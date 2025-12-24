La Capital | Ovación | Central

Una gran promesa de Central podría entrar en la negociación para destrabar la llegada de Ledesma desde River

A Marcelo Gallardo le gusta un volante ofensivo de 18 años de las inferiores canallas. Podría pasar al Millonario como parte de pago por el arquero

24 de diciembre 2025 · 14:42hs
Santiago Segovia podría destrabar el regreso de Ledesma a Central si River lo incluye en la negociación y el canalla acepta.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Santiago Segovia podría destrabar el regreso de Ledesma a Central si River lo incluye en la negociación y el canalla acepta.

Central trabaja para reforzar el plantel con vistas a una temporada que será durísima y en la que tendrá un objetivo excluyente: llegar lo más lejos posible, y si es posible pelearla, en la Copa Libertadores. Además, jugará los torneos de la Liga Profesional y la Copa Argentina.

Uno de los jugadores apuntados por el club y el cuerpo técnico que encabeza Jorge Almirón es Jeremías Ledesma, el arquero que se formó en Arroyito, tuvo un paso exitoso por España y ahora está en River, donde casi no juega.

Central ya le hizo una oferta a los Millonarios por el arquero, pero a River no le satisfizo y las conversaciones quedaron en vía muerta. Sin embargo, hay un futbolista del plantel auriazul que parece interesarle al técnico millonario, Marcelo Gallardo, y que podría destrabar la llegada de Ledesma.

Se trata del juvenil Santiago Segovia, un enganche de 18 años que es, para muchos, una de las grandes promesas de Central en sus divisiones inferiores.

Leer más: El presidente de un club de primera avaló el título a Central y criticó a los jugadores de Estudiantes

Segovia, en la mira de Marcelo Gallardo

Según el medio Bolavip, a Gallardo le gusta Segovia y considera que podría sumar calidad al plantel millonario. Por eso, desliza el portal deportivo, las negociaciones por Ledesma podrían reactivarse.

Santiago Segovia es enganche, tiene 18 años y para muchos es una de las grandes promesas de Central Santiago Segovia es enganche, tiene 18 años y para muchos es una de las grandes promesas de Central

Eso ocurriría si River incluya a Segovia en la operación del pase del arquero. Hasta ahora no ocurrió, pero la posibilidad no se descarta. Y si sucede, la llave la tendrá Central, aunque antes tendrá que decidir si acepta desprenderse de una joven promesa.

Leer más: Pareció que despegaría en Central, volvió a su club y ahora vuelven a prestarlo

Noticias relacionadas
Central celebraba el título de la tabla anual y Estudiantes le dio vuelta la cara. Para Barlanga eso estuvo mal. 

El presidente de un club de primera avaló el título a Central y criticó a Estudiantes

Los vecinos de la ciudad sufrieron los estallidos de la pirotecnia del festejo de cumpleaños de Rosario Central.

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales

Central debutará de local frente a Belgrano mientras que Newells hará lo propio ante Talleres en Córdoba

Cuándo arranca el Torneo Apertura 2026: fecha del debut y cómo será el formato

Jorge Broun volvió a Central hace cuatro años y no estaba con ganas de irse. Firmará un nuevo contrato con el Canalla.

Broun tras el acuerdo por el nuevo contrato: "Es un privilegio seguir vistiendo la camiseta de Central"

Ver comentarios

Las más leídas

El clásico de cada verano: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

El clásico de cada verano: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la Nochebuena

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la Nochebuena

Lo último

Despidos y conflictos salariales: la crisis laboral golpea en el final del año

Despidos y conflictos salariales: la crisis laboral golpea en el final del año

Regalo de Navidad de Netflix: llegó el primer tráiler de la película de Peaky Blinders

Regalo de Navidad de Netflix: llegó el primer tráiler de la película de "Peaky Blinders"

Navidad: las películas más emblemáticas que no pueden faltar durante estas fiestas

Navidad: las películas más emblemáticas que no pueden faltar durante estas fiestas

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes

Fue la 13ª edición de una iniciativa para que, con ojos de visitantes, vecinos recorran distintos lugares emblemáticos de Rosario
El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes
Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos
La Ciudad

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad
La Ciudad

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán
POLICIALES

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe
Educación

Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El clásico de cada verano: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

El clásico de cada verano: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la Nochebuena

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la Nochebuena

El representante de Malcorra pegó duro y el jugador está cada vez más lejos de Central

El representante de Malcorra pegó duro y el jugador está cada vez más lejos de Central

Ovación
Me decepcionó: la dura declaración de un director técnico portugués sobre un colega rosarino
OVACIÓN

"Me decepcionó": la dura declaración de un director técnico portugués sobre un colega rosarino

Me decepcionó: la dura declaración de un director técnico portugués sobre un colega rosarino

"Me decepcionó": la dura declaración de un director técnico portugués sobre un colega rosarino

Un juvenil de Central podría entrar en la negociación para destrabar el pase de Ledesma 

Un juvenil de Central podría entrar en la negociación para destrabar el pase de Ledesma 

Regalo de Papá Noel: Newells ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Regalo de Papá Noel: Newell's ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Policiales
Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán
POLICIALES

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías

Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías

Cayó el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel

Cayó el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

La Ciudad
El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes
La Ciudad

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos

Tras una elección con lista única, asume la comisión directiva de los canillitas

Tras una elección con lista única, asume la comisión directiva de los canillitas

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales

Prohiben en Santa Fe productos de una marca de suplementos dietarios
Información General

Prohiben en Santa Fe productos de una marca de suplementos dietarios

Restaurantes de Rosario esperan las fiestas con reservas casi completas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Restaurantes de Rosario esperan las fiestas con reservas casi completas

Cayó el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel
Policiales

Cayó el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel

Cómo funcionan en Navidad recolección de residuos, bancos y transporte
La Ciudad

Cómo funcionan en Navidad recolección de residuos, bancos y transporte

Alerta por tapiocas en la costa atlántica: cómo actuar ante las picaduras
Información General

Alerta por tapiocas en la costa atlántica: cómo actuar ante las picaduras

La Navidad de Milei: en Olivos, a la espera del presupuesto 2026
Politica

La Navidad de Milei: en Olivos, a la espera del presupuesto 2026

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Villarruel cargó otra vez por el presupuesto del Senado: Estamos entrando en rojo
Política

Villarruel cargó otra vez por el presupuesto del Senado: "Estamos entrando en rojo"

Crimen del adolescente santafesino: fotos y videos en el trasfondo de un ataque
la region

Crimen del adolescente santafesino: fotos y videos en el trasfondo de un ataque

Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ya tiene planes de exportar

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ya tiene planes de exportar

La Municipalidad podría ingresar a baldíos sin necesidad de orden judicial
La Ciudad

La Municipalidad podría ingresar a baldíos sin necesidad de orden judicial

Cuidacoches: el municipio apuesta a las videovigilancia para el control callejero

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Cuidacoches: el municipio apuesta a las videovigilancia para el control callejero

Los desafíos globales que enfrenta el acero argentino

Por Carlos Vaccaro / Director ejecutivo de la Cámara Argentina Acero (CAA)
Economía

Los desafíos globales que enfrenta el acero argentino

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico
Información General

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Revés para el gobierno, que deberá cumplir la ley de financiamiento universitario
Política

Revés para el gobierno, que deberá cumplir la ley de financiamiento universitario

Contribuyentes al día tendrán descuentos del 50 % en impuestos provinciales
Información General

Contribuyentes al día tendrán descuentos del 50 % en impuestos provinciales

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada
POLICIALES

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Hantavirus en Salta: ya son cinco las muertes en 2025 y refuerzan la prevención
Información General

Hantavirus en Salta: ya son cinco las muertes en 2025 y refuerzan la prevención

La Justicia ordenó al Banco Central que informe dónde llevó el oro de las reservas
Economía

La Justicia ordenó al Banco Central que informe dónde llevó el oro de las reservas