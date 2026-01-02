Las estadísticas de Newell's contra sus rivales en el primer torneo de 2026

Radiografía de los historiales de Newell's ante cada equipo al que deberá enfrentar y un deseo: revertir la mala campaña del 2025

Que se repita. Newell’s ha logrado buenos resultados contra Talleres, contra quien debuta en Córdoba en el Apertura 2026.

El Apertura 2026 está a la vuelta de la esquina. Los hinchas de Newell’s están muy esperanzados en que este año sea mucho mejor del que pasó. De la mano de Favio Orsi y Sergio Gómez y con una nueva comisión directiva, los rojinegros confían en hacer una buena campaña y dejar atrás varias rachas negativas que lo persiguen.

Jugar frente a la T en el Mario Kempes le sienta muy bien a Newell’s. En este contexto de los últimos años leprosos, tener una plaza como visitante donde haya sacado 10 puntos sobre 12 no es poca cosa.

La última derrota leprosa en Córdoba ante la T fue el 30 de octubre de 2020, en la primera fecha de la Copa Diego Maradona, por 3 a 1 gol de Ignacio Scocco y Frank Kudelka como entrenador.

Luego en la ciudad mediterránea igualaron 2 a 2 en la Copa Liga Profesional 2021 (Ignacio Scocco de penal y Julián Fernández) y después Newell’s ganó allí los últimos tres partidos: Copa Liga Profesional 2022 por 2-1 (Nicolás Castro y Cristian Lema, de penal), Liga Profesional 2022 por 1 a 0 (Ramiro Sordo) y en la Liga Profesional 2024 por 3 a 1 (Francisco González, Agustín Juárez y Juan Manuel García).

La Lepra le lleva 9 partidos a Talleres en el historial general contra quien perdió por última vez en los octavos de final de la Copa Argentina 2022 por 2 a 1 en San Luis.

2ª fecha. Independiente (L)

Los números marcan que los rojinegros están 14 partidos abajo en el historial general contra el Rojo, pero en condición de local le llevan 16 cotejos de ventaja a los de Avellaneda.

La última derrota leprosa fue en la Copa Liga Profesional 2021 (L) 1-2 (gol de Maximiliano Rodríguez y Frank Kudelka como DT).

En los últimos cuatro partidos los rojinegros ganaron tres partidos y perdieron uno: Liga Profesional 2021 (L) 1-0 (tanto de Román Bravo y Adrián Taffarel en el banco); Liga Profesional 2022 (V) 0-1 (Adrián Coria DT), Liga Profesional 2023 (V) 2-0 (Cristian Ferreira y Gustavo Velázquez con Gabriel Heinze como entrenador) y Liga Profesional 2024 (L) 2-1 (Ever Banega y Juan Manuel García de penal los tantos del equipo de Gabriel del Valle Medina).

3ª fecha. Boca Juniors (V)

La primera racha que tendrá que cortar la dupla Orsi-Gómez ante un equipo que le lleva 30 partidos en el historial general.

Si bien su último triunfo contra Boca fue en el Apertura 2025 por 2 a 0 en el Marcelo Bielsa (Luciano Herrera y Luciano Lollo), en el Clausura 2025 el equipo dirigido por Cristian Fabbiani cayó por 5 a 0 en la Bombonera.

En ese reducto sacó 2 puntos de los últimos 30. Su última alegría fue el 10 de agosto de 2014 cuando el equipo del recordado Gustavo Raggio venció 1 a 0 al Xeneize como visitante, con gol de Mauricio Tevez.

Desde allí jugaron 10 veces. Empataron dos partidos (1 a 1 en la Superliga 2019/20 con tanto de Cristian Insaurralde y 0 a 0 en la Liga Profesional 2021) y Newell’s perdió 8. Hizo tan solo 4 goles y recibió 23.

4ª fecha. Defensa y Justicia (L)

Aunque el historial general marque que el Halcón esté cuatro partidos arriba, el partido más importante que jugaron en la historia lo ganó Newell’s. Fue el 22 de mayo de 2025, en San Nicolás, en el marco de los 16vos de final de la Copa Argentina. Se impuso la Lepra 2 a 0. Luciano Herrera y Gonzalo Maroni anotaron para los de Cristian Fabbiani.

El año pasado, antes de ese partido, la Lepra cayó 1 a 0 en el Coloso en el Apertura 2025 y en el Clausura del año pasado empató 1 a 1 en Florencio Varela (Jherson Mosquera).

La historia en Rosario cuenta con la particularidad de que empataron un solo partido sobre 9 enfrentamientos (0 a 0 en la Superliga 2018/19). El resto fueron 5 éxitos para los rojinegros y 3 para Defensa.

5ª fecha. Deportivo Riestra (V)

Otro rival donde el cotejo más trascendente que los enfrentó fue un encuentro por la Copa Argentina donde los rojinegros pasaron de fase. Fue en el primer enfrentamiento, el 16 de mayo de 2024, en los 16vos de final en la cancha de Patronato. El equipo de Mauricio Larriera se impuso 1 a 0 con tanto de Guillermo May.

La Lepra está invicto ante Riestra, ya que el segundo y último cotejo data del 27 de setiembre de 2024, en la Liga Profesional, cuando igualaron 3 a 3 en Buenos Aires. Mateo Silvetti (2) y Ever Banega, de penal, conquistaron los tantos del equipo dirigido por Ricardo Lunari.

6ª fecha. Banfield (V)

La Lepra tiene 9 cotejos de ventaja en el historial contra el Taladro, pero acumula tres derrotas consecutivas.

En la Liga Profesional 2022, con Javier Sanguinetti como DT, conquistó su último triunfo en el Florencio Sola al ganar 2 a 1 (Juan Manuel García y Ramiro Sordo). Repitió el triunfo, pero esta vez en el Marcelo Bielsa, en la Liga Profesional 2023, cuando los de Gabriel Heinze ganaron 2 a 0 con tantos de Gustavo Velázquez y Mosquera.

Pero luego perdió en la Liga Profesional 2024 (V) 0-2 con Mauricio Larriera, en el Apertura 2025 (V) 0-3 con Mariano Soso y en el Clausura 2025 (L) 1-2 con Fabianni (gol de Ever Banega).

7ª fecha. Estudiantes (L)

Los rojinegros intentarán vencer al Pincha para empardar el historial general que dice que jugaron 160 partidos con 58 triunfos para Estudiantes, 57 para los rojinegros y 45 tablas. En la Liga Profesional 2021, el equipo de Fernando Gamboa ganó 4 a 2 en el Parque (Nicolás Castro (2), Ignacio Scocco y Justo Giani) en lo que fue el último éxito en el Coloso. Mientras que en la Liga Profesional 2022, los de Javier Sanguinetti, se impusieron 2 a 0 en La Plata (Ramiro Sordo y Juan Garro) en lo que fue la última victoria leprosa en el historial.

Ya que después se vieron las caras seis veces de las cuales Newell’s perdió los primeros cuatro partidos e igualó los dos restantes: Liga Profesional 2023 (V) 0-3, Copa Liga Profesional 2023 (L) 0-1, Copa Liga Profesional 2024 (V) 0-2, Liga Profesional 2024 (L) 1-4 (Tomás Pérez), Apertura 2025 (V) 1-1 (Luciano Herrera) y Clausura 2025 (L) (Luciano Lollo).

8ª fecha. Central (L)

Newell’s buscará dejar atrás la racha de 5 derrotas consecutivas ante su clásico rival. Su último éxito fue en la Copa Liga Profesional 2022 cuando se impuso por 1 a 0 en el Gigante con tanto de Juan Manuel García.

En su reducto, donde entre 1980 y 2002 estuvo 22 años sin perder, no doblega a los canallas desde hace 17 años. La última vez fue por 1 a 0 con gol de Rolando Schiavi de penal, el 2 de noviembre de 2008, con Fernando Gamboa como entrenador. Desde allí hubo 11 partidos en el Parque con 5 tablas y 6 victorias para Central.

9ª fecha. Vélez Sarsfield (V)

Los de Liniers le llevan 26 partidos de ventaja a Newell’s en el historial general y 32 siendo Vélez local. En los tres últimos partidos se repitió el 1 a 0. En la Liga Profesional 2022, la Lepra, con Gustavo Tognarelli como DT interino, ganó 1 a 0 con tanto de Juan Manuel García. Durante la Liga Profesional 2023, los rojinegros repitieron marcador y derrotaron 1 a 0 a los del Fortín en Rosario con grito de Juan Sforza y Gabriel Heinze como conductor.

Finalmente, el último partido fue en la Liga Profesional 2024 y Vélez se impuso 1 a 0 en el José Amalfitani.

10ª fecha. Platense (L)

La historia dice que los rosarinos están por encima de Platense en 21 cotejos en el historial general y que siendo Newell’s local esa ventaja es mayor, ya que la diferencia es de 28 partidos.

Actuando la Lepra como anfitrión se disputaron 53 partidos con 28 triunfos de Newell’s, 20 empates y 5 derrotas. Los rojinegros llevan 18 años sin perder ante el Calamar. Su última caída fue por 2 a 1 en Vicente López en el Clausura 1998. Hernán Franco anotó el tanto del conjunto del croata Mirko Jozic. Desde ahí jugaron 9 veces en el Coloso con 5 éxitos para los dueños de casa y cuatro pardas.

En Rosario, Platense acumula 16 juegos sin vencer a Newell’s (con 6 empates y 10 triunfos para la Lepra) desde que ganó 1 a 0 el 27 de julio de 1986 cuando Jorge Solari era el DT local.

11ª fecha. Lanús (V)

Una racha muy positiva ante un club que hizo muy bien las cosas en los últimos años y que no coincide con los resultados que logró Newell’s.

Es que los rojinegros sacaron 24 puntos de los últimos 27 que estuvieron en disputa ante el Granate luego de la pandemia. En los últimos 9 partidos hubo 8 victorias leprosas y una sola para Lanús en Buenos Aires por 1 a 0 con Gabriel Heinze como DT rojinegro en la Liga Profesional 2023.

El en Néstor Díaz Pérez jugaron por última ocasión en la Copa Liga Profesional 2024 y los rojinegros, con Larriera como conductor ganaron 2 a 0 con tantos de Brian Aguirre y Juan Ignacio Ramírez.

12ª fecha. Gimnasia de Mendoza (L)

Volverán a verse las caras en forma oficial tras 54 años. Jugaron tres veces y siempre ganaron los locales. Los mendocinos triunfaron en dos ocasiones y Newell’s ganó un partido.

En el Nacional 1970, la Lepra perdió 1 a 0 de visitante y ganó 4 a 1 de local (tres de Alfredo Obberti y Mario Zanabria). Mientras que en el Nacional 1972 se impuso el Lobo 5 a 2 como local (Victor Hugo Jara, de penal, y Jorge Latini anotaron para la Lepra).

13ª fecha. Central Córdoba (SDE) (V)

Cuatro partidos sin vencer a los santiagueños lleva Newell’s, con dos empates y dos derrotas. Pero a pesar de este dato se encuentra arriba en el historial con 6 partidos de ventaja.

El último éxito leproso fue como visitante por 1 a 0 en la primera fecha de la Copa Liga Profesional 2024 con tanto de Giovani Chiaverano y Mauricio Larriera como DT.

Ese año, además se vieron las caras en los octavos de final de la Copa Argentina donde igualaron 0 a 0 y ganó Central Córdoba por penales; y en la Liga Profesional en el Parque cuando la visita se impuso 3 a 2 (Mateo Silvetti y Matko Miljevic).

En 2025 el Ferroviario ganó 2 a 0 en su provincia y empataron 1 a 1 en el Coloso (Gonzalo Maroni).

14ª fecha. San Lorenzo (L)

Otro historial favorable en los últimos tiempos, a pesar de estar 9 partidos por debajo del Ciclón en el conteo general de partidos oficiales.

La última caída leprosa fue en la Copa Liga Profesional 2022 por 2 a 1 en el Coloso (Cristian Lema hizo el tanto del conjunto de Javier Sanguinetti).

Luego hubo 5 enfrentamientos con 2 triunfos leprosos y 3 empates.

Jugaron en la Liga Profesional 2022 (L) 0-0, en la Liga Profesional 2023 (L) 1-0 (Jorge Recalde), en la Copa Liga Profesional 2023 (V) 3-0 (dos de Cristian Ferreira y Ramiro Sordo), en la Copa Liga Profesional 2024 (L) 2-2 (Francisco González y Gustavo Velázquez) y en la Liga Profesional 2024 (V) 1-1 (Juan Ignacio Ramírez).

15ª fecha. Unión (V)

La estadística contra el Tatengue en el historial general le favorece a Newell’s ya que está 5 partidos arriba, pero jugando en Santa Fe está 5 partidos abajo.

Los rosarinos ganaron por última vez en cancha de Unión en la Copa Liga Profesional 2024 por 3 a 1 con tres tantos del Colo Ramírez. Luego jugaron tres veces con una parda y dos alegrías albirrojas.

En la Liga Profesional 2024 se impuso 2 a 0 el Tatengue en su estadio, en el Apertura 2025 igualaron 1 a 1 en la capital de la provincia (Facundo Pardo en contra) y Unión ganó 1 a 0 en Rosario.

16ª fecha. Instituto (L)

Dos derrotas consecutivas lleva Newell’s ante la Gloria. En Córdoba, en la Liga Profesional 2023 por 3 a 1 (Bruno Pittón marcó para los de Heinze), mientras que en la Liga Profesional 2024, el conjunto de Adrián Coria cayó 2 a 0 en Rosario.

El último éxito leproso frente a la Gloria fue en el Apertura 2006, por 2 a 1 en cancha de Instituto (tantos de Scocco y Fernando Belluschi).

Mientras que el partido anterior, en el Apertura 2005, marcó el último triunfo leproso en Rosario. Fue por 5 a 0 con tantos de Fernando Belluschi (3), Ariel Ortega e Ignacio Scocco. En ambos partidos el DT fue Nery Pumpido.