonizar una campaña de gaseosas Secco
Espacio patrocinado

Susana Giménez vuelve a protagonizar una campaña de gaseosas Secco

Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel
La Ciudad

Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel

Feria del Libro Rosario: día de autores locales, debates y la visita de Gonzalo Heredia
La Ciudad

Feria del Libro Rosario: día de autores locales, debates y la visita de Gonzalo Heredia

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello
Policiales

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Un exdiputado del PRO le regaló flores de marihuana al streamer Tomás Rebord
Política

Un exdiputado del PRO le regaló flores de marihuana al streamer Tomás Rebord

Provincias Unidas propone llevar el régimen de alto perfil a cárceles del país
Política

Provincias Unidas propone llevar el régimen de alto perfil a cárceles del país

Riesgo para la salud: Anmat prohíbe dos aceites de oliva y medicamento inyectable 
Información General

Riesgo para la salud: Anmat prohíbe dos aceites de oliva y medicamento inyectable 

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico
POLICIALES

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico

Es del Superior, cuestionó la IA y le valió una pasantía en el Instituto Balseiro

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Es del Superior, cuestionó la IA y le valió una pasantía en el Instituto Balseiro

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se pondrá en juego el próximo miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se pondrá en juego el próximo miércoles