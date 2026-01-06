La Capital | Ovación | Newell's

Un "problema" común para los hinchas de Newell's y Central en el torneo Apertura

Tras la confirmación de la agenda de las primeras 12 fechas del campeonato, se develó el cronograma de encuentros y las dificultades que tendrán los fanáticos

6 de enero 2026 · 14:16hs
Los hinchas de Newells y Central deberán superar problemas con la programación de los partidos.

Luego de la confirmación de la agenda de las 12 primeras fechas del torneo Apertura 2026, la AFA devela conflictos para los hinchas de Central y Newell's con la programación de los partidos. El cronograma estipulado cuenta con algunos inconvenientes, pero el mayor problema es la cantidad de partidos que se disputarán entre semana en días y horarios laborales.

Uno de los errores que se hicieron virales en redes sociales fue la coincidencia del show de Ricardo Montaner en Córdoba, más precisamente en el estadio de Instituto, con el encuentro que la Gloria disputará como local frente a Unión, a las 21.30 del 1º de marzo.

Por otro lado, quedan por definirse la programación de tres encuentros que dependerán de la disputa de la Recopa Sudamericana (Lanús) y la Fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores (Argentinos Juniors), como el caso de Argentinos vs. Lanús por la fecha 6 y dos partidos de la fecha 7: Lanús vs. Boca (se jugaría el miércoles 4 de marzo) y Aldosivi vs. Argentinos.

A su vez, desde la AFA señalaron que trabajaron para que “como mínimo” haya una diferencia de “72 horas entre partido y partido”, a lo que señalaron que “menos del 10% de los casos” aplicará esta medida, siendo las “96 horas el descanso mínimo más utilizado entre partido y partido, sobre todo cuando se dan las fechas entre semana”.

KomaLV.jpeg
El clásico rosarino se disputará el domingo 1º de marzo a las 17 en el Coloso.

El problema de la agenda del torneo Apertura

A pesar de las medidas establecidas para cuidar el descanso de los futbolistas y los compromisos internacionales que fuerzan la demora de la programación de algunos partidos, el mayor inconveniente para los hinchas de los distintos equipos del fútbol argentino será acomodarse a los horarios laborales.

Entre los 180 partidos que fueron anunciados dentro de la programación de las 12 primeras fechas del Apertura, 103 de estos encuentros se disputarán en jornadas laborables, muchos de ellos en horarios habituales de trabajo.

>> Leer más: Todo listo para que Almirón tenga a su primera incorporación en Central: Jeremías Ledesma

Además, dos de los partidos restantes se disputarán el lunes 23 de marzo, día no laborable con fines turísticos. En tanto, el único partido que fue agendado para un día feriado inamovible es Deportivo Riestra vs. Newell’s, el lunes 16 de febrero (carnaval).

Por qué se disputan tantos partidos entre semana

Uno de los principales motivos de esta problemática es que tres fechas serán entre semana (fechas 2, 7 y 10) debido a que el calendario se ajustará a la disputa del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio de este año, donde la selección argentina buscará defender el título.

No obstante, el informe de la AFA indica que hubo otras dos cuestiones que se consideraron para la definición de los días y horarios de los partidos. Las solicitudes de la televisión llevaron a que se considere “la distribución de los partidos en las pantallas, apuntando a solapar la menor cantidad de partidos y ocupar los cuatro días de programación estipulados (viernes, sábado, domingo, lunes)”, según afirmaron desde la página oficial de la Liga.

>> Leer más: El defensor que jugó con Lionel Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

En tanto, el “horario de verano” fue otro motivo que llevó al conflicto de la programación, ya que “hasta la fecha 10 inclusive” deben considerar esta medida contemplada en el Convenio Colectivo de trabajo de los jugadores de fútbol que establece que “los partidos deberán iniciarse, como mínimo, a las 17 horas”.

Todas estas cuestiones llevaron a que la gran parte de los encuentros que se disputarán en este torneo Apertura estén programados para días laborables, un hecho que plantea un problema para los fanáticos del fútbol que quieran acercarse al estadio a alentar a su equipo.

Agenda de las primeras 12 fechas del torneo

Fecha 1

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión – Platense (Zona A)

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)

>> Leer más: Newell's se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador del fútbol argentino

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)

>> Leer más: Malcorra se despidió de Central: "Me voy con todos los clásicos ganados"

Fecha 2

Lunes 26 de enero

17.00 Platense – Instituto (Zona A)

Martes 27 de enero

17.45 Vélez – Talleres (Zona A)

20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)

20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)

22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)

Miércoles 28 de enero

17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)

18.00 Racing – Rosario Central (Zona B)

20.00 River – Gimnasia (Zona B)

22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)

Jueves 29 de enero

17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Lanús – Unión (Zona A)

19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B)

21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)

>> Leer más: Las estadísticas de Newell's contra sus rivales en el primer torneo de 2026

Fecha 3

Sábado 31 de enero

17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)

19.45 Independiente – Vélez (Zona A)

22.00 Talleres – Platense (Zona A)

22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)

Domingo 1° de febrero

17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)

19.15 Boca – Newell’s (Zona A)

21.30 Rosario Central – River (Zona B)

Lunes 2 de febrero

17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)

17.30 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)

19.45 Tigre – Racing (Zona B)

22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.00 Argentinos – Belgrano (Zona A)

Martes 3 de febrero

19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona A)

21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B)

21.15 Instituto – Lanús (Zona A)

Fecha 4

Viernes 6 de febrero

21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A)

Sábado 7 de febrero

17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B)

18.00 Racing – Argentinos (Zona B)

20.00 River – Tigre (Zona B)

22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)

22.15 Belgrano – Banfield (Zona B)

Domingo 8 de febrero

17.00 Platense – Independiente (Zona A)

17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)

19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal)

22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)

22.15 Vélez – Boca (Zona A)

Lunes 9 de febrero

17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)

19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A)

19.15 Lanús – Talleres (Zona A)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

>> Leer más: Las rachas que tendrá que mantener o cortar Central en el Apertura 2026

Fecha 5

Jueves 12 de febrero

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B)

21.15 Argentinos – River (Zona B)

Viernes 13 de febrero

18.00 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A)

20.00 Independiente – Lanús (Zona A)

22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A)

Sábado 14 de febrero

17.30 Banfield – Racing (Zona B)

19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B)

22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B)

Domingo 15 de febrero

17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)

19.30 Boca – Platense (Zona A)

22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B)

22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona B)

Lunes 16 de febrero

19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A)

Fecha 6 (Interzonal)

Jueves 19 de febrero

17.15 Defensa y Justicia – Belgrano

17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)

19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente

19.30 Instituto – Atlético Tucumán

Viernes 20 de febrero

18.00 Estudiantes – Sarmiento

20.00 Boca – Racing

22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

22.15 Rosario Central – Talleres

Sábado 21 de febrero

17.00 Platense – Barracas Central

17.00 Banfield – Newell’s

19.15 Deportivo Riestra – Huracán

21.30 Central Córdoba – Tigre

Domingo 22 de febrero

18.30 Vélez – River

21.00 Unión – Aldosivi

A confirmar: Argentinos – Lanús

Fecha 7

Martes 24 de febrero

17.00 Platense – Defensa y Justicia (Zona A)

17.30 San Lorenzo – Instituto (Zona A)

19.45 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B)

19.45 Central Córdoba – Talleres (Zona A)

22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente (Zona A)

Miércoles 25 de febrero

17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B)

17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

19.30 Vélez – Deportivo Riestra (Zona A)

19.30 Newell’s – Estudiantes (Zona A)

Jueves 26 de febrero

17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal)

17.15 Racing – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B)

19.30 River – Banfield (Zona B)

A confirmar: Lanús – Boca (Zona A) y Aldosivi – Argentinos (Zona B)

Fecha 8

Sábado 28 de febrero

17.45 Boca – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

20.00 Independiente – Central Córdoba (Zona A)

22.15 Talleres – San Lorenzo (Zona A)

Domingo 1° de marzo

17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal)

clásico

19.15 Argentinos – Barracas Central (Zona B)

19.15 Defensa y Justicia – Lanús (Zona A)

21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B)

21.30 Instituto – Unión (Zona A)

Lunes 2 de marzo

17.00 Banfield – Aldosivi (Zona B)

19.15 Deportivo Riestra – Platense (Zona A)

19.15 Estudiantes – Vélez (Zona A)

21.30 Independiente Rivadavia Mza. – River (Zona B)

Martes 3 de marzo

19.00 Huracán – Belgrano (Zona B)

19.00 Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.15 Atlético Tucumán – Racing (Zona B)

Fecha 9

Jueves 5 de marzo

19.00 Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)

19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)

22.00 Unión – Talleres (Zona A)

22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

17.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (Interzonal)

19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

21.30 Racing – Huracán (Zona B)

21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)

Fecha 10

Martes 10 de marzo

17.30 Tigre – Vélez (Interzonal)

17.30 Newell’s – Platense (Zona A)

19.45 Independiente – Unión (Zona A)

22.00 Sarmiento – Racing (Zona B)

Miércoles 11 de marzo

17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)

17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B)

19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A)

22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B)

22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B)

Jueves 12 de marzo

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A)

19.15 Talleres – Instituto (Zona A)

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B)

21.30 Huracán – River (Zona B)

Viernes 13 de marzo

20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A)

Fecha 11

Sábado 14 de marzo

17.00 Platense – Vélez (Zona A)

20.00 Rosario Central – Banfield (Zona B)

Domingo 15 de marzo

15.15 Tigre – Argentinos (Zona B)

15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

17.30 Belgrano – Talleres (Interzonal)

19.45 River – Sarmiento (Zona B)

22.00 Unión – Boca (Zona A)

Lunes 16 de marzo

15.30 Barracas Central – Atlético Tucumán (Zona B)

15.30 Aldosivi – Huracán (Zona B)

17.45 San Lorenzo – Defensa y Justicia (Zona A)

20.00 Racing – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

22.15 Instituto – Independiente (Zona A)

Martes 17 de marzo

19.00 Lanús – Newell’s (Zona A)

21.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 Gimnasia (Mza.) – Estudiantes (Zona A)

Fecha 12

Viernes 20 de marzo

21.00 Banfield – Tigre (Zona B)

21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)

Sábado 21 de marzo

15.30 Vélez – Lanús (Zona A)

17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

17.45 Defensa y Justicia – Unión (Zona A)

20.00 Independiente – Talleres (Zona A)

22.15 Belgrano – Racing (Zona B)

Domingo 22 de marzo

15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B)

17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B)

20.00 Boca – Instituto (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central (Zona A)

22.15 Argentinos – Platense (Interzonal)

Lunes 23 de marzo

19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A)

21.15 Huracán – Barracas Central (Zona B)

Miércoles 25 de marzo

19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A)

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual
Policiales

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Javkin echó a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: Vamos a limpiar el Heca
La Ciudad

Javkin echó a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: "Vamos a limpiar el Heca"

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
La Ciudad

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

