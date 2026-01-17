Leones FC cerró una nueva semana de pretemporada con ensayos de fútbol

Leones FC disputó dos encuentros amistosos este sábado frente a la reserva de Newell’s en el predio de Bella Vista

Leones FC se prepara para debutar el próximo 21 de febrero contra El Porvenir en el campeonato de Primera C

Leones FC se sigue preparando de cara a su participación en el torneo de Primera C, cuyo debut está previsto para el 21 de febrero ante El Porvenir, en el estadio del club Unión de Arroyo Seco. Este sábado enfrentó a la reserva de Newell's en dos partidos que se jugaron en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa.

En el primer partido, de 60 minutos de duración, el equipo dirigido por Franco Ferlazzo ganó 2 a 1 con goles del colombiano Francisco “Pacho” Bravo. En el segundo cotejo, también dividido en dos tiempos de 30 minutos, el triunfo fue para Newell’s por 3 a 0.

En el primer encuentro, Leones FC formó con Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Lucas Zapata, Román Elsegood y Mario Senra; Franco Tanneur, Alejo Fernández, Ramiro Roldán y Francisco Bravo; Adrián Kollera y Lucas Manochi.

Ingresaron: Valentino Stizza, Javier Graieb, Lucas Villarino, Leandro Duarte, Juan Vieyra, Sebastián Peñaloza y Lautaro Giménez.

Triunfo de la reserva leprosa en el segundo partido

En el segundo cotejo, que la Lepra ganó 3 a 0, Leones FC alineó a Ezequiel Daniele; Valentino Stizza, Astor Piatti, Rodrigo Quinteros y Lucas Villarino; Galo Bernardini, Sebastián Peñaloza, Juan Vieyra y Leandro Duarte; Diego Barrionuevo y Lautaro Giménez.

Ingresaron: Santiago González, Mateo Gallegos, Marco Colonno, Javier Falcón, Guido Vergini, Federico Chapartegui, Valentín Lemos, Cristian Ortigoza y José María Prado.

Luego de estos encuentros, el plantel de Leones quedó licenciado hasta el próximo lunes, día en que volverá a reunirse en las instalaciones del Liceo Aeronáutico de Funes. Allí se alojará para cumplir con el régimen de concentración mientras que en el complejo Estancia Damfield, también de Funes, tendrán lugar los trabajos de entrenamiento en doble turno.

El próximo partido amistoso de Leones será el sábado 24 ante Villa Dálmine, en Campana.