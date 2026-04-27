Central: Enzo Giménez se sumó a la lista y es una alternativa más para Jorge Almirón

El paraguayo, que no actuó en la victoria canalla en Río Cuarto, tiene muchas chances de meterse otra vez en el equipo. El DT lo define hoy en Venezuela

Enzo Giménez no pudo jugar en la victoria de Central en Río Cuarto porque estaba suspendido. También tenía un golpe en el tobillo.

En el plantel de Central que viajó a Venezuela apareció un nombre que no había figurado para el partido contra Estudiantes de Río Cuarto, por lo que el entrenador Jorge Almirón tendrá una alternativa más. Se trata Enzo Giménez , quien puede jugar como lateral por derecha o como extremo.

El paraguayo no pudo viajar para el encuentro ante Estudiantes de Río Cuarto porque estaba suspendido en el torneo local (había llegado a las cinco amarillas), pero también tenía el contratiempo de un golpe en el tobillo que había sufrido en el choque contra Sarmiento, la última vez que jugó.

La convocatoria del futbolista paraguayo da a entender que ya está repuesto de esa molestia en el tobillo y que si Almirón lo requiere podrá saltar a la cancha desde el primer minuto.

De acuerdo a los antecedentes, Giménez debiera tener un lugar entre los once, en la posición que sea. Es que hasta el partido de Sarmiento incluido era el único jugador que había actuado en todos los encuentros (entre Apertura y Copa Libertadores) y no sólo eso, sino que había jugado los 90 minutos.

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FideoSSM Ángel Di María es el as de espadas que tiene Central. De todas formas Fideo podría ir nuevamente al banco. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Por eso, es un competidor directo para Emanuel Coronel, pero también en la ofensiva, donde el Canalla sufrió la baja de Gaspar Duarte. Giménez podría actuar directamente en esa posición y que Julián Fernández juegue sobre el centro del campo. Se estima que el exVélez se mantendrá dentro del equipo porque viene de ser el jugador destacado en la victoria por el torneo Apertura. Fue quien asistió a Enzo Copetti en el primer gol y el autor del segundo.

Esto último en el caso de que Ángel Di María se mantenga en el banco de relevos. Fideo siempre está con ganas de jugar, pero el pasado viernes estuvo en cancha muchos más minutos de los previstos. Debió ingresar en el primer tiempo por la lesión de Duarte.

Veliz y Sández, adentro

De lo que no parece haber dudas es que hay dos jugadores que recuperarán su lugar entre los titulares: Agustín Sández y Alejo Veliz. Sólo el centrodelantero ingresó algunos minutos ante Estudiantes de Río Cuarto.

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En realidad fueron los dos únicos habituales titulares que Almirón guardó en Río Cuarto. En el caso de Di María ya estaba programado antes del partido que fuera al banco.

VelizMB Alejo Veliz anota en el partido ante Sarmiento. El centrodelantero canalla retornará a la titularidad. Marcelo Bustamante / La Capital

De no mediar ningún imprevisto, Jeremías Ledesma se mantendría en el arco y lo mismo sucederá con la zaga central que jugó la gran mayoría de los partidos del semestre, que tiene a Ignacio Ovando y Gastón Ávila como principales protagonistas.

El probable de Central

Habrá que esperar hasta el entrenamiento de hoy en Venezuela, pero un probable de Central sería con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.