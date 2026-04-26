Central tuvo otra buena noticia: quedó a un pasito de terminar la fase de grupos entre los cuatro primeros

La derrota de Belgrano hizo que al Canalla le alcance con un punto más, aunque ese objetivo podría cumplirlo este mismo lunes, ante del choque con Tigre

Enzo Copetti convirtió de cabeza y puso en ventaja a Central en el partido ante Estudiantes de Río Cuarto.

Central ganó en Río Cuarto y logró la clasificación a los playoffs. Ahora está a nada de terminar entre los cuatro primeros.

Central cumplió con su parte en el partido ante Estudiantes de Río Cuarto , pero mantiene la atención sobre otros resultados para ver en qué posición podría terminar esta fase de grupo del torneo Apertura. Este domingo hubo un resultado que jugó a favor de un Canalla que con un punto más se asegurará terminar entre los cuatro primeros.

Por cómo quedaron las posiciones hasta este domingo, al equipo de Jorge Almirón (tiene 27 puntos y una diferencia de gol de +4) le falta un punto para quedar entre los primeros cuatro de la zona sin depender absolutamente de nadie.

En Arroyito estarán muy atentos a lo que ocurra este lunes por la noche en el partido entre Huracán (21 +5) y Argentinos Juniors (26 +5) en el Tomás A. Ducó. Si el Globo no gana, Central se asegurará un puesto entre los cuatro primeros . Y de esa forma definirá al menos los octavos de final en condición de local.

Centri2 Enzo Copetti convirtió de cabeza y puso en ventaja a Central en el partido ante Estudiantes de Río Cuarto. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Es más, aun con una victoria de Huracán, ese objetivo está en las propias manos de Central, que en la última fecha (es la 9ª, que quedó pendiente) recibirá en el Gigante de Arroyito a Tigre. Pero si se da ese resultado, tanto Huracán como Argentinos Juniors tienen chances de superar al Canalla en el cierre de la fase regular.

En la última fecha, Argentinos Juniors será visitante de Gimnasia, mientras que Huracán recibirá a un Racing al que sólo le sirve el triunfo para lograr la clasificación a los playoffs.

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A favor de Central

Este domingo el resultado que jugó a favor de Central fue la victoria (1-0) de Gimnasia sobre Belgrano, en Córdoba. Es que con ese triunfo del equipo tripero, los cordobeses quedaron con 23 unidades y ya no tienen posibilidades de darle alcance al equipo de Jorge Almirón.

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Central ya está clasificado para las instancias finales del Apertura y el próximo objetivo es finalizar entre los cuatro primeros. Con un punto lo cumplirá, aunque ya podría asegurarlo este lunes por la noche.