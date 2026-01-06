Un "problema" común para los hinchas de Newell's y Central en el torneo Apertura
Tras la confirmación de la agenda de las primeras 12 fechas del campeonato, se develó el cronograma de encuentros y las dificultades que tendrán los fanáticos
6 de enero 2026·14:16hs
Luego de la confirmación de la agenda de las 12 primeras fechas del torneo Apertura 2026, la AFA devela conflictos para los hinchas de Central y Newell's con la programación de los partidos. El cronograma estipulado cuenta con algunos inconvenientes, pero el mayor problema es la cantidad de partidos que se disputarán entre semana en días y horarios laborales.
Uno de los errores que se hicieron virales en redes sociales fue la coincidencia del show de Ricardo Montaner en Córdoba, más precisamente en el estadio de Instituto, con el encuentro que la Gloria disputará como local frente a Unión, a las 21.30 del 1º de marzo.
Por otro lado, quedan por definirse la programación de tres encuentros que dependerán de la disputa de la Recopa Sudamericana (Lanús) y la Fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores (Argentinos Juniors), como el caso de Argentinos vs. Lanús por la fecha 6 y dos partidos de la fecha 7: Lanús vs. Boca (se jugaría el miércoles 4 de marzo) y Aldosivi vs. Argentinos.
A su vez, desde la AFA señalaron que trabajaron para que “como mínimo” haya una diferencia de “72 horas entre partido y partido”, a lo que señalaron que “menos del 10% de los casos” aplicará esta medida, siendo las “96 horas el descanso mínimo más utilizado entre partido y partido, sobre todo cuando se dan las fechas entre semana”.
El problema de la agenda del torneo Apertura
A pesar de las medidas establecidas para cuidar el descanso de los futbolistas y los compromisos internacionales que fuerzan la demora de la programación de algunos partidos, el mayor inconveniente para los hinchas de los distintos equipos del fútbol argentino será acomodarse a los horarios laborales.
Entre los 180 partidos que fueron anunciados dentro de la programación de las 12 primeras fechas del Apertura, 103 de estos encuentros se disputarán en jornadas laborables, muchos de ellos en horarios habituales de trabajo.
Además, dos de los partidos restantes se disputarán el lunes 23 de marzo, día no laborable con fines turísticos. En tanto, el único partido que fue agendado para un día feriado inamovible es Deportivo Riestra vs. Newell’s, el lunes 16 de febrero (carnaval).
Por qué se disputan tantos partidos entre semana
Uno de los principales motivos de esta problemática es que tres fechas serán entre semana (fechas 2, 7 y 10) debido a que el calendario se ajustará a la disputa del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio de este año, donde la selección argentina buscará defender el título.
No obstante, el informe de la AFA indica que hubo otras dos cuestiones que se consideraron para la definición de los días y horarios de los partidos. Las solicitudes de la televisión llevaron a que se considere “la distribución de los partidos en las pantallas, apuntando a solapar la menor cantidad de partidos y ocupar los cuatro días de programación estipulados (viernes, sábado, domingo, lunes)”, según afirmaron desde la página oficial de la Liga.
En tanto, el “horario de verano” fue otro motivo que llevó al conflicto de la programación, ya que “hasta la fecha 10 inclusive” deben considerar esta medida contemplada en el Convenio Colectivo de trabajo de los jugadores de fútbol que establece que “los partidos deberán iniciarse, como mínimo, a las 17 horas”.
Todas estas cuestiones llevaron a que la gran parte de los encuentros que se disputarán en este torneo Apertura estén programados para días laborables, un hecho que plantea un problema para los fanáticos del fútbol que quieran acercarse al estadio a alentar a su equipo.
Agenda de las primeras 12 fechas del torneo
Fecha 1
Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
20.00 Unión – Platense (Zona A)
20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
Viernes 23 de enero
17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)