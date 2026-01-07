Dakar 2026: los argentinos se destacaron en la etapa maratón y siguen desafiando al desierto

En la categoría Autos Challenger T3, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini lograron su primera victoria en el Dakar 2026.

Los pilotos argentinos tuvieron una jornada destacada en la cuarta etapa del Dakar 2026 , marcada por el formato maratón y la exigencia extrema en motos, autos y UTV.

Luciano Benavides, Ignacio Cornejo y la dupla Nicolás Cavigliasso–Valentina Pertegarini sobresalieron en una etapa que comenzó y terminó en Al-Ula y que no contó con asistencia externa para los competidores.

En motos, Luciano Benavides finalizó séptimo en la especial de 417 kilómetros y se mantiene dentro del Top 5 de la clasificación general, a 13 minutos y 9 segundos del líder.

El salteño fue el mejor argentino del día dentro de una jornada dominada por Honda y que volvió a tener diferencias mínimas en la definición. Ignacio Cornejo , en tanto, logró el sexto mejor tiempo de la etapa, fue el latinoamericano mejor ubicado y avanzó hasta la octava posición de la general, tras haber iniciado la jornada en el 11° lugar.

Victoria de Cavigliasso y Pertegarini en el Dakar

En la categoría Autos Challenger T3, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini lograron su primera victoria en el Dakar 2026. La dupla cordobesa se impuso en la etapa maratón de 451 kilómetros disputada en Al-Ula con el Taurus T3 y descontó tiempo en la clasificación general, donde ahora ocupa el tercer puesto, a 6 minutos y 45 segundos del líder Yasir Seaidan.

La presencia argentina también se hizo sentir en la división mayor de UTV. El mendocino Bruno Jacomy, como navegante del chileno Lucas Del Río, terminó cuarto, mientras que el pampeano David Zille, junto a Sebastián Cesana, finalizó quinto.

Kevin Benavides, acompañado por Leandro Sisterna en su primera experiencia en el Dakar, arribó en la 12ª posición, y Pablo Copetti continúa en carrera con el objetivo de recuperar terreno en las próximas etapas.

Acosta, descalificado

La jornada tuvo además un revés para la representación nacional con la descalificación del argentino Fernando Acosta, navegante del chileno Oscar Ral, sancionados por recibir ayuda externa. Pese a la apelación presentada, no pudieron continuar en competencia.

La actividad continuará este jueves con la segunda parte de la etapa maratón, un tramo de 356 kilómetros entre Al-Ula y Hail, donde los argentinos buscarán consolidar sus posiciones en la general.