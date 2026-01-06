La Capital | Ovación | Messi

El defensor que jugó con Lionel Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Debutó profesionalmente en Vélez, pasó por Boca y San Lorenzo, entre otros equipos, y a los 33 años decidió regresar a Corral de Bustos para ponerse la camiseta del club que lo vio nacer

6 de enero 2026 · 08:42hs
Gino Peruzzi

Gino Peruzzi, quien nació en Corral de Bustos como Ruggeri y el Cai Aimar, jugó con Lionel Messi cuando Sabella era el DT.

Todo vuelve al punto de partida. Al menos así lo siente un jugador que se inició futbolísticamente en la entidad de su pueblo, Club Atlético Social Corralense. Y el que tomó esa determinación de regresar a casa después de un amplio recorrido por el fútbol grande es Gino Peruzzi, quien optó por volver a ponerse la camiseta del club donde todo inició y que lo lanzó al profesionalismo. "Donde todo comenzó. Donde sos feliz. En tu casa. Bienvenido Gino", publicó en su cuenta oficial la institución de Corral de Bustos abrazando el arribo del defensor -que jugó con Lionel Messi en la selección- y con la casaca verde pegada en su piel. Y con un detalle particular de que será dirigido por su papá, José Luis, quien también regresa a la entidad.

Gino nació precisamente hace 33 años en Corral de Bustos, una localidad de la provincia de Córdoba de cerca de 11 mil habitantes y distante a 190 kilómetros de Rosario. El defensor se inició futbolísticamente en Corralense -un popular equipo que compite en la Liga Corralense- y luego pegó el salto a Vélez. Claro que el primer intento del conjunto de Liniers de llevarlo se vio frustrado ante la negativa de los padres de dejarlo partir ya que recién tenía 16 años.

Tiempo después Hermes Desio y Oscar Ruggeri, también nacidos en la localidad como Carlos Aimar, seleccionaron chicos de Sporting y Corralense para llevarlos a probar a equipos de Buenos Aires. Y ahí Vélez hizo el contacto para contar con Peruzzi.

>>Leer más: El exdefensor de Central que dirigirá al equipo del que es fan a Soledad Pastorutti

A partir de ahí inició su carrera en Vélez, debutó en primera e inició su carrera profesional. Pasó por Catania (Italia), Boca, Nacional (Uruguay), San Lorenzo, Alianza Lima y cerró su andar en San Miguel participando el año pasado en la Primera Nacional.

Se puso la camiseta de la selección argentina

En el medio de todo esto Gino se vistió de celeste y blanco ya que integró la selección sub-20 en 2011 y más adelante tuvo la chance de integrar la selección conducida por Alejandro Sabella. Bajo su mando jugó algunos partidos.

Su regreso al fútbol del campo generó un revuelo en la zona y el Verde se prepara para darle una bienvenida especial a un jugador que trascendió dentro del fútbol y que tomó la decisión de volver a sus raíces con el fin de seguir disfrutando del fútbol, aunque ahora con su primer amor: Corralense.

>> Leer más: El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

En este nuevo capítulo que iniciará Peruzzi con el Verde tendrá un detalle particular ya que será dirigido por el que es considerado en la zona como el técnico más exitoso de Corralense: José Luis Peruzzi, su papá. El DT también vuelva a la entidad tras su paso exitoso por Sportivo Isla Verde.

El sobre que le dio Messi

Peruzzi es protagonista de una anécdota que relató Sebastián Domínguez y que se viralizó tiempo atrás. El exdefensor de Newell's contó que concentraba con Gino en la selección y que un día le preguntó si había cobrado algún premio porque a él no le habían pagado.

"Fui a la habitación de Messi, le toqué la puerta y le conté que Gino me había dicho que nunca cobró por las giras internacionales. Me dice «uhhh». Abrió el cajón y sacó un sobre con plata y me lo dio: «Tengo esto guardado hace seis meses y no podía darme cuenta a quién se la tenía que dar. Hice la lista cinco veces y no me saltaba quién era el jugador del que me había olvidado»"”, relató Domínguez entre risas.

