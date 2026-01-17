La Capital | Política | Mercosur

Tras 26 años de negociaciones, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Javier Milei fue parte de la ceremonia en Paraguay y destacó el pacto, aunque se diferenció de sus pares y evitó aplaudir el reconocimiento a Lula da Silva

17 de enero 2026 · 15:24hs
Los presidentes del Mercosur y los representantes de la Unión Europea posan para una foto grupal durante la firma del acuerdo de libre comercio realizada en Paraguay.

Foto: Presidencia de la Nación.

Los presidentes del Mercosur y los representantes de la Unión Europea posan para una foto grupal durante la firma del acuerdo de libre comercio realizada en Paraguay.

En un acontecimiento considerado histórico para la geopolítica regional, el Mercosur y la Unión Europea (UE) formalizaron este sábado en Asunción la firma de su acuerdo de asociación comercial. El presidente argentino, Javier Milei, destacó el pacto al participar de la ceremonia en Paraguay pero se diferenció de sus pares y evitó aplaudir el reconocimiento al mandatario de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva.

Tras 26 años de negociaciones, marchas y contramarchas, los bloques sellaron la creación de un área de libre comercio que integrará a 720 millones de personas, convirtiéndose en la más grande del mundo por volumen de consumidores y potencial productivo.

La ceremonia tuvo lugar en el Teatro San José de Flores del Banco Central de Paraguay, el mismo sitio donde en 1991 se fundó el Mercosur.

Milei y el acuerdo histórico

Milei participó como testigo de honor y anunció que enviará el documento al Congreso de la Nación en los próximos días para su ratificación durante las sesiones extraordinarias.

El documento fue rubricado por los cancilleres del bloque sudamericano y las máximas autoridades del Viejo Continente: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el titular del Consejo de Europa, António Costa.

El acuerdo eliminará aranceles para una vasta gama de productos industriales y agrícolas, facilitando el intercambio entre las dos regiones.

Los líderes europeos destacaron que el pacto busca apuntalar la seguridad económica mutua frente a la inestabilidad global. Von der Leyen afirmó que “Sudamérica elige integración” y que el acuerdo envía un mensaje de fortaleza frente al proteccionismo.

A pesar de la celebración, el acto no estuvo exento de tensiones políticas. La ausencia más notoria fue la del presidente de Brasil, que este viernes realizó un acto paralelo en Río de Janeiro. Su canciller, Mauro Vieira, representó a la principal economía del bloque.

Diferencias con Lula da Silva

Durante los discursos, las diferencias ideológicas quedaron expuestas. Milei agradeció especialmente a su “amiga” Giorgia Meloni (primera ministra de Italia) y celebró la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela, elogiando el accionar de Estados Unidos.

Por su parte, Costa se manifestó a favor de "la soberanía y la integridad territorial” y en contra de la “ley del más fuerte”, en lo que se interpretó como un sutil mensaje hacia la administración de Donald Trump, socio político estrecho de Milei.

Además, Milei evitó aplaudir las menciones elogiosas del paraguayo Santiago Peña hacia Lula, manteniendo la gélida relación que caracteriza el vínculo bilateral actual.

image
Milei evitó aplaudir las menciones elogiosas hacia Lula, manteniendo la gélida relación que caracteriza el vínculo bilateral con Brasil.

Milei evitó aplaudir las menciones elogiosas hacia Lula, manteniendo la gélida relación que caracteriza el vínculo bilateral con Brasil.

Mientras los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Bolivia, Rodrigo Paz, acompañaron con aplausos la mención al líder brasileño, el libertario se mantuvo rígido y en silencio.

El desaire ocurrió en el momento más simbólico de la jornada, subrayando que la sintonía comercial con Europa no ha logrado mitigar las rispideces ideológicas en el bloque regional.

El gesto de Milei no es aislado sino que se produjo pocos días después de formalizado un quiebre operativo grave: Brasil dejó de representar a la Argentina en la Embajada de Venezuela y la atención diplomática quedó acéfala.

Peña, anfitrión y presidente pro tempore del Mercosur, cerró la jornada afirmando que “el diálogo es el único camino” y que el acuerdo representa un hito esperado por generaciones.

Para la Argentina, el éxito del tratado dependerá ahora de la velocidad del trámite legislativo en un Congreso donde el oficialismo buscará una victoria política rápida.

En ese sentido, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el acuerdo será parte del temario a tratar en las sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero próximo.

Junta de la Paz

Paralelamente, Milei anunció que la Argentina formará parte del Board of Peace (Junta de la Paz), una organización de alcance global creada por Trump.

La iniciativa busca establecer una plataforma de resolución de conflictos, teniendo como prioridad inmediata la pacificación de la Franja de Gaza.

A través de sus redes sociales, Milei calificó la invitación como un "honor" y destacó que el país participará en calidad de miembro fundador.

