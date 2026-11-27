El empresario rosarino vuelve a invertir en su ciudad con cinco tiendas en el Portal Rosario y anticipa los nuevos proyectos que se vienen para el 2027

El empresario Manuel Antelo confiesa en La Capital + que se emocionó al llegar a Rosario . Llevaba muchísimos años sin pisar la ciudad que lo vio nacer, una tierra donde su abuelo, Esteban Daneri, creó una autopartista clave del país. Tras 20 años fuera de Argentina decidió que era el momento de volver a hacer negocios en su ciudad . Y llegó para estrenar un hito: abre cinco tiendas a la vez en el Portal Rosario. Entre esos locales, está el más grande de Decathlon en Argentina, con más de 3.000 metros cuadrados.

En ese marco, eligió La Capital + para dar una larga entrevista donde contó su historia, que tiene tintes de todos los colores: desde una juventud tocando durante largos años la guitarra en Europa, hasta sus grandes negocios . Compró Renault Argentina, logró que Georges Soros invierta en su empresa, abrió un holding diversificado en la industria automotriz, como es el Grupo Antelo, y estrena ahora la sociedad con Sabine Mulleiz, de la familia francesa fundadora de Decathlon, y su marido el empresario argentino Pedro Aguirre Saravia . El nuevo holding es el Grupo One, con el que desembarca en Rosario.

De todo eso, y de mucho más, con varias anécdotas imperdibles e incluso algunos anuncios para nuevos arribos en el 2027, habla Manuel Antelo en esta entrevista que se estrenará este miércoles a las 19 en el youtube de La Capital + y de la que, a continuación, se puede ver un adelanto.

El centro comercial de la zona norte inaugura este sábado 28 de noviembre una nueva etapa de expansión con la llegada del gigante deportivo Decathlon. Pero a esta novedad se suman las otras cuatro nuevas marcas que Grupo One estrena dentro del shopping y que forman parte de su protfolio.

Entre las elegidas se encuentran Kiabi, la firma francesa de moda para toda la familia, con indumentaria para mujeres, hombres, niños y bebés y una propuesta de talles inclusivos; Balmohk, marca del grupo danés Bestseller, con prendas de estilo contemporáneo y minimalista; Only, especializada en moda femenina, que combina básicos de calidad con diseños de tendencia; y Jack & Jones, firma de indumentaria masculina que ofrece desde prendas básicas y versátiles hasta opciones más actuales.

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Y esto es solo una parte de los anuncios que el grupo tiene preparado para la ciudad, ya que durante la entrevista, Antelo aseguró que preparan un sexto desembarco para marzo de 2027. Se trata de Elsie Waikiki, una marca de indumentaria para toda la familia que todavía no tiene presencia en Argentina y que tendrá en Rosario su primer local en el país. "Obviamente tenemos potencial para hacer muchas más cosas. Esta no va a ser la última vez que venga a Rosario", anticipó el empresario.

El shopping Portal también estrenará la ampliación del supermercado Jumbo y de la tienda Easy, especializada en artículos para el hogar y la construcción, además de sumar nuevos proyectos gastronómicos y de entretenimiento. La renovación incorpora cerca de 8.000 metros cuadrados de superficie comercial para nuevas propuestas y contempla la transformación de dos de las principales tiendas del complejo. Además, el relanzamiento coincidirá con el Black Shopping Days, una iniciativa nacional que ofrecerá descuentos de hasta el 50% y distintas alternativas de financiación durante tres días.