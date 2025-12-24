Una gran promesa de Central podría entrar en la negociación para destrabar la llegada de Ledesma desde River

A Marcelo Gallardo le gusta un volante ofensivo de 18 años de las inferiores canallas. Podría pasar al Millonario como parte de pago por el arquero

Santiago Segovia podría destrabar el regreso de Ledesma a Central si River lo incluye en la negociación y el canalla acepta.

Central trabaja para reforzar el plantel con vistas a una temporada que será durísima y en la que tendrá un objetivo excluyente: llegar lo más lejos posible, y si es posible pelearla, en la Copa Libertadores. Además, jugará los torneos de la Liga Profesional y la Copa Argentina.

Uno de los jugadores apuntados por el club y el cuerpo técnico que encabeza Jorge Almirón es Jeremías Ledesma, el arquero que se formó en Arroyito, tuvo un paso exitoso por España y ahora está en River, donde casi no juega.

Central ya le hizo una oferta a los Millonarios por el arquero, pero a River no le satisfizo y las conversaciones quedaron en vía muerta. Sin embargo, hay un futbolista del plantel auriazul que parece interesarle al técnico millonario, Marcelo Gallardo, y que podría destrabar la llegada de Ledesma.

Se trata del juvenil Santiago Segovia, un enganche de 18 años que es, para muchos, una de las grandes promesas de Central en sus divisiones inferiores.

Leer más: El presidente de un club de primera avaló el título a Central y criticó a los jugadores de Estudiantes

Segovia, en la mira de Marcelo Gallardo

Según el medio Bolavip, a Gallardo le gusta Segovia y considera que podría sumar calidad al plantel millonario. Por eso, desliza el portal deportivo, las negociaciones por Ledesma podrían reactivarse.

Santiago Segovia es enganche, tiene 18 años y para muchos es una de las grandes promesas de Central Santiago Segovia es enganche, tiene 18 años y para muchos es una de las grandes promesas de Central

Eso ocurriría si River incluya a Segovia en la operación del pase del arquero. Hasta ahora no ocurrió, pero la posibilidad no se descarta. Y si sucede, la llave la tendrá Central, aunque antes tendrá que decidir si acepta desprenderse de una joven promesa.

Leer más: Pareció que despegaría en Central, volvió a su club y ahora vuelven a prestarlo