Universidad Central vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones El Canalla buscará llevarse los tres puntos de Venezuela para encaminar su clasificación a octavos. En esta nota los detalles y estadísticas del partido 27 de abril 2026 · 10:03hs

Universidad Central de Venezuela recibirá a Rosario Central en la Copa Libertadores.

Rosario Central visitará a Universidad Central en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela en Caracas por la 3ª fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Tricolor y el Canalla de este martes por la noche.

A qué hora juegan Universidad Central vs. Central El partido correspondiente al grupo H de la Copa Libertadores entre Universidad Central de Venezuela y Central será este martes 28 de abril, desde las 21, en el estadio Olímpico de la Universidad Central con el arbitraje principal del uruguayo José Burgos, mientras que su compatriota Christian Ferreyra estará en el VAR.

Dónde ver Universidad Central vs. Central La transmisión del encuentro entre el Tricolor y el Canalla será a través de Fox Sports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

copegol Rosario Central venció 1-0 a Libertad en la segunda fecha y alcanzó los 4 puntos en el Grupo H. AP

>> Leer más: Central tuvo otra buena noticia: quedó a un pasito de terminar la fase de grupos entre los cuatro primeros Posibles formaciones de Universidad Central y Central Universidad Central: El entrenador Daniel Sasso no dio indicios del once titular del Tricolor. Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón. Embed