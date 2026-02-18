Jueves sin fútbol: suspenden los partidos por el paro general de la CGT

Por la adhesión de los trabajadores de Utedyc a la huelga, se ven afectados cuatro partidos del Apertura y el encuentro Lanús-Flamengo por la Recopa Sudamericana

Los partidos de este jueves, jornada en la que estaban previstos cuatro partidos del torneo Apertura además del encuentro de ida entre Lanús y Flamengo de Brasil por la Recopa Sudamericana, se suspenderán por el paro general que fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Según averiguó Noticias Argentinas, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) adhirió a ese paro, los clubes ya analizan la posibilidad de que finalmente se posterguen todos los partidos que habían sido programados para este jueves.

En lo que respecta al Apertura, se iban a llevar a cabo cuatro cruces correspondientes a la sexta fecha del torneo. En el primero de ellos, Defensa y Justicia iba a recibir a Belgrano a partir de las 17:15, mismo horario en el que San Lorenzo se enfrentaría en el Nuevo Gasómetro con Estudiantes de Río Cuarto.

Más tarde, a las 19.30, se iban a disputar otros dos encuentros. Independiente Rivadavia iba a recibir a Independiente, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha, mientras que Instituto iba a ser local ante Atlético Tucumán.

Lanús tampoco jugará por la Recopa

Por otra parte, Lanús iba a recibir a Flamengo de Brasil, por un encuentro correspondiente a la ida de la Recopa Sudamericana. De todas maneras, la suspensión de este partido no está confirmada ya que la Conmebol suele priorizar la realización de sus competencias y evaluar alternativas operativas.

Todavía no hay fecha confirmada para la reprogramación de estos partidos.