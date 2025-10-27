Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada El incidente se registró este lunes a la madrugada en Ayacucho y Ameghino, en la zona sur de Rosario. La Policía acudió al lugar y fue recibida a tiros. 27 de octubre 2025 · 10:20hs

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia. Balacera en Tablada. Ayacucho entre Ameghino y pasaje Esperanto, el lugar donde se produjo un enfrentamiento entre dos grupos y tres adolescentes sufrieron heridas.

Una balacera entre dos bandas en barrio Tablada, en la zona sur de Rosario, dejó como saldo tres adolescentes heridos de arma de fuego, dos asistidos en el Hospital Roque Sáenz Peña y uno en el Clemente Álvarez. La Policía provincial reportó que efectivos que acudían al lugar del incidente fueron recibidos con disparos y que los agentes tuvieron que responder la agresión, sin que se produjeran heridos.

Según fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el episodio se registró alrededor de las 2 de hoy en Ayacucho entre Ameghino y pasaje Esperanto. A esa hora, personal de la Brigada de Orden Urbano (BOU) que patrullaba por el lugar escuchó unas diez detonaciones de arma de fuego por lo que decidió acudir para constatar lo ocurrido. Al llegar el cruce de Ayacucho con la cortada Esperanto, los policías observaron a dos grupos de jóvenes enfrentándose a balazos.

Cuando los uniformados decidieron intervenir, varios jóvenes comenzaron a correr hacia los policías. Fue entonces en que el oficial a cargo impartió la voz de alto y, según ese versión, recibió como respuesta varios disparos de armas de fuego. Esa agresión fue repelida por el personal policial, pero no hubo heridos.

Posteriormente, desde la Central de Emergencias 911 se informó que por el tiroteo en Ayacucho y Ameghino dos menores ingresaron con heridas de armas de fuego al Hospital Roque Sáenz Peña y otro también llegó con lesiones al Hospital Clemente Álvarez. >> Leer más: Balacera en Tablada: un muerto y un herido con un balazo en la pierna Fuentes oficiales indicaron que esos adolescentes fueron atendidos en los nosocomios, pero quedaron en calidad de aprehendidos. Fueron identificados como Benjamín M, de 17 años, quien sufrió herida en abdomen; Jeremías T., de 16, con herida en pie derecho, y Waldo L, de 16, con lesión en muslo derecho. Por el momento, no se pudo establecer si esos chicos integraban un mismo grupo