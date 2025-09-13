El arquero que llegó para reemplazar a Keylor Navas y se convirtió en el mejor refuerzo de Newell's

Juan Espínola fue la figura de Newell's ante los tucumanos. El arquero viene con muy buenos rendimientos.

Cuando Keylor Navas se fue de Newell's, la sensación general era que sería difícil de reemplazar. El arquero costarricense había sido la gran figura del equipo en el torneo Apertura y, pese a la pobre campaña, sus atajadas llevaron al equipo hasta la última fecha con posibilidades de llegar a los playoffs.

La salida de Navas fue tan sorpresiva como su llegada, a principios de año. El jugador se fue a Pumas de México y, pese a sus grandes intervenciones durante el corto tiempo en el que jugó en Newell's, dejó muy mal recuerdo en el club. Los rojinegros se sintieron traicionados y hoy ya nadie recuerda en el Parque sus atajadas descomunales.

Con la partida de Navas, Newell's tuvo que salir a buscar arquero. Por un lado, repatrió a William Barlasina, un futbolista que pertenece al club pero que estaba a préstamo en otros equipos desde hace un par de temporadas. Y por el otro, salió a buscar un jugador de jerarquía para ese puesto.

Ni Romero ni Andrada: Juan Espínola

En algún momento se dijo que Cristian Fabbiani habló con Sergio Romero, que está en Boca pero no juega. La conversación nunca se confirmó, pero Chiquito no vino. Y también se mencionó, probablemente sin asidero, a Esteban Andrada, un ex-Lanús y Boca que estaba en México.

Pero el nombre del arquero que finalmente vendría a reemplazar a Navas no apareció hasta último momento. Cuando se anunció que sería Juan Espínola, muchos hinchas de Newell's tuvieron que recurrir a Google para saber de quién se trataba. Venía de Olimpia, aunque hasta no hace mucho había jugado en Belgrano.

Espínola llegó con perfil bajo pero con un objetivo claro: quería ser el arquero titular de Newell's para tener continuidad y entrar en la consideración del entrenador Gustavo Alfaro para la selección de su país. Ahora que Paraguay se clasificó al Mundial 2026, probablemente su sueño se haya agigantado.

El mejor refuerzo de Newell's

Y hasta ahora Espínola cumplió en el arco de Newell's. Más de una vez en lo que va del semestre fue la figura del equipo y este viernes paró tres pelotas decisivas cuando el partido ante Atlético Tucumán apenas empezaba y parecía que la noche se complicaba. Más allá de la victoria por 2 a 0, muchos lo vieron como la figura del equipo, por encima incluso de los autores de los goles.

Podría decirse, casi sin temor a caer en el exceso, que es la mejor incorporación de Newell's del último mercado de pases.

Después del partido, Espínola se mostró feliz por "darle una alegría" a los hinchas de Newell's, habló del partido que viene por la Copa Argentina ante Belgrano ("Me tengo fe en los penales, pero vamos a tratar de ganarlo antes" e hizo una mención sobre la clasificación de Paraguay al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. "Estoy muy contento", dijo. Mientras el sueñe con ser convocado por Alfaro, Newell's sacará ventajas con actuaciones de su arquero como las del viernes.