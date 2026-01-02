Las rachas que tendrá que mantener o cortar Central en el Apertura 2026

A Central los historiales contra los rivales que se medirá lo encuentran bien parado en muchos casos y contra uno nunca se enfrentó.

Festejo en el Coloso. En el Apertura 2025 Central derrotó 2 a 1 a Newell’s y uno de los goles fue obra de Gaspar Duarte.

Los hinchas de Central ya palpitan a sus rivales en el Apertura 2026 que tendrán a partir del fin de semana del 25 de enero. Dentro de los 16 rivales que tienen en el primer semestre, los de Arroyito cuentan con nueve historiales positivos, seis negativos y enfrentarán por primera vez en forma oficial a un equipo.

Aquí el desafío pasa por continuar con la racha sin derrotas ante el Pirata. Los canallas le llevan 10 partidos de ventaja en el historial al Celeste y hace 6 partidos que no pierden con cuatro triunfos y dos derrotas. Su última caída fue el 23 de mayo de 2016, por 1 a 0, en el actual Mario Kempes, con gol de Cristian Lema, de tiro penal.

En el Gigante lleva nueve sin caídas (5 triunfos y 4 empates). No pierde como local desde el 1-3 en el Clausura 2001. Esta fue su única derrota en Arroyito ante el Pirata en 22 partidos donde en los restantes cotejos ganó 14 y empató 7.

2ª fecha. Racing (V)

En el historial general los auriazules están 10 partidos debajo de Racing. Lleva 4 cotejos sin ganarle con dos pardas y dos caídas. Su última vez fue en la Liga Profesional 2021, por 2 a 1 en Génova y Cordiviola, con goles de Gino Infantino y Marco Ruben. El DT fue el Kily González.

Esta fue la única vez que le pudo ganar a los albiceleste en las últimas 9 veces que se vieron las caras. El resto fueron 4 victorias para Racing y 4 tablas.

En Avellaneda los canallas ganaron una sola vez en los últimos 20 años. Desde 2006 para acá jugaron 10 veces en el Cilindro. Hubo una victoria canalla (en 2015 por 1 a 0, con gol de Franco Cervi y Coudet como DT), 4 empates y 5 triunfos para Racing.

3ª fecha. River (L)

Desde los números, el peor rival en el historial de Central ya que se encuentra 52 encuentros abajo del millonario. Aunque siendo los canallas locales, esa desventaja se reduce a solo 5 partidos.

Los últimos resultados contra el Millonario en el Gigante de Arroyito gozan de buena salud porque los de Arroyito ganaron 6 partidos, empataron 3 y solamente cayeron una vez (2 a 0 en la Copa Diego Maradona 2020).

Desde allí jugaron 4 veces en Rosario con dos empates y en los últimos dos cotejos se impuso Central: 3 a 1 en la Copa Liga Profesional 2023 con tantos de Luca Martínez Dupuy, Leandro González Pires (en contra) y Jaminton Campaz y Miguel Russo como DT; y 2 a 1 en el último torneo, con Ariel Holan en el banco, y tantos de Franco Ibarra y Malcorra.

4ª fecha. Aldosivi (V)

Si bien es un rival que le cae históricamente muy bien a Central ya que sobre 19 partidos hubo 12 triunfos para los de Arroyito, 5 para los marplatenses y 2 empates, los canallas llevan 3 derrotas consecutivas ante el Tiburón.

Tras ganarle 1 a 0 en la Ciudad Feliz en la Copa Liga Profesional 2021 con gol de Diego Zabala y Cristian González como DT, Aldosivi ganó 2 a 1 en el Gigante en la Liga Profesional 2021 (Gastón Avila, el tanto del equipo del Kily) y después dos veces en Mar del Plata: 1 a 0 en la Copa Liga Profesional 2022 (Leonardo Somoza DT de Central) y 2 a 1 en la Liga Profesional 2022, el 4 de julio de 2022. Esta fue la última vez que se vieron las caras el entrenador auriazul fue Carlos Tevez.

5ª fecha. Barracas Central (L)

El Guapo es un rival que le trae dolores de cabeza a Central. El corto historial entre estos dos equipos marca que jugaron 7 veces con un solo triunfo canalla, cuatro para Barracas Central y dos tablas.

El único triunfo de los de Arroyito fue por 3 a 1 en el Gigante, en la Liga Profesional 2022 (DT: Carlos Tevez) con goles de Franco Frías, Alejo Veliz y Gino Infantino.

Desde allí jugaron 5 veces (4 partidos con Miguel Russo en el banco y uno con Matías Lequi). Empataron los primeros dos, ambos 0 a 0, en 2023. Pero luego Barracas ganó los últimos tres juegos, que se jugaron en 2024: 2 a 1 en Rosario en la Copa Liga Profesional 2024 (Ignacio Malcorra el tanto auriazul), 1 a 0 en cancha de Platense en la Copa Argentina 2024 y 1 a 0 en la Liga Profesional 2024 en Génova y Cordiviola.

6ª fecha. Talleres de Córdoba (L)

Una de cal y una arena. Por un lado, los canallas registran 4 juegos sin vencer la T con una derrota y tres empates. Su último éxito fue en la Copa Liga Profesional 2023, con Russo como DT, por 2 a 0 en Rosario con tantos de Jaminton Campaz y Malcorra.

Luego cayó 4 a 1 en Córdoba con Russo (con de Maximiliano Lovera de penal) en la Copa Liga Profesional 2024 y no se sacaron ventajas en los últimos tres enfrentamientos.

Terminaron 2 a 2 en el Gigante en la Liga Profesional 2024 (dos goles de Malcorra, ambos de penal, y Matías Lequi de entrenador). Y empataron los dos partidos de 2025 con Ariel Holan: 0 a 0 en el Mario Kempes en el Apertura y 1 a 1 en Arroyito en el Clausura (gol de Alejo Veliz).

Pero, por otro lado, Central lleva 22 años sin perder contra Talleres en Rosario. Su última derrota fue por 2 a 0 en el Clausura 2004 con Russo como conductor. Desde allí jugaron 5 veces en Arroyito. Los canallas ganaron los tres primeros y empataron los últimos dos.

7ª fecha. Gimnasia de La Plata (V)

La historia dice que los canallas le llevan 21 partidos en el historial a Gimnasia. Su última derrota contra el Lobo platense fue por 2 a 1 en la Copa Liga Profesional 2023 en La Plata. Tobías Cervera anotó el tanto del equipo de Russo. Desde allí venció las últimas cuatro veces (dos en 2024 y dos en 2025). En la Copa Liga Profesional 2024 se impuso 2 a 1 de local con tantos de Carlos Quintana y Luca Martínez Dupuy. En la Liga Profesional 2024 ganó 1 a 0 en La Plata con tanto de Tomás O’Connor, en el debut de Matías Lequi como entrenador.

Mientras que en 2025 triunfó 2 a 1 en Rosario (Malcorra, de penal, y Sebastián Ferrerira) y 3 a 0 en la ciudad de las diagonales (Alejo Veliz, Enzo Giménez y Angel Di María).

8ª fecha. Newell’s (V)

Otro historial donde Central está 21 partidos arriba. El desafío de Central pasa por buscar un triunfo ante su clásico rival para ponerse a tiro de alcanzar su triunfo número 100 y por otro lado mantener el invicto en el Coloso donde hace 17 años que no pierde.

Jugaron 280 partidos oficiales con 98 éxitos para los canallas, 77 para los leprosos, 103 empates y dos partidos donde la AFA le dio por perdido a ambos equipos.

Los canallas llevan 7 clásicos sin derrotas con 6 triunfos (los últimos 5 en forma consecutiva) y un empate. La última caída fue el 20 de marzo de 2022 por 1 a 0 en Arroyito con tanto de Juan Manuel García.

En el actual Marcelo Bielsa hace 11 partidos (5 triunfos y 6 empates) que no se viene con las manos vacías, desde el 0-1 en el Apertura 2008 con Gustavo Alfaro como entrenador.

9ª fecha. Tigre (L)

Un rival incómodo para Central en los últimos tiempos. La última victoria canalla fue el 25 de marzo de 2017 por 1 a 0 en el Gigante con tanto de Teófilo Gutiérrez y Paolo Montero como entrenador. Después jugaron 6 veces con 3 empates y 3 triunfos para Tigre.

La misión auriazul pasa por obtener el triunfo para cortar esta racha, pero además para empatar el historial general ya que Tigre se encuentra un partido arriba. Jugaron 52 veces con 21 triunfos de Central, 22 para los de Victoria y 9 pardas.

10ª fecha. Argentinos Juniors (V)

Por tercera vez consecutiva vuelven a jugar en La Paternal. Si bien en el historial general mandan los canallas, ya que ganaron 8 partidos más, actuando el Bicho Colorado en condición de local, los auriazules se encuentran 14 partidos abajo.

La última vez que Central sumó de a tres fue en la Copa Liga Profesional 2023 en Rosario cuando ganó 3 a 1 con tantos de Juan Cruz Komar, Tobías Cervera y Malcorra.

En el Diego Maradona, Central acumula cuatro derrotas al hilo. Su última victoria allí fue el 31 de marzo de 2019, por 2 a 0, con festejos de Leonardo Gil y el chileno Alfonso Parot. El DT fue Diego Cocca.

Luego en la cancha de Argentinos perdió 2 a 1 en la Superliga 2019/20 (Marco Ruben), 2 a 1 en la Liga Profesional 2022 (Kevin Ortiz), 3 a 0 en la Copa Liga Profesional 2024 y 3 a 2 en la Liga Profesional 2024 (Agustín Módica y Leonardo Heredia, en contra).

11ª fecha. Banfield (L)

Las estadísticas dicen que Central está 11 partidos por encima del Taladro en el historial general. Se enfrenaron 105 veces con 40 triunfos para los canallas, 29 derrotas y 36 empates.

Aunque la última victoria auriazul fue por 2 a 1 en la Liga Profesional 2021 en el Florencio Sola con dos tantos de Marco Ruben.

Desde allí jugaron 5 veces. Los primeros tres partidos los ganó Banfield: 1 a 0 en la Liga Profesional 2022 en Rosario; y en 2023 se impuso en los dos partidos que se jugaron en Buenos Aires: 2 a 0 en la Liga Profesional 2023 y 3 a 0 en la Copa Liga Profesional de ese año.

Y los últimos dos, que se jugaron en 2024 en Génova y Cordiviola no hubo vencedores ni vencidos, ya que igualaron 0 a 0 en la Copa Liga Profesional 2024 y 1 a 1 en la Liga de ese año (Jaminton Campaz).

12ª fecha. Independiente Rivadavia (V)

Una sola vez Central besó la lona ante la Lepra mendocina en 10 partidos. Ya que el resto fueron 6 triunfos para Central y 3 empates.

Los canallas llevan 5 sin derrotas. La única caída fue el 5 de octubre de 2011 en Mendoza, por 2 a 0 en la B Nacional, con Juan Pizzi como DT. Desde allí Central se impuso tres veces y hubo dos empates.

Los triunfos canallas fueron en la segunda rueda de la B Nacional 2011/12 por 1 a 0 con tanto de Gonzalo Castillejos, de penal, en el Gigante; en la segunda categoría del fútbol argentino en 2012/13 por 3 a 1 en tierra mendocina con tantos de Hernán Encina (penal), Javier Toledo y Néstor Bareiro; y en la Copa Liga Profesional 2024 por 1 a 0 con tanto de Tobías Cervera en Arroyito.

Y los empates fueron 2 a 2 en el Gigante (Jesús Méndez y Diego Lagos) en la B Nacional 2012/13 y 1 a 1 en cancha de Independiente Rivadavia (Carlos Quintana) la última vez que jugaron en la Liga Profesional 2024.

13ª fecha. Atlético Tucumán (L)

Central transita una buena racha frente a los tucumanos de 9 cotejos invictos con 5 triunfos y 4 empates. Su última de derrota fue el 9 de noviembre de 2018 por 2 a 1 en Tucumán. Fernando Zampedri anotó para los de Diego Cocca.

Luego se enfrentaron en la Superliga 2019/20 (V) 2-1 (Ciro Rius y Leonardo Gil), Liga Profesional 2021 (L) 3-1 (dos de Emiliano Vecchio y Pedro Emmanuel Ojeda), Liga Profesional 2022 (V) 1-1 (Facundo Buonanotte), Liga Profesional 2023 (V) 2-2 (Quintana de penal y Damián Martínez), Copa Liga Profesional 2023 (L) 0-0, Copa Liga Profesional (L) 0-0, Copa Liga Profesional 2024 (V) 1-1 (Martínez Dupuy), Liga Profesional 2024 (L) 1-0 (Juan Giménez), Apertura 2025 (L) 3-1 (Malcorra de penal, Campaz y Lautaro Giaccone) y Clausura 2025 (V) 0-0.

80931665[1]

14ª fecha. Huracán (V)

Es uno de los rivales más antipáticos para la historia de Central por la cantidad de partidos claves que le ganó. En el historial general hay 5 cotejos a favor del Globo.

En 2023 los canallas se impusieron en los dos partidos: 2 a 0 en el Tomás Ducó con festejos de Malcorra y Alejo Veliz; y 1 a 0 en Arroyito en el torneo que Central salió campeón con tanto de Jaminton Campaz.

Pero Huracán doblegó a Central en los últimos tres enfrentamientos, ya que lo venció 2 a 0 en Buenos Aires en la Copa Liga Profesional 2024 y después le ganó 1 a 0 en Rosario en la Liga Profesional 2024, resultado que se repitió en los cuartos de final del Apertura 2025 con Ariel Holan como entrenador.

15ª fecha. Sarmiento (L)

Los canallas poseen un historial favorable ya que sobre 17 enfrentamientos ganaron 10 partidos, empataron 4 y perdieron 3.

Los de Arroyito acumulan tres triunfos en fila contra los juninenses. Tras el 1-4 (gol de Gino Infantino y Russo como DT) en la Liga Profesional 2023 como visitante, Central se impuso 4 a 2 en Rosario en la Liga Profesional 2024 (Agustín Módica 2, Alan Rodríguez y Lautaro Giaccone), 1 a 0 en el Apertura 2025 en Génova y Cordiviola (Agustín Sández) y 1 a 0 en el Clausura 2025 (Angel Di María, de penal).

Como local los canallas acumulan 5 partidos sin perder contra Sarmiento, con un empate y 4 victorias al hilo. Su única caída como dueño de casa fue el 11 de agosto de 2012, en la primera fecha de la B Nacional 2011/12 por 1 a 0 con Russo como DT.

16ª fecha. Estudiantes de Río Cuarto (V)

Será el primer enfrentamiento oficial. Pero hay seis amistosos documentados con cuatro triunfos para Central, un empate y una victoria para los de Río Cuarto.

El último fue una práctica informal que hicieron de dos tiempos de 35’ en Arroyo Seco el 21 de enero de 2023. Igualaron 1 a 1 y el gol auriazul lo hizo Luciano “Pupi” Ferreyra.