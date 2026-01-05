La Capital | Ovación | Jorge Almirón

Todo listo para que Almirón tenga a su primera incorporación en Central: Jeremías Ledesma

El arquero dejó River y vuelve a Arroyito luego de seis años. Jorge Broun y Jeremías Ledesma competirán palmo a palmo por el arco de Central.

Guillermo Ferretti

Guillermo Ferretti

5 de enero 2026 · 19:43hs
Manos mágicas. Jeremías Ledesma dejó River para venirse a Central. Jorge Almirón llegó con un refuerzo bajo el brazo.

Manos mágicas. Jeremías Ledesma dejó River para venirse a Central. Jorge Almirón llegó con un refuerzo bajo el brazo.

Jeremías Ledesma tiene todo acordado para convertirse en el primer refuerzo de Central en este mercado. Sólo falta la firma para que Conan regrese al Canaya y eso genere el anuncio oficial. Se fue de River y así Jorge Almirón tendrá a su primera incorporación.

El nombre venía sonando desde hace varios días. Y la posibilidad de que se materializara el retorno, siempre fue concreta. Pero este lunes se terminaron las especulaciones y llegó la definición. Al menos eso es lo que aseguran desde cada rincón del Mundo River. Así el arquero campeón de la Copa Argentina regresará a Arroyito tras seis años.

Todo indica que, de no mediar imponderables, los caminos de Rosario Central y Jeremías Ledesma se volverán a cruzar. Tal como sucedió hace algunos años atrás con el pergaminense, desde Buenos Aires dan por hecho que las negociaciones entre el Canalla y River están definidas para que el arquero regrese a Arroyito, a préstamo por un año y con una obligación de compra.

Qué obligación tendrá Central con Jeremías Ledesma

Esa obligación de parte de Central de compra del pase de Ledesma, cuyos objetivos a cumplir no trascendieron, tiene que ver con las intenciones del Millonario de recuperar parte de lo que invirtió en su momento, cuando trajo a Ledesma del Cádiz de España abonando unos 3 millones de euros.

La novela, que comenzó durante diciembre de 2025, perdió intensidad hacia fin de año, Pero remontó en estas últimas semanas. Y los dirigentes de ambos clubes avanzaron lo suficiente en estas horas como para sellar un acuerdo, del que no trascendieron cifras. para que Ledesma retorne a Central.

Antes de retirarse de la concentración de River en San Martín de Los Andes, donde el plantel Millonario realiza la pretemporada, Ledesma habló por última vez con Marcelo Gallardo.

Habló antes con Marcelo Gallardo

“Tuve una buena charla con Gallardo, muy positiva; fue comprensivo con mi situación y yo también con lo que me planteó; los detalles me los guardo para mi”, contó sobre lo ocurrido Conan, que pasado el mediodía voló desde el sur hacia Capital Federal. Por estas horas, el arquero llegará a Rosario para cumplir con la revisión médica de rigor, firmar contrato, y luego sumarse a los trabajos con sus nuevos compañeros en Arroyo Seco bajo las órdenes de Jorge Almirón.

El arquero, que debutó con la auriazul y se consagró campeón en 2018 de la Copa Argentina, llegó a River a mediados de 2024 y atajó 7 partidos, tres de los cuales terminó con la valla invicta.

“Mi paso por River no fue lo que uno esperaba, intenté sumar siempre desde el lado que me tocara, siendo muy profesional; me voy triste”, dijo Ledesma a modo de autocrítica tras el cierre de esta etapa. Y agregó:”Lo que pasó pasó, le agradezco al club porque se portó muy bien conmigo, pero ahora hay que seguir mirando hacia adelante”.

Tras el acuerdo entre los clubes, Ledesma regresará a Arroyito y competirá por el puesto con Jorge Broun, que aceptó hace unos días una propuesta del club de renovación de su contrato, que caducaba a fin de año.

Este lunes Broun empezó la pretemporada con Jorge Almirón a la cabeza. Fatu viene de ser bicampeón con los de Arroyito, y se encuentra a solo 10 partidos de conseguir una marca histórica en la custodia de la valla auraizul, ser el arquero con más presencias en la etapa del fútbol profesional de Central.

