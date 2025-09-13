La Capital | Ovación | arquero

El arquero que llegó para reemplazar a Keylor Navas y se convirtió en el mejor refuerzo de Newell's

El paraguayo paró tres pelotas decisivas apenas comenzaba el partido con Atlético Tucumán y está cada vez más consolidado

13 de septiembre 2025 · 18:17hs
Juan Espínola fue la figura de Newells ante los tucumanos. El arquero viene con muy buenos rendimientos. 

Cuando Keylor Navas se fue de Newell's, la sensación general era que sería difícil de reemplazar. El arquero costarricense había sido la gran figura del equipo en el torneo Apertura y, pese a la pobre campaña, sus atajadas llevaron al equipo hasta la última fecha con posibilidades de llegar a los playoffs.

La salida de Navas fue tan sorpresiva como su llegada, a principios de año. El jugador se fue a Pumas de México y, pese a sus grandes intervenciones durante el corto tiempo en el que jugó en Newell's, dejó muy mal recuerdo en el club. Los rojinegros se sintieron traicionados y hoy ya nadie recuerda en el Parque sus atajadas descomunales.

Con la partida de Navas, Newell's tuvo que salir a buscar arquero. Por un lado, repatrió a William Barlasina, un futbolista que pertenece al club pero que estaba a préstamo en otros equipos desde hace un par de temporadas. Y por el otro, salió a buscar un jugador de jerarquía para ese puesto.

Ni Romero ni Andrada: Juan Espínola

En algún momento se dijo que Cristian Fabbiani habló con Sergio Romero, que está en Boca pero no juega. La conversación nunca se confirmó, pero Chiquito no vino. Y también se mencionó, probablemente sin asidero, a Esteban Andrada, un ex-Lanús y Boca que estaba en México.

Pero el nombre del arquero que finalmente vendría a reemplazar a Navas no apareció hasta último momento. Cuando se anunció que sería Juan Espínola, muchos hinchas de Newell's tuvieron que recurrir a Google para saber de quién se trataba. Venía de Olimpia, aunque hasta no hace mucho había jugado en Belgrano.

Espínola llegó con perfil bajo pero con un objetivo claro: quería ser el arquero titular de Newell's para tener continuidad y entrar en la consideración del entrenador Gustavo Alfaro para la selección de su país. Ahora que Paraguay se clasificó al Mundial 2026, probablemente su sueño se haya agigantado.

El mejor refuerzo de Newell's

Y hasta ahora Espínola cumplió en el arco de Newell's. Más de una vez en lo que va del semestre fue la figura del equipo y este viernes paró tres pelotas decisivas cuando el partido ante Atlético Tucumán apenas empezaba y parecía que la noche se complicaba. Más allá de la victoria por 2 a 0, muchos lo vieron como la figura del equipo, por encima incluso de los autores de los goles.

Podría decirse, casi sin temor a caer en el exceso, que es la mejor incorporación de Newell's del último mercado de pases.

Después del partido, Espínola se mostró feliz por "darle una alegría" a los hinchas de Newell's, habló del partido que viene por la Copa Argentina ante Belgrano ("Me tengo fe en los penales, pero vamos a tratar de ganarlo antes" e hizo una mención sobre la clasificación de Paraguay al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. "Estoy muy contento", dijo. Mientras el sueñe con ser convocado por Alfaro, Newell's sacará ventajas con actuaciones de su arquero como las del viernes.

victor cuesta, el gol y lo que se viene para newells: tomamos la copa argentina con seriedad

Victor Cuesta, el gol y lo que se viene para Newell's: "Tomamos la Copa Argentina con seriedad"

Russo agradece a los hinchas de Central cuando le tocó venir con San Lorenzo, después de ser campeón con el Canalla.

Miguel Ángel Russo se merece estar en Arroyito: se viene otra ovación gigante

Newells y Belgrano se enfrentarán el miércoles en La Pedrera, San Luis. 

Se viene Newell's vs Belgrano, equipos con campañas gemelas que se aferran al mismo sueño: la Copa Argentina

Ariel Holan puso en práctica un sistema en el clásico y de ahí en más lo mantuvo.

Ariel Holan miró las fichas y anda con ganas de volver a hacer una apuesta fuerte

Turismo Carretera: el uno para el uno en San Luis, en el inicio de la Copa de Oro

Turismo Carretera: el uno para el uno en San Luis, en el inicio de la Copa de Oro

Victor Cuesta, el gol y lo que se viene para Newells: Tomamos la Copa Argentina con seriedad

Victor Cuesta, el gol y lo que se viene para Newell's: "Tomamos la Copa Argentina con seriedad"

Policiales
Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados
policiales

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

La Ciudad
El Concejo Municipal distinguirá a Itziar Aguirre, referente de la gastronomía vasca
La Ciudad

El Concejo Municipal distinguirá a Itziar Aguirre, referente de la gastronomía vasca

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
La Ciudad

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Pullaro: Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución
Política

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
La Ciudad

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras
Economía

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino
Economía

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone
Política

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
La Ciudad

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina
Política

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos
Policiales

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Día de la migraña: opciones terapéuticas para este fuerte dolor de cabeza
Salud

Día de la migraña: opciones terapéuticas para este fuerte dolor de cabeza

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles
La Ciudad

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje
Economía

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026
La Ciudad

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia
Policiales

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes
Policiales

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Policiales

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu
LA CIUDAD

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu