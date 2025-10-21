Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos en zona sur

El caso de abuso de armas sucedió anoche en Ovidio Lagos al 3200. Los sospechosos fueron apresados cuando iban en bicicleta y llevaban un arma entre sus prendas.

El arma de fuego que se habría utilizado en el ataque al comercio de repuestos para motos.

Los sospechosos detenidos a unos cien metros del comercio baleado. Tenían un ama en su poder, según la información policial.

La balacera ocurrió en la zona sur de Rosario. La Policía reportó la detención de dos sospechosos.

Un local dedicado a la venta de repuestos para motos fue blanco de una balacera durante la noche del lunes en la zona sur de Rosario, y poco después efectivos del Comando Radioeléctrico detuvieron a dos jóvenes como presuntos sospechosos de ser los autores del ataque. Según el parte oficial, una de esas personas, al momento de ser aprehendida, tenía en su poder un arma de fuego.

El caso de abuso de armas sucedió alrededor de las 21.30 de ayer en Ovidio Lagos 3200 . Fuentes oficiales indicaron que a esa hora ingresó una llamada a la Central de Emergencias 911 en la que se denunció un ataque con arma de fuego contra un comercio de venta de repuestos de moto ubicado en ese sector de zona sur.

La versión preliminar del hecho indicaba que los responsables del delito eran dos hombres jóvenes que iban en bicicleta.

Los voceros agregaron que agentes del Comando Radioeléctrico, tras recibir la novedad, montaron un operativo de búsqueda que dio un primer resultado en la zona de Conscripto Carrasco al 3900, también en la zona sur.

balacera local de motos El arma de fuego que se habría utilizado en el ataque al comercio de repuestos para motos. Foto: Policía de Santa Fe.

Cómo fueron detenidos los sospechosos

En ese sector de la ciudad donde la calle Ricchieri cambia de nombre por el de Conscripto Omar Carrasco, fueron aprehendidos dos sospechosos que iban en bicicleta playera cuyas características responderían a la que describieron algunos testigos de la balacera. La Policía también reportó que incautó un arma de fuego que estaba en poder de uno de los sospechosos.

De acuerdo con la información oficial, en el lugar del tiroteo se verificaron tres orificios por impactos de arma de fuego.