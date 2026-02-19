Milagro en la autopista a Córdoba: un camión cayó sobre un auto y toda una familia se salvó

El hecho ocurrió entre Armstrong y Tortugas, en la autopista a Córdoba. Los cuatro ocupantes del automóvil salvaron sus vidas

Milagro en la autopista a Córdoba: el techo del auto quedó completamente aplastado, pero la familia puso dalir por sus propios medios.

Lo que se vivió en la autopista a Córdoba , aproximadamente a la altura del kilómetro 392 en medio del fuerte temporal que azotó a la región, fue un verdadero milagro. Y las imágenes son tan elocuentes que dan testimonio de eso.

Una familia que había viajado a la costa atlántica y regresaba a Tucuman se vio sorprendida, en plena tormenta de la madrugada del viernes, por un camión cuyo acoplado literalmente cayó encima del automóvil en el que se desplazaba.

Dentro del vehículo circulaba una familia compuesta por un matrimonio y dos hijos de 6 y 4 años. El camión fue arrastrado y tumbado por el viento intenso que sopló durante la tormenta, y la mole se desplomó sobre el techo del vehículo, un Volkswagen Voyage gris oscuro. El techo del vehículo quedó completamente aplastado.

Según pudo saberse, el conductor pudo salir por sus propios medios, y tanto su esposa como sus dos hijos salvaron sus vidas. Si se ver la imagen del automóvil, es difícil creer que no hayan sido aplastados.

La familia fue trasladada por prevención al Hospital de Armstrong, donde se confirmó que se encontraban fuera de peligro.