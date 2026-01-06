Tiene un nombre con peso específico y ahora Sportivo Las Parejas se lo vendió a un club de primera

La Capital | Ovación | Sportivo Las Parejas

Sportivo Las Parejas acaba de cerrar una de las ventas más importantes de su historia y una de sus joyas seguirá en la máxima categoría.

6 de enero 2026 · 18:27hs
Sportivo Las Parejas se sigue posicionando como un club formador y vendió un juvenil.

Sportivo Las Parejas volvió a ser protagonista en el mercado de pases del fútbol argentino tras concretar la transferencia de Diego Armando Díaz a Unión, en lo que representa otra operación de fuerte impacto para la economía y el proyecto institucional del club santafesino.

El delantero que el próximo 10 de enero cumplirá 24 años, estuvo a préstamo en el Tatengue en 2025 y jugó 20 partidos en primera. Pero la mayoría ingresando desde el banco ya que solamente totalizó 307 minutos en cancha. A pesar de ello, convirtió dos goles. Uno a Banfield (L) 3-1, pero el más importante se lo anotó a Cruzeiro en la Copa Sudamericana cuando Unión se impuso 1 a 0 en el 15 de abril.

La venta se produce en un contexto especialmente complejo para los clubes del interior, atravesados por dificultades económicas y sociales que ponen en jaque la sostenibilidad de muchas instituciones. En ese escenario, Sportivo Las Parejas logró cerrar su segunda transferencia en menos de un año, luego de la operación que llevó a Julián Mavilla a Belgrano a comienzos de 2025, ratificando un modelo de gestión ordenado y con visión de largo plazo.

En diálogo con La Capital, el presidente de Sportivo, Nicolás Scarpeccio, se refirió a la importancia de esta nueva operación: “Esta venta es muy importante para el club, no solo por lo económico sino porque confirma que estamos transitando un camino serio, con planificación y una idea clara de crecimiento. En el contexto que atraviesan hoy los clubes del interior, poder concretar dos transferencias en menos de un año habla de una gestión responsable y de un proyecto que da resultados”.

Detección, seguimiento y formación

Diego Armando Díaz fue detectado en una prueba realizada por el área de scouting de Sportivo, iniciando a partir de allí un recorrido de crecimiento sostenido que lo llevó a destacarse en distintos ámbitos del fútbol regional, incluido un paso campeón por Susanense en la Liga San Martín, antes de dar el salto al profesionalismo.

Desde la dirigencia rojiverde destacaron no solo su evolución deportiva, sino también su perfil personal y humano, valores que el club busca priorizar en cada proceso de formación y acompañamiento de jóvenes futbolistas.

“Siempre remarcamos la importancia de formar personas además de jugadores. Ese es uno de los pilares de Sportivo y lo que buscamos transmitir en cada chico que pasa por el club”, señaló Scarpeccio.

image

Apuesta regional y rol social de Sportivo Las Parejas

En esa línea, Sportivo viene profundizando una política clara de captación y desarrollo juvenil, apostando al torneo regional juvenil de la AFA en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17. El club abre sus puertas a jóvenes de toda la región que buscan crecer, consolidarse y proyectarse en un ámbito competitivo, con estructura, contención y una mirada integral.

“El reto de los clubes del interior es muy complejo. Sostener a todos los deportistas en un contexto económico y social difícil no es sencillo. Los clubes, junto con las escuelas, somos el primer eslabón para contener a los chicos, alejarlos de las adicciones y darles oportunidades. No es fácil, pero es nuestra misión: el fútbol y todos los deportes son el motor social de estas instituciones”, afirmó el presidente.

image

Gestión reconocida y proyección de futuro

El trabajo desarrollado por la actual conducción también tuvo reconocimiento fuera de la institución: Scarpeccio fue nominado a los Premios Alumni como mejor dirigente del año 2025, una distinción que pone en valor la tarea dirigencial y el rumbo adoptado por Sportivo en los últimos años.

Finalmente, el titular del Lobo puso el foco en lo que viene: “Estas operaciones nos permiten sostener la estructura, reinvertir y seguir creciendo sin hipotecar el club. Al mismo tiempo, ya estamos proyectando la obra del nuevo gimnasio de alto rendimiento, que será clave para seguir formando deportistas y fortalecer el proyecto integral de Sportivo”.

Con esta nueva transferencia, Sportivo Las Parejas reafirma su lugar como una de las instituciones del interior que mejor trabaja en detección, formación y proyección de futbolistas, combinando gestión responsable, compromiso social y una clara visión de futuro.

