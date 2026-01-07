La Capital | Ovación | Messi

Nicole Neumann, pollo con salsa y Newell's: los gustos de Lionel Messi a los 13 años

El astro argentino participó de una entrevista para el Diario La Capital en el año 2000, cuando daba sus primeros pasos como futbolista en las inferiores rojinegras

7 de enero 2026 · 11:25hs
El ping pong histórico sobre gustos y sueños de un joven Lionel Messi

El ping pong histórico sobre gustos y sueños de un joven Lionel Messi

Siendo uno de jugadores más destacados de la 10° división de Newell's, con tan solo 13 años Lionel Messi deslumbraba con su talento por las canchas de Rosario que lo catapultaba como una de las grandes promesas del fútbol argentino. En ese entonces, el habilidoso jugador respondió un cuestionario de La Capital.

Tras la repercusión que tuvo la entrevista del capitán de la selección argentina con Luzu TV, mostrando una faceta más íntima y personal fuera de las canchas, se recordó la inolvidable entrevista para el Decano de la prensa argentina, donde habló de diversos tópicos y dejó respuestas curiosas.

A modo de presentación de la promesa rosarina, La Capital tituló: "Lionel Messi es jugador de la décima división y el enganche del equipo. Como chico, no sólo es una de las promesas de la cantera leprosa, sino que tiene un futuro enorme porque, a pesar de su estatura, él se las arregla para pasar a uno, dos, gambetear, hacer goles pero, por sobre todas las cosas, se divierte con la redonda y hoy se presenta en sociedad".

Como parte del suplemento “Pasión rojinegra”, el segmento especial del club rojinegro lo catalogó como "Un leprosito que se las trae". El rosarino reconoció en dicha entrevista su fanatismo hacia la Lepra, donde soñaba con debutar en la Primera División. Además, reconoció que una de sus grandes alegrías por aquel entonces fue coronarse campeón en dicha división de inferiores.

Erica Pizzuto, la entrevistadora de aquella nota, compartió años más tarde con este medio cómo era la personalidad de Leo en esa época: “Era muy tímido, retímido, pero cuando estaba en grupo era de pedir plata para comprar la coca cola, y después del entrenamiento hacía bromas y chistes”

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's: "El club no tiene nada que ver"

image - 2026-01-07T103322.806

Las respuestas de Lionel Messi al Diario La Capital a los 13 años

Un ídolo: Dos, mi papá Jorge y mi padrino Claudio.

Un técnico: Todos los que tuve, porque de todos aprendí cosas.

Un preparador físico: Pablo Sánchez.

Un jugador: dos, mi hermano y mi primo.

Un equipo: Newell's.

Un hobbie: Escuchar música.

Un tipo de música: Cuarteto y cumbia.

Un programa de TV: Primicias.

Una revista: Pasión rojinegra.

Un libro: La Biblia.

Una película: "Cuidado, bebé suelto"

Otro deporte: Handball.

Una modelo: Nicole Neumann.

Una comida: Pollo con salsa.

Una materia: Lengua.

Un estudio: Profesor de educación física.

Un objetivo: Terminar la secundaria.

Una meta: Llegar a Primera.

Una alegría: Cuando salimos campeones con la 10°.

Una tristeza: el fallecimiento de mi abuela.

Una ilusión: Jugar en la Primera de Newell's.

Un recuerdo: Cuando mi abuela me llevó por primera vez a jugar al fútbol.

Un sueño: Jugar en la selección.

Una anécdota: Cuando viajamos a Perú y salimos campeones.

Humildad: Lo que el ser humano no debe perder nunca.

Las selecciones juveniles: Me gustaría poder integrarlas.

Expectativas para este año: Poder salir campeón de nuevo.

La familia: Mi papá Jorge, mi mamá Celia y mis hermanos Rodrigo, Natalia y Marisol.

Los amigos: Gracias a Dios tengo muchos y buenos, nombrarlos sería olvidarme de alguno.

¿Qué representa Newell's en tu vida?: Todo, lo máximo

El presidente de Leones FC, Matías Messi, les da la bienvenida al plantel que conducirá Franco Ferlazzo. Junto a ellos estuvo el director deportivo, Daniel Quinteros.

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

El Círculo Numismático confeccionó 150 medallas para celebrar el Tricentenario de Rosario, y Lionel Messi recibió una este lunes.

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario

El equipo de la familia Messi será local en el estadio Antonio Di Giácomo, en Arroyo Seco. 

Leones FC, el club de la familia Messi, ya definió en qué estadio jugará los partidos de la Primera C

Leo Messi y Morena, en 2015

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando

