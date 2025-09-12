La Capital | Ovación | Juan Espínola

Tres salvadas al hilo de Juan Espínola para evitar que Newell's empiece torcido ante Atlético Tucumán

Newell's le regaló la pelota al Decano de entrada pero el arquero rojinegro ayudó para que el arranque del partido no sea con el pie izquierdo

12 de septiembre 2025 · 21:44hs
Juan Espínola saca con el pie uno de los tres intentos en la misma jugada del Laucha Godoy. Newells empezó dormido ante Atlético Tucumán.

IMAGEN TV

Juan Espínola saca con el pie uno de los tres intentos en la misma jugada del Laucha Godoy. Newell's empezó dormido ante Atlético Tucumán.

Newell's arrancó dormido su compromiso en el Coloso ante Atlético Tucumán y casi lo paga caro. Las buenas intervenciones de su arquero Juan Espínola y hasta el palo evitaron que empezara perdiendo su compromiso por la octava fecha, la interzonal del torneo Clausura.

Empezó tan mal el equipo de Fabbiani en el Coloso, que en solo cuatro minutos el Decano estuvo en el área leprosa y generó cuatro tiros de esquina, los primeros tres en solo 2 minutos y 15 segundos. Y en el segundo de ellos, Espínola sacó el gol en la misma acción tres veces.

Atlético Tucumán movió desde el medio, tocó y tocó, y la primera en que la pelota estuvo en contacto con un jugador leproso terminó en el primer tiro de esquina a los 18 segundos, por un corte oportuno de Alejo Tabares sobre la derecha del ataque visitante.

Un córner y tres salvadas de Juan Espínola

Del tiro de esquina, la pelota terminó con un disparo alto de afuera del área y la salida de Newell's. Sacó Espínola, la tomó el Decano en el medio y al minuto y 18 segundos llegó el segundo córner que generó Bajamich, con rebote en Luciano Lollo.

>>Leer más: El inesperado 9 de Newell's en el Coloso

De ese segundo envío de Lautaro Godoy llegó el despeje defectuoso de Genaro Rossi. La tomó de nuevo el volante decano y remató al arco de primera. La sacó un sorprendido Espínola y lo ayudó el palo derecho.

El balón volvió a los pies de Godoy que, aprovechando que Alejo Montero no reaccionó, volvió a rematar y sacó con el muslo izquierdo. Otra vez le quedó al volante, volvió a buscar y esta vez el pie izquierdo del arquero evitó el gol. Lollo terminó despejando.

Otras dos acciones a favor del Decano

Además de esa acción particular al inicio del partido, Espínola sacó dos veces más el gol al Decano. Una fue un mano a mano con Mateo Bajamich a los 15' y luego a los 23' arrojándose a los pies de Nicolás Laméndola.

Espínola estuvo en la clasificación de Paraguay al Mundial 2026, en el empate 0 a 0 ante Ecuador del jueves de la semana anterior que le dio el pasaporte. Ahí fue el arquero suplente.

Después no estuvo en el siguiente partido en Lima, en el triunfo 1 a 0 sobre Perú.

Noticias relacionadas
El seleccionado masculino de vóley de Santa Fe se llevó la medalla de oro tras vencer en la final a San Juan.

No terminaron, pero los Jadar ya se ganaron un lugar en el ciclo olímpico

Cristian Fabbiani designó de nueve a un futbolista que volvió recientemente.

El inesperado nueve que tendrá Newell's para jugar contra Atlético Tucumán

Almuerzo del plantel de Central en el Caribe Canalla. En la foto hay un habitual titular que en la práctica que dispuso Ariel Holan no estuvo entre los once.

Ariel Holan sacó a un titular  y no incluyó a otro jugador que era número puesto

Franco Colapinto agradeció los esfuerzos del equipo Alpine, que está a punto de confirmarlo para 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto está cada vez más afianzado en el Alpine del futuro: se viene un anuncio

Ver comentarios

Las más leídas

Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Lo último

Newells se recuperó de dos derrotas y venció 2 a 0 a Atlético Tucumán

Newell's se recuperó de dos derrotas y venció 2 a 0 a Atlético Tucumán

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Tres salvadas de Espínola para evitar que Newells empiece torcido ante Atlético Tucumán

Tres salvadas de Espínola para evitar que Newell's empiece torcido ante Atlético Tucumán

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Convencionales, autoridades de los tres Poderes del Estado provincial e invitados especiales encabezaron una emotiva ceremonia en la Legislatura. La flamante Carta Magna quedó formalmente promulgada
Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Newells se recuperó de dos derrotas y venció 2 a 0 a Atlético Tucumán
Ovación

Newell's se recuperó de dos derrotas y venció 2 a 0 a Atlético Tucumán

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos
La Ciudad

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Pullaro: Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución
Política

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
La Ciudad

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Ovación
Tres salvadas de Espínola para evitar que Newells empiece torcido ante Atlético Tucumán
Ovación

Tres salvadas de Espínola para evitar que Newell's empiece torcido ante Atlético Tucumán

Tres salvadas de Espínola para evitar que Newells empiece torcido ante Atlético Tucumán

Tres salvadas de Espínola para evitar que Newell's empiece torcido ante Atlético Tucumán

No terminaron, pero los Jadar ya se ganaron un lugar en el ciclo olímpico

No terminaron, pero los Jadar ya se ganaron un lugar en el ciclo olímpico

El inesperado nueve que tendrá Newells para jugar contra Atlético Tucumán

El inesperado nueve que tendrá Newell's para jugar contra Atlético Tucumán

Policiales
Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías
POLICIALES

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

La Ciudad
Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia
Policiales

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes
Policiales

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Policiales

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu
LA CIUDAD

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Paula Pareto en los Jadar: Rosario puede aportarle mucho al país

Por Pablo Mihal
Ovación

Paula Pareto en los Jadar: "Rosario puede aportarle mucho al país"

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco
Ovación

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
La Ciudad

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN
Politica

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN

Newells concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán
Ovación

Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Policiales

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
La Ciudad

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Información General

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
El Mundo

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Politica

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
Economía

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás