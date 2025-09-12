Tres salvadas al hilo de Juan Espínola para evitar que Newell's empiece torcido ante Atlético Tucumán

Newell's le regaló la pelota al Decano de entrada pero el arquero rojinegro ayudó para que el arranque del partido no sea con el pie izquierdo

Juan Espínola saca con el pie uno de los tres intentos en la misma jugada del Laucha Godoy. Newell's empezó dormido ante Atlético Tucumán.

Newell's arrancó dormido su compromiso en el Coloso ante Atlético Tucumá n y casi lo paga caro. Las buenas intervenciones de su arquero Juan Espínola y hasta el palo evitaron que empezara perdiendo su compromiso por la octava fecha, la interzonal del torneo Clausura.

Empezó tan mal el equipo de Fabbiani en el Coloso, que en solo cuatro minutos el Decano estuvo en el área leprosa y generó cuatro tiros de esquina, los primeros tres en solo 2 minutos y 15 segundos. Y en el segundo de ellos, Espínola sacó el gol en la misma acción tres veces.

Atlético Tucumán movió desde el medio, tocó y tocó, y la primera en que la pelota estuvo en contacto con un jugador leproso terminó en el primer tiro de esquina a los 18 segundos, por un corte oportuno de Alejo Tabares sobre la derecha del ataque visitante.

Del tiro de esquina, la pelota terminó con un disparo alto de afuera del área y la salida de Newell's. Sacó Espínola, la tomó el Decano en el medio y al minuto y 18 segundos llegó el segundo córner que generó Bajamich, con rebote en Luciano Lollo.

De ese segundo envío de Lautaro Godoy llegó el despeje defectuoso de Genaro Rossi. La tomó de nuevo el volante decano y remató al arco de primera. La sacó un sorprendido Espínola y lo ayudó el palo derecho.

El balón volvió a los pies de Godoy que, aprovechando que Alejo Montero no reaccionó, volvió a rematar y sacó con el muslo izquierdo. Otra vez le quedó al volante, volvió a buscar y esta vez el pie izquierdo del arquero evitó el gol. Lollo terminó despejando.

Otras dos acciones a favor del Decano

Además de esa acción particular al inicio del partido, Espínola sacó dos veces más el gol al Decano. Una fue un mano a mano con Mateo Bajamich a los 15' y luego a los 23' arrojándose a los pies de Nicolás Laméndola.

Espínola estuvo en la clasificación de Paraguay al Mundial 2026, en el empate 0 a 0 ante Ecuador del jueves de la semana anterior que le dio el pasaporte. Ahí fue el arquero suplente.

Después no estuvo en el siguiente partido en Lima, en el triunfo 1 a 0 sobre Perú.