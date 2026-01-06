La Capital | Ovación | Newell's

Newell's se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador del fútbol argentino

La Lepra está en plena búsqueda de sumar variantes futbolísticas en la ofensiva, mientras espera la definición sobre el Colo Juan Ignacio Ramírez

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

6 de enero 2026 · 09:29hs
Una vez más el exdelantero de Huracán Matías Cóccaro suena en el Parque de la Independencia.

Si hay un puesto donde ya hace tiempo Newell's no puede hacer pie es un centrodelantero. A pesar que el rendimiento de Cocoliso González fue irregular y tuvo momentos de un buen trabajo sobre todo en la pelea fuera del área, a la Lepra le falta desde hace tiempo un delantero que convierta y no perdone.

Con la salida del paraguayo, quien busca club tras quedar con el pase en su poder y a la espera de la definición de la situación del Colo Ramírez con Sport Recife, la gerencia de fútbol comenzó con charlas por un futbolista uruguayo que fue goleador del fútbol argentino.

Se trata de Matías Cóccaro, quien decidió regresar al fútbol nuestro, después de un paso por la MLS primero, donde lo adquirió el Montreal, hasta un breve último período en el Atlas mexicano donde tampoco pudo hacer pie, con apenas 3 goles en 26 encuentros.

El centrodelantero quedó con el pase en su poder y comenzó negociaciones hace varios días con Huracán, equipo donde brilló con 31 goles en 110 partidos. El Globo, tenía la intención de sumarlo pero, según la dirigencia de Parque Patricios, el alto sueldo del futbolista, lo alejó de esa chance.

>> Leer más: El defensor que jugó con Lionel Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Ahí apareció Gimnasia, con una propuesta firme y a esta hora aguarda respuesta. La Lepra por su parte, también acercó una oferta para el jugador y aguarda una decisión. La idea del Zorro es volver al fútbol argentino y el Rojinegro tiene expectativas de pelear hasta el final por él.

El Colo Ramírez, otro delantero que aguarda una definición

En ese camino por reforzar la ofensiva, la otra alternativa que surge y que desde la dirigencia cuentan con una variante cierta que podría llegar en los próximos días aparece Juan Ignacio Ramírez. El Colo viene de descender en Brasil con el Sport Recife.

>>Leer más: El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende que ponga la firma

Después de un primer paso donde arrancó muy bien pero no terminó de la mejor manera, el uruguayo busca revancha en el Parque de la Independencia, pero antes tiene que resolver algunos temas desde lo económico, ya que no sólo el equipo brasileño tiene una deuda con Ramírez, sino que la Lepra también buscaría una reducción del sueldo en lo que queda del contrato.

