Nicole Neumann, pollo con salsa y Newell's: los gustos de Lionel Messi a los 13 años
El astro argentino participó de una entrevista para el Diario La Capital en el año 2000, cuando daba sus primeros pasos como futbolista en las inferiores rojinegras
7 de enero 2026·11:25hs
Siendo uno de jugadores más destacados de la 10° división de Newell's, con tan solo 13 años Lionel Messideslumbraba con su talento por las canchas de Rosario que lo catapultaba como una de las grandes promesas del fútbol argentino. En ese entonces, el habilidoso jugador respondió un cuestionario de La Capital.
Tras la repercusión que tuvo la entrevista del capitán de la selección argentina con Luzu TV, mostrando una faceta más íntima y personal fuera de las canchas, se recordó la inolvidable entrevista para el Decano de la prensa argentina, donde habló de diversos tópicos y dejó respuestas curiosas.
A modo de presentación de la promesa rosarina, La Capital tituló: "Lionel Messi es jugador de la décima división y el enganche del equipo. Como chico, no sólo es una de las promesas de la cantera leprosa, sino que tiene un futuro enorme porque, a pesar de su estatura, él se las arregla para pasar a uno, dos, gambetear, hacer goles pero, por sobre todas las cosas, se divierte con la redonda y hoy se presenta en sociedad".
Como parte del suplemento “Pasión rojinegra”, el segmento especial del club rojinegro lo catalogó como "Un leprosito que se las trae". El rosarino reconoció en dicha entrevista su fanatismo hacia la Lepra, donde soñaba con debutar en la Primera División. Además, reconoció que una de sus grandes alegrías por aquel entonces fue coronarse campeón en dicha división de inferiores.
Erica Pizzuto, la entrevistadora de aquella nota, compartió años más tarde con este medio cómo era la personalidad de Leo en esa época: “Era muy tímido, retímido, pero cuando estaba en grupo era de pedir plata para comprar la coca cola, y después del entrenamiento hacía bromas y chistes”
