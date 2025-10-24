Balacera contra el Heca: la Policía secuestró celulares y ropa en tres allanamientos en zona oeste Aseguran que es material clave para la investigación que busca dar con los autores del hecho. Ya hay cuatro detenidos, uno de ellos menor de edad 24 de octubre 2025 · 20:40hs

Virginia Benedetto / La Capital El Heca fue custodiado por policías fuertemente armados en el playón de acceso al hospital luego de la balacera.

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestraron este jueves por la noche celulares y ropa, indicados como "material de interés para la causa", en el marco de la investigación que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) realiza sobre el ataque al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), ocurrido el 16 de octubre.

Los procedimientos, en los que también participaron grupos de irrupción, se efectuaron en viviendas ubicadas en la zona oeste de Rosario; precisamente, en Dean Funes al 4400, en Felipe Moré al 4300 y en la zona de las vías férreas, en barrio Triángulo. Los agentes secuestraron teléfonos celulares y ropa que estarían vinculados al hecho, según informaron fuentes del gobierno provincial, además de "otros elementos importantes" para la investigación a cargo del fiscal Franco Tassini.

Por el caso que investiga el MPA, este miércoles se entregó un menor de 16 años quien fue puesto a disposición de la Justicia de Menores. Además, ya hay otros tres detenidos que serán imputados en los próximos días.

Cómo fue el ataque al Heca El ataque al Heca sucedió cerca de las 17.30 del 16 de octubre, cuando dos hombres que se desplazaban en una moto efectuaron varios disparos de arma de fuego contra el frente del hospital, en la esquina de Pellegrini y Crespo, uno de los corredores más transitados de la ciudad.

El incidente no dejó heridos, pero desató el pánico entre el personal médico y los pacientes que se encontraban en el lugar. Testigos indicaron que los tiradores escaparon rápidamente por calle Crespo hacia el sur, antes de que llegaran los patrulleros de la Comisaría 32ª y el Comando Radioeléctrico. Los agresores dejaron en el lugar una nota con amenazas. Al día siguiente, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que la nota estaba dirigida a Dylan Cantero, quien había sido baleado el día anterior y, tras quedar internado en el Heca, el mismo jueves de la balacera fue dado de alta. Se trata del hijo menor de Ariel "Viejo" Cantero, fundador de Los Monos.