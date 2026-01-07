La Capital | Ovación | Newell's

Newell's hará oficial este miércoles la llegada de Franco García y Walter Nuñez

Los delanteros, que serán anunciados por el club del Parque, darán un salto de calidad en sus carreras. La Lepra necesita que se adapten a la exigencia

Rodolfo Parody

Rodolfo Parody

7 de enero 2026 · 06:10hs
Newells suma a Franco García y Walter Núñez

Diego Aráoz / La Gaceta de Tucumán

Newell's suma a Franco García y Walter Núñez, que llegan de jugar en San Martín (T) y Montevideo City Torque.

Newell’s engrosó el plantel con la contratación de dos extremos. Solo falta que el club lo anuncie de manera oficial. Franco García y Walter Núñez son los nuevos delanteros que tendrá a disposición el cuerpo técnico de Sergio Gómez y Favio Orsi. La apreciación que tienen aquellos que los observaron seguido en los últimos clubes donde estuvieron es que se trata de futbolistas veloces y encaradores.

Por los antecedentes de cada uno, la llegada a la Lepra es un salto que darán en sus carreras. Se encontrarán con la exigencia que implica jugar en Newell’s, necesitado de buenos resultados. Si son capaces de hacerlo, conseguirán el reconocimiento de su público.

Los delanteros se incorporan a préstamo, por una temporada, y con opciones de compra. García, nacido en Córdoba hace 28 años, llegó con el pase en su poder. Núñez, oriundo de la comuna santafesina de Tacuarendí (“cañaveral dulce” en guaraní), tiene 22 años y pertenece a Montevideo City Torque, que le compró el pase a Ferro en 2024 en 500 mil dólares.

Newell’s se aseguró a Luciano Herrera, a partir de la adquisición del 80 por ciento del pase. Además tiene a Facundo Guch y Giovani Chiaverano. Ahora se agregaron García y Núñez. Todos para jugar de extremos.

Recurrió a la Fifa y se quedó con el pase

La negociación por García se aceleró hace poco más de una semana cuando el futbolista acordó su salida de Cobresal, el club chileno al que había demandado ante la Fifa por una deuda en el pago de su opción de compra. Se fue en libertad de acción. Si bien San Martín de Tucumán tenía la idea de retenerlo, tras estar a préstamo en 2025, decidió irse a la Lepra. Lo que causó fastidio en el Villero.

>> Leer más: Un ex-Newell's se fue mal de su último club y borró todos los posteos que lo vinculaban a esos colores

“Fue uno de los jugadores más regulares de San Martín de Tucumán la temporada pasada. Es veloz por la banda y le gusta mucho el uno contra uno”, lo describió el periodista Gonzalo Cabrera Terrazas, del diario La Gaceta de Tucumán, seguidor de la campaña del Ciruja.

“Aportó algunas asistencias, pero le cuesta un poco en la zona de definición. Tiene altos y bajos. Así como en un partido puede marcar la diferencia, en otros pasa desapercibido”, agregó.

El pasado de Franco García

García jugó en Racing de Córdoba (64 partidos del Federal A y Copa Argentina, y convirtió 7 goles), entre 2018 y 2022, Cobresal (75 encuentros, entre ellos de Copa Libertadores y Sudamericana, y 10 goles), entre 2023 y 2024, y San Martín de Tucumán (30 de Primera Nacional y Copa Argentina, y 5 goles) en 2025.

Para Núñez es también una muy buena oportunidad su paso a Newell’s y por ese motivo la predisposición para dejar Montevideo City Torque a partir de un préstamo.

>> Leer más: La confesión de Messi sobre su salida de Newell's: "El club no tiene nada que ver"

“Montevideo City Torque tuvo un mal comienzo de año y eso no ayudó a Núñez”, comentó el periodista Gonzalo Gabriel, de Radio Universal de Uruguay. “Con la llegada de Marcelo Méndez a la dirección técnica, el equipo levantó y el futbolista también. Núñez es joven, buen jugador, interesante. Es rápido y encarador”, señaló.

Los clubes por donde pasó el delantero fueron: Ferro (44 partidos de la Primera Nacional y Copa Argentina, y un gol) y Montevideo City Torque (66 encuentros y 9 goles).

La firma de Nicolás Goitea

Este miércoles se aguarda también se oficialice la incorporación del zaguero Nicolás Goitea, de 28 años. Como los otros, será un contrato por un año, tras jugar en Huracán en 2025.

image - 2026-01-04T192021.916
Nicolás Goitea será desde este lunes futbolista de Newell's. Jugó 11 partidos el año pasado en Huracán.

Nicolás Goitea será desde este lunes futbolista de Newell's. Jugó 11 partidos el año pasado en Huracán.

En el equipo de Parque Patricios no tuvo mucha participación. Estuvo en 11 partidos (5 de titular y 6 entró desde el banco). Antes pasó por Delfín de Ecuador (67 encuentros y 4 goles) y Mitre de Santiago del Estero (45 y 4).

El día del debut en Copa Argentina

La organización de la Copa Argentina confirmó Newell’s enfrentará a Acassuso por los 32avos de final el domingo 29 de marzo, en horario y sede a confirmar.

Ese fin de semana del partido no se jugará el torneo Apertura porque es Fecha Fifa.

Newell's hará oficial este miércoles la llegada de Franco García y Walter Nuñez

